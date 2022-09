Welcher KSC-Keeper muss draußen ran?

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Immer heiß umkämpft sind die Derbys zwischen dem SC Kirchasch (weiß) und dem TSV Wartenberg. © güh

Nicht nur in Kirchasch sind die Personalsorgen groß. Das Wörther Spiel ist abgesagt,

Landkreis – Zu drei Landkreisduellen kommt es am sechsten Spieltag der Kreisliga. Als einziges Team noch sieglos und jetzt auch noch mit großen Personalsorgen sollte der SV Wörth zum TSV Eching. Spielertrainer Peter Bongers und ein weiteres halbes Dutzend Spieler wurden von Corona erwischt. Nun wurde die Partie abgesagt.

Auch der FC Eitting fährt personell dezimiert zum Wiedersehen mit einem Ex-Spielertrainer. Beim TSV Allershausen hat der 48-jährige Michael Stiller im Mittelfeld immer noch das Zepter in der Hand. FCE-Coach Thomas Zellermeyr wird demnächst auch 48. Darauf angesprochen, meint er, „dass Stiller wohl keine vier Kreuzbandrisse und dazu Knorpelschäden gehabt hatte“. Fehlen werden die erkrankten Felix Zehetmaier, Christoph Härtl, Marcel Güll, der verletzte Tobias Herrmann. Fredi Neudecker musste das letzte Training angeschlagen abbrechen. „Falls Maxi Jäckl rechtzeitig fit wird, habe ich drei Mann auf der Bank, aber immer noch eine starke Mannschaft, Ausreden gibt’s keine“, betont Zellermeyr.

„Dünner geworden ist die Personaldecke“, beim FC Moosinning 2. Marco Bertsch, Sebi Schmid sind Marco Esposito im Urlaub, Sepp Gröber ist krank. „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe haben für die knüppeldicke Herausforderung gegen zuletzt stark verbesserte Taufkirchener“, ist Spielertrainer Benedikt Thumbs überzeugt. Wieder zurück ist Torhüter Tobias Pfanzelt nach seinem Urlaub.

In diesem befinden sich bei der BSG Taufkirchen nun Abwehrchef Lukas „Guru“ Winhart, Matthias Ladendorf und Oliver Kluth. Dafür haben zwei Urlaubsrückkehrer, die Heilmeier-Brüder Thomas und Julius, diese Woche wieder voll trainiert. „Wir rechnen uns in Moosinning was aus“, zeigt sich Spielertrainer Thomas Bachmaier zuversichtlich nach dem ersten Saisonsieg.

„Ein bisschen hart mit Prognosen“ tut sich Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen, da er im Donnerstagstraining „genau neun Spieler“ im Training hatte. Seit dem Vorlauf zum Taufkirchen-Spiel kommt alles zusammen mit Kranken, Verletzten und fünf Urlaubern, von denen immerhin zwei zurückkommen. „Wir werden was basteln müssen, haben aber aktuell keine gute Phase. Wir sind noch am Saisonbeginn, und jetzt heißt es zammhalten“ für Heilmeier.

„Mehr Effektivität“ fordert Stefan Huber, Trainer des SV Eichenried, „nach dem Chancenwucher beim 0:2 gegen Eching“. Torhüter Jakob Krütten fällt sicher aus, hinter einigen Feldspielern stehen noch Fragezeichen.

„Ich telefoniere gerade die zweite und dritte Mannschaft ab, um noch ein paar Spieler zu rekrutieren“. So beschrieb Alexander Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch, seine Personalprobleme vor dem Heimspiel gegen Wartenberg. Zehn Mann fehlten beim Donnerstagstraining erkrankt, davon nur einer mit Corona. Zusätzlich fallen noch wegen Urlaub Kapitän Johannes Westermaier und Bene Glas aus. „Ich würde jeden nehmen, selbst welche aus der AH“, gibt der Coach zu und überlegt sogar, wer von den beiden Torhütern, Seven Koume oder Maxi Bals, im Feld spielen könnte.

Beim TSV Wartenberg ist auf die Euphorie nach den zwei Auftaktsiegen mit zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen Ernüchterung eingekehrt. „Wir sind bei den Gegentoren Spitzenreiter, da muss sich definitiv was ändern“, fordert Kapitän und Co-Trainer Maxi Kronseder. Fehlen werden Florian Hornauer, Martin Maier, Manuel Engl und Lukas Schmidmüller, wieder zurück sind Jakob Taffertshofer, Michael Reischl und Dominik Bleicher. Kronseder: „Gegen Kirchasch sind es seit Jahren hart umkämpfte Spiele.“ In fünf Kreisklassenspielzeiten gab es acht Wartenberger Siege, einen für den KSC, aber in der Kreisliga steht es 3:1 nach Siegen für Kirchasch.

Die Spiele und unsere Tipps

TSV Eching - SV Wörth abgesagt

TSV Allershausen - FC Eitting 2:3 Sa. 15:00



FC Moosinning II - BSG Taufkirchen 1:1 Sa. 15:00



SV Walpertskirchen - SV Eichenried 1:2 So. 15:00



SC Kirchasch - TSV Wartenberg 2:2 So. 15:00



FCA Unterbruck - TSV Hohenwart 3:0 So. 15:00