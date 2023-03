Wie schon im Hinspiel – Forsterns Reserve verliert auch im Rückspiel in Passau

Forsterns Reserve ,usste die nächste Niederlage einstecken © Christian Riedel

Weiter ein gern gesehener Gegner in der Landesliga Süd ist der FC Forstern 2. In der Vorrunde verlor der Aufsteiger neun von zehn Spielen.

Forstern – Auch wenn sich die Mannschaft im Laufe der Saison deutlich verbessert hat, ist sie weiterhin zuverlässiger Punktelieferant. Auch beim Tabellenvierten 1. FC Passau, der schon in der Vorrunde 4:1 gewonnen hatte, blieb der FC ohne Torerfolg.

Und so reichte der Heimmannschaft ein Tor nach gut einer Stunde Spielzeit zum 1:0-Sieg. Forstern hielt zwar im Feldspiel einigermaßen mit, doch vor dem Tor fehlte es einmal mehr an Kaltschnäuzigkeit, Cleverness und Übersicht, und so blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer – wie schon in sechs Spielen zuvor.

Dennoch ist man in Forstern überzeugt, dass sich die Mannschaft weiter verbessert, was auch die beiden vergangenen Spiele zeigten, denn gegen den aktuellen Tabellenführer SC Regensburg gab es, wie jetzt in Passau, nur eine knappe 0:1-Niederlage. (fcf)