Weber freut sich auf Kirchasch

KREISLIGA

Von Helmut Findelsberger schließen

Eittings Coach trifft auf seinen Ex-Club – Schusstraining in Finsing – Lengdorf gegen das Schlusslicht

Landkreis – Markus Weber, Spielertrainer des FC Eitting, freut sich schon sehr auf das Spiel gegen den SC Kirchasch. Dort war der 34-jährige frühere Hallbergmooser und Eittinger von 2016 bis 2020 vier Spielzeiten Spielertrainer. Nach einer Saison A-Klasse führte er den KSC über zwei Spielzeiten Kreisklasse in die Kreisliga. „Den Großteil kenne ich ganz gut, und es wird vor allem eine Herausforderung, dieses Abwehrbollwerk zu knacken“, sagt er. Verzichten muss er auf Michael Pech (privat), den kränkelnden Dean Nexara und den verletzten Max Jäkel. Sorgen macht ihm noch Kapitän Max Gröppmair, der am Donnerstag das Training abbrechen musste. Keine Veränderungen gibt es beim KSC und den Langzeitverletzten. Für Richard Hehenberger ist die Saison jetzt endgültig beendet, „aber unsere junge Garde löst das bisher mit Bravour und muss früh mehr Verantwortung übernehmen“, lobt Trainer Alexander Schmidbauer. „Wir wollen auch Eitting ärgern, und das wäre doch wunderbar, wenn wir damit jedem der drei Teams, die um Platz drei kämpfen, in die Suppe spucken können“, spekuliert der 33-Jährige.

„Ich hab meine Mannschaft am Dienstag nicht wiedererkannt“, musste Richard Maierthaler, Trainer des TSV Wartenberg nach der 0:1-Nieserlage gegen Allershausen zugeben. Innenverteidiger Dominik Bleicher ist wieder zurück, aber mit Kapitän Maxi Kronseder, Daniel Werner und Christian Schmuckermeier fehlen wichtige Stammkräfte. Unverändert ist der Kader der BSG Taufkirchen. Kapitän und Toptorschütze Andre Huber musste beim 3:1 gegen Allershausen vor der Pause raus, sein Einsatz ist sehr fraglich. „0:0 im Hinspiel, letzte Saison zweimal 0:1 verloren, jetzt ist ein Sieg gegen Wartenberg überfällig, und wir haben Rückenwind“, fordert BSG-Spieler-trainer Thomas Götzberger.

„Und jetzt gegen den Tabellenletzten.“ Gianfranco Soa-ve, Spielertrainer des FC Lengdorf, hat sein Team vor dem Spiel gegen den TSV Moosburg lange gebrieft, erzählt er. Er selbst muss verletzungsbedingt passen, hinter Kapitän und Sturmführer Martin Lechner steht noch ein Fragezeichen.

„Wir wollen was gutmachen“, kündigt Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen an. Ausgerechnet beim BC Attaching, Tabellenzweiter und heimstärkstes Team mit acht Siegen aus acht Spielen. Mirel Smigalovic ist über Ostern in seiner bosnischen Heimat und macht Urlaub, ansonsten gibt es keine personellen Veränderungen.

Auch beim SV Wörth bleibt alles unverändert vor dem Heimspiel gegen den SV Kranzberg. „Wir haben auch nicht mehr als die 15 Mann vom Mittwoch“, sagt Fußballchef Heinrich Hundsnurscher.

1:1 in Kirchdorf, 0:0 in Kirchasch – Tabellenführer FC Finsing muss gegen den TSV Au seine Ladehemmung loswerden. „Deshalb haben wir Torschusstraining bis zum Abwinken gemacht“, erzählt Trainer Bernd Häfele. Toptorjäger Manuel Fuchs fehlt den Finsingern doch sehr. Nicht dabei sind diesmal auch Josef Weber und Leon Engelhardt, Patrick Forchhammer ist zumindest wieder auf der Bank.

HELMUT FINDELSBERGER