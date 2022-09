Wer bleibt Steinkirchen-Jäger?

Doppelpacker Christian Daimer (M.) will auch in Inning treffen. Auf diesem Bild lässt der Fraunberger Spielertrainer Grüntegernbachs Keeper Lorenz Köstler stehen. Teamkollege Sebastian van Hoof (l.) verfolgt die Szene. © Günter Herkner

Fraunberg und Inning im Verfolger-Duell – Leichte Aufgabe für FSV

Erding – Ein spannendes Derby und Verfolger-Duell steht in der A-Klasse 8 auf dem Programm. Die beiden punktgleichen Teams aus Inning und Fraunberg könnten am Ende des Spieltags beide ganz oben in der Tabelle stehen. „Da wird richtig die Post abgehen. Wir rechnen mit vielen Zuschauern“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn, dessen Team mit drei Siegen am Stück ins Spiel geht. Nach der Urlaubszeit kann er einen nun vollzähligen Kader aufbieten. Lediglich Antonio Cosic hat muskuläre Probleme. Sein Einsatz steht noch nicht fest.

Und der FC Fraunberg? „Vergangene Woche haben wir einen guten Start hingelegt, aber unseren Plan nicht über die kompletten 90 Minuten umsetzen können. Das wollen wir besser machen, auch wenn uns mit Inning einer der stärksten Gegner der Liga erwartet“, so Malte Kaps. Krankheitsbedingt wird Sandro Gruber ausfallen.

Auch der SC Kirchasch 2 beklagt eine Krankheitswelle. „Wir verstärken die Erste und schwächen damit unsere Zweite dramatisch für die nächsten mindestens 15 Tage durch die seitens des BFV regelbedingten Sperren“, sagt ein zerknirschter KSC-Coach Marcel Tätzel. Der TSV Wartenberg 2 ist klarer Favorit.

Spitzenreiter FSV Steinkirchen hat eine machbare Aufgabe vor der Brust. Es geht gegen Schlusslicht Moosen 2. „Es wird kein leichtes Spiel“, warnt dennoch Coach Kosta Papantoniou. Beim Tabellenführer kehrt Marlon König in den Kader zurück. Mit großem Respekt blickt Moosens Trainer Johannes Schirmbeck auf den Gegner: „Der FSV spielt dieses Jahr in einer anderen Liga und wird mit etwas Konstanz bis zum Schluss um den Aufstieg spielen. Wir müssen unsere Punkte woanders zu holen“.

Ein Duell auf Augenhöhe dürfte das Spiel zwischen der SG Reichenkirchen und der BSG Taufkirchen 2 werden, zumindest wenn es nach der Tabelle geht. Zwar hatte die BSG-Reserve in dieser Woche 18 Spieler im Training. Trotzdem fehlen urlaubsbedingt Felix Uellenberg, Bastian Haberl, Simon Drexler, Bastian Wandinger sowie Lukas und Basti Schlossnikl. Von der AH kommen Torjäger Georg Attensberger und Robert Christofori ins Aufgebot. „Der Kader ändert sich fast auf jeder Position“, sagt Kapitän Basti Schlossnikl, der selbst nicht dabei sein kann.

Lengdorfs Reserve ist nur einen Punkt schlechter als der kommende Gegner TSV Grüntegernbach, muss aber unter anderem auf den rot-gesperrten Tobias Baumgärtel verzichten. „Trotzdem können wir sicherlich eine gute Mannschaft stellen. In den letzten Jahren waren das immer sehr enge und umkämpfte Spiele mit Grüntegernbach. Meistens haben wir leider den Kürzeren gezogen, und genau das wollen wir am Sonntag ändern“, sagt ein kämpferischer Lengdorf-Coach, Stefan Ortner.

Die Spiele und unsere Tipps

SC Kirchasch II - TSV Wartenberg II 0:3 So. 13:00

FSV Steinkirchen - SC Moosen II 4:0 So. 15:00



FC Inning - FC Fraunberg 2:1 So. 15:00



SG Reichenkirchen - BSG Taufkirchen II 2:0 So. 15:00



TSV Grüntegernbach - FC Lengdorf II 2:2 So. 16:00



Tabelle

1. FSV Steinkirchen 5 13: 2 12

2. FC Inning 5 20: 7 10

3. FC Fraunberg 4 17: 5 10

4. SpVgg Langenpreising 4 10: 5 10

5. TSV Wartenberg II 5 9: 14 9

6. FC Hörgersdorf 5 15: 9 7

7. TSV Dorfen II 5 13: 11 7

8. TSV Grüntegernbach 4 6: 7 5

9. SG Reichenkirchen 4 11: 14 4

10. FC Lengdorf II 4 5: 11 4

11. BSG Taufkirch. II 5 4: 11 3

12. SC Kirchasch II 5 5: 12 2

13. SC Moosen II 5 3: 23 1