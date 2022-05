SV Walpertskirchen: Weiter mit der Erfolgsformel Heilmeier

Von: Dieter Priglmeir

Er hat weiter das Sagen: Sepp Heilmeier (2. v. l.), hier mit (v. l.) Michi Gartner, Florian Baumann, Co-Trainer Tom Geiger und Lukas Weinhuber. F.: Riedel Torjäger Käser bleibt Tipps von den Nachwuchstrainern © Christian Riedel

Walpertskirchens Coach geht ins fünfte Jahr und bekommt Trainer-Verstärkung

Walpertskirchen – Willst du den SV Walpertskirchen besiegen, dann musst du an einem Heilmeier vorbei. Dieser Satz gilt schon seit den 1970er-Jahren, als Georg Heilmeier sen. noch Libero der Ersten war. Später mischte er lange im Vorstand mit und sah gleichzeitig zu, wie sich die Söhne im Verein einbrachten. Florian, der älteste spielte in der Zweiten, war Schiedsrichter und Obmann, coacht jetzt die AH. Georg jun. war 20 Jahre Torwart der Ersten, ist nun Abteilungsleiter und froh, dass seine Frau Martina den Kiosk schmeißt. „Und ich bin auf dem Fußballplatz, seit ich laufen kann“, sagt Sepp Heilmeier.

Inzwischen ist er 38, und seit dieser Woche ist klar, dass er auch in der kommenden Saison Trainer des Kreisligisten sein wird. Er geht dann in die fünfte Saison und wird weiterhin unterstützt von seinem Co Tom Geiger sowie den Torwarttrainern Tomislav Saric und Stefan Hötscher. Neu ins Trainerteam rückt Sebastian Schönberger. Der Routinier wird zwar weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen, aber er soll auch eben einige Trainerfunktionen übernehmen. Heilmeier denkt da insbesondere an „individuelles Techniktraining. Er ist ja selbst technisch sehr beschlagen.“ Außerdem ist Heilmeier froh, wenn er sich selbst ein bisschen rausnehmen kann. „Ich bin ja auch noch im Gemeinderat. Das kostet Zeit.“

Hört sich nach Kürzertreten an, ist es aber nicht. Heilmeier scheint motivierter denn je, auch wenn er ein wenig tiefstapelt. „Das erste Kreisliga-Jahr ist außerordentlich gut gelaufen. Das zweite ist immer schwieriger. Deshalb bleibt das Ziel, sich in der Kreisliga zu etablieren.“ Er betont, wie ausgeglichen die Liga sei, lässt aber dann doch durchblicken: „Wenn alles läuft, kannst du auch vorne angreifen.“

Und ob das der SVW kann. Der Aufsteiger spielte eine furiose Vorrunde, hatte aufgrund vieler Ausfälle eine Negativserie, aber die Perspektive spricht für den Verein. Der Kader – mit 24 Spielern sehr gut bestückt – bleibe zusammen, sagt der Trainer. Auch Torjäger Christian Käser habe bereits mitgeteilt, dass er keines der vielen Angebote höherklassiger Vereine annehmen werde. Trotzdem kündigt Heilmeier einen Umbruch an – einen sanften Umbruch. Die älteren Spieler seinen immer noch wichtig, betont er, aber die jungen Wilden rücken nach.

Amtsmüdigkeit nach fünf Jahren? Im Gegenteil. Er zitiert Freiburgs Coach Christian Streich: „Nach drei Jahren muss man den Trainer tauschen, oder Teile der Mannschaft.“ Mit Freude blicke er deshalb schon auf die übernächste Saison, bei der ein gutes Dutzend Spieler aus der wohl besten A-Jugend im Landkreis zu den Herren stoßen wird. Diesen Prozess wolle er dann gern begleiten, sagt der Coach: „Ich hoffe, das darf ich dann auch noch.“

Jetzt freue er sich aber erstmal auf die kommende Saison und hofft, dass keiner der Lokalrivalen noch absteigt. Spiele gegen Kirchasch, Wörth oder Lengdorf seien schließlich immer was ganz Besonderes. Ein bisserl blickt er auch schon auf den 26. Juni, wenn die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Dann wird er wieder an den Spielern arbeiten, aber auch an sich selbst: „Ich muss noch lernen, auch mal Verantwortung abzugeben, damit ich mich auf die wesentlichen Dinge fokussieren kann.“ Gern schaue er auch bei den Jugendtrainern zu, hole sich Anregungen zum Beispiel im Athletikbereich. Ein Heilmeier auf dem Platz, das wird noch lange so sein. „Ich bin meiner Frau und meinen Kindern dankbar, dass sie das so mittragen“, sagt er.

Ach ja, die kommende Generation Heilmeier – da schaut’s düster aus: Weder seine Töchter noch die Nichten und der eine Neffe spielen Fußball. Heilmeier: „Da müssen wir wohl eine Generation überspringen.“

