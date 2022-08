Das trinken Erdinger Fußballer vor dem Spiel. Wir schenken hier reinen Wein ein

DAS SPORTGEFLÜSTER

Was man nach dem Fußball trinkt, brauche ich gerade zu Herbstfestzeiten ja nicht zu fragen. Aber was gibt’s vor und während eines Spiels? Fangen wir mal in grauer Vorzeit an, als Flüssigkeit komplett verpönt war. „Davo kriagst an Wasserbauch“, bekamen die Fußballer damals noch zu hören.

Die andere Alternative war Sekt. Zumindest hat das der Schwiegervater von Ben Göllert, Kicker der Zweiten des FC Erding, früher so gehalten, „damit der Kreislauf in Schwung kommt“. Ob’s geholfen hat? Nun ja, auch wenn das damals andere Gründe hatte, aber seinen damaligen Verein, den SC Erding, gibt’s inzwischen nicht mehr.

Da ist die Karriere von Thomas Rademacher schon beeindruckender. Der war zehn Jahre alt, als er an einem kalten Dezembertag den Auftrag bekam: „Mach mal den Pausentee!“ Dazu muss man wissen: Sein Vater war Jugendleiter beim TSV Wartenberg und stets bemüht, den A-Jugend-Kickern zur Halbzeit ein warmes Getränk zuzubereiten respektive von seiner Frau zubereiten zu lassen. Aber weil die Mama nicht da war, kümmerte sich der Sohn. „Und weil ich das mal irgendwo gesehen habe, habe ich fürs Aroma noch ein bisserl Rum zugegeben.“ Vielleicht war’s auch ein bisserl mehr. Das Ergebnis war nämlich: Riesengeschmack – aber auch „Riesenanschiss vom Vater“. Was aus dem Buben wurde, ist bekannt: Jahrzehnte später wurde er zum Vereinsvorsitzenden gewählt.

Nicht nur begeisterte Reaktionen erntete seinerzeit auch Eichenrieds Trainer Franz Biberger, der vor seinem letzten Spiel – bei 35 Grad Hitze – Wodka Bull in die Trinkflaschen füllte. „Und im Eiskoffer waren gekühlte Bierdosen“, erinnert sich Stefan Huber. „Die Spieler wussten davon nichts. Und wie sie dann den ersten Schluck aus der Trinkflasche genommen und das Gesicht verzogen haben, hat Franz nur gesagt: ,Ihr müsst’s locker werden.‘“

Ahnungslos war dagegen Wolfgang Stangl, damals Trainer der Eichenrieder Zweiten, was in der Halbzeit beim Spiel in Moosen passierte. Sein Cousin Fredi Stangl verrät es heute: „Der verletzte Christian Bugar hat eine Runde Willi hinten durch das Fenster gereicht, nachdem da Woife vorne aus der Tür gegangen ist. Danach haben wir das Spiel gedreht und gewonnen.“

Lockerer wurden vor gut zehn Jahren auch die Kirchascher Fußballer, die vor fast 1000 Zuschauern ihr Aufstiegsspiel gegen Kirchdorf bestreiten sollten. „Vor dem Spiel hat Christoph Weber eine Flasche Wodka ausgepackt und fast jeden Spieler gezwungen, ein Stamperl zu trinken, um die Nervosität zu besiegen“, erzählt Maxi Bals. Durchaus möglich, dass einige ein paar Stamperl mehr benötigt haben. „Aber wir haben das Spiel gewonnen.“ Geschadet habe der Wodka nicht.

Denn – bevor es hier weitergeht – da sollten wir uns einig sein: Leistungsfördernd ist Alkohol keineswegs. Eine Tatsache, die sich auch der FC Moosinning zu eigen machte. Wick Kollmannsberger denkt an einen Volksfestsamstag zurück. „Die Zweite hatte bereits am Freitagabend gespielt und konnte dementsprechend am Samstag Gas geben.“ Da trafen sie im 10er einen Spieler der SpVgg Langenpreising, Gegner der Dritten am Tag darauf. Also luden sie den Mann auf ein Getränk ein. Und auf ein zweites und drittes. „Wir haben so lange an der Bar gearbeitet, bis der Preisinger abwinken musste“, erzählt der Moosinninger. Die Dritte gewann 3:1, bekam aber neben den Punkten auch noch Ärger mit der Freundin des Spielers. „Sie hat uns gefragt, ob wir denn noch ganz sauber sind und was wir mit ihrem Freund angestellt haben.“ Der Promille-Preisinger selbst dagegen sei mit einem leichten Schmunzeln an den Trinkkumpanen vom Vortag vorbeigegangen und habe sich artig für die Getränke bedankt.

Aber nein, Alkohol ist keine Lösung. Das wurde auch Tommy Laurent klar, als er – auch an einem Herbstfestsonntag – im Spiel gegen Klettham wegen des Vorabends einen richtigen Brand hatte. „Wasser trinkt er ja nicht, weil das nach nichts schmeckt“, erzählt Kollmansberger über seinen Teamkollegen. Gut, dass zufällig am Spielfeldrand eine Flasche Spezi lag, „die sich wunderbar exen ließ“. Dummerweise war es das Getränk des Schiedsrichters, der sich dann in der zweiten Halbzeit nach einem Foul von Laurent den Burschen zur Brust nahm: „Hey Nummer sieben, erst trinkst du meinen Spezi und jetzt das Foul – beides unnötig.“

Unnötig – das ist auch das Stichwort für den Deal, den einst der TuS Oberding gemacht hat. „Magnesium-Supersportpulver“ sei dem Verein damals angeboten worden, erinnert sich der heutige Fußballchef Tobi Huber. Man kennt das ja aus der Werbung: Bei extra großer Bestellung gibt’s noch zusätzlich ein Messerset gratis oder einen Wurzelkorkenzieher oder – wie in diesem Fall – einen kompletten Trikotsatz. Natürlich schlug der TuS freudig zu. Natürlich schmeckte das Pulver grauenvoll. Natürlich wollte das so schnell keiner trinken. Huber: „Der Trikotsatz war schon längst abgetragen, da hatten wir noch immer dieses Pulver vorrätig.“

Jahre zuvor wäre das dem TuS nicht passiert, denn da hatten sie Norbert Göbeler als Trainer, „und der war immer schon seiner Zeit voraus“, erzählt Wast Held. „Norbert hat das obligatorische Wasser gestrichen und das so genannte Isostar eingeführt.“ Klingt gut, soll aber damals die Darmflora dermaßen durchgespült haben, dass die Spieler kaum mehr vom Klo kamen – oder sich während des Spiels wegen eines dringenden Bedürfnisses haben auswechseln lassen. Held: „Unser Betreuer hatte das viel zu hoch dosiert.“ Aber so bringt man eben auch Zeug weg. Eigentlich logisch, wenn es eh fürn A... ist.

Für die Seele ist dagegen eine Tasse Glühwein, den der FC Inning beim letzten Heimspiel des Jahres den Zuschauern ausschenkte. Es stand eine Viertelstunde vor Schluss schon 2:0 gegen Forsterns Zweite, als die frierenden Auswechselspieler Coach Manuel Hahn fragten, ob sie sich irgendwie aufwärmen könnten. Spielertrainer Manu Hahn: „Organisiert mal eine Runde Glühwein – und stellt sicher, dass für mich auch einer dabei ist.“ Überraschenderweise wollte danach niemand mehr eingewechselt werden. „Ansonsten gibt es bei uns Wasser aus der Leitung und Powerade“, sagt der Coach. „Magnesium trinken die wenigsten, da ansonsten das Klopapier nicht reichen würde…“ Die weitere Verpflegung: Trockener Zitronenkuchen und Bananen – „da geht’s bei uns tatsächlich sehr professionell zu“, so Hahn, der aber glaubhaft versichert, dass nach dem Spiel der nötige Umsatz im Vereinsheim sehr wohl gemacht werde.

Kein Alkohol vor dem Schlusspfiff – daran habe man sich auch immer in Moosen gehalten, so SCM-Legende Arno Schuster. An irgendwelche Exzesse könne er sich nicht erinnern. „Eher schon daran, dass in der Halbzeitpause nichts mehr zu trinken da war.“ Der Kasten Wasser in der Kabine sei schnell leer gewesen, „weil der eine oder andere seinen Brand vor dem Spiel löschen musste“.

Kommen wir nochmal zurück zum Nachkommen des Sekttrinkers. Auf den Alkohol vor dem Spiel verzichtet Ben Göllert, „aber er trinkt vor jedem Spiel einen Energy Drink“, verrät Erdings Pressesprecher Max Malterer: „Ob der die bekannten Flügel verleiht, werden wir in den kommenden Spielen sehen.“