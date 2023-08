Kreisklasse 4 Donau/Isar: T wie Taufkirchen, T wie Thomas, T wie Tore

Von: Daniela Oldach

Hier zwar umkurvt, aber am Ende siegreich: Oberdings Sebastian Stemmer (r.) konnte den verlorenen Zweikampf gegen den Wartenberger Dominik Bleicher gut verschmerzen. Denn der TuS gewann beim TSV 3:1. © Roland Albrecht

In der Kreisklasse 4 Donau/Isar stand am Wochenende der zweite Spieltag an. Dabei durften die Zuschauer viele Tore feiern.

FC Hörgersdorf - FC Forstern 3:1

Zwei Spiele, zwei Siege: Zufrieden ist Jorgo Karisis mit dem Saisonauftakt, „auch wenn wir einige Leistungsträger verletzungsbedingt ersetzen mussten“. Daniel Schraufstetter verwandelte eine flache Hereingabe zur schnellen FCH-Führung (5.), dann aber zog er sich eine Verletzung zu. Auch Martin Stöckl schied aus. Besonders schmerzt die Verletzung von Stefan Schraufstetter, der auf die Schulter fiel und sich diese auskugelte. Karisis musste mehrfach wechseln, doch nach der Halbzeitpause hatten die Gastgeber das Spiel wieder im Griff. Forstern glich durch einen Elfmeter von Alexander Huber aus (60.), doch der eingewechselte Markus Berger avancierte zum Joker. Aus zwei Kontern machte er zwei Treffer (79./89.) und sicherte so dem FCH drei Zähler. Forsterns Tobias Keserü sah Gelb-Rot (79.).

BSG Taufkirchen - DJK Ottenhofen 3:0

„Meine Vorgabe, dass wir uns in jedem Bereich gegenüber dem ersten Saisonspiel steigern müssen, haben wir gegen Ottenhofen gut umgesetzt“, meinte BSG-Spielercoach Thomas Bachmaier zufrieden. Die DJK kam kaum ins Spiel, Taufkirchen war vor allem über außen erfolgreich. Thomas Götzberger steckte auf Thomas Heilmeier durch, der aber noch an DJK-Keeper Jonas Röhling scheiterte. Den Abpraller verwandelte Bachmaier zum 1:0 (20.). Eine Ecke von Toni Mundigl landete perfekt auf dem Kopf von Thomas Hamburger, der per Flugkopfball zum 2:0 traf (43.). „Im Laufe des Spiels ist uns dann etwas die Kraft ausgegangen, und Ottenhofen wurde stärker. Jedoch war es nichts Zwingendes“, so Bachmaier. Mit einem tollen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel machte Götzberger das 3:0 (82.).

FC Langengeisling II - FC Türkgücü Erding 2:4

„Es war bis zur 60. Minute ein super Spiel von uns. Knackpunkt war der Handelfmeter, den wir nicht verwandelt haben. Dann hätte es 3:1 gestanden, und das Spiel wäre durch gewesen“, fasste Geislings Trainer Sebastian Held das Derby zusammen. Eine Flanke von Oliver Kluth verwandelte Kilian Kaiser (16.). Wie aus dem nichts, so Held, fiel der Ausgleich durch Kaan Cay. Bei einer Freistoßflanke hatte die FCL-Abwehr nicht konsequent verteidigt (28.). Cays Freistoß aus 25 Metern knallte danach gegen die Latte. Rene Mecking erzielte kurz vor dem Seitenwechsel die erneute Geislinger Führung (41.). Dann hielt Türkgücüs Torwart Deniz Celik den Handelfmeter von Christopher Scherm. Fortan nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Cay glich nach einem Geislinger Abwehrfehler aus (65.). Cay (78.) und Dzanin Dizdarevic (90.) machten den 4:2-Erfolg perfekt.

TSV Wartenberg - TuS Oberding 1:3

Schon mit dem ersten Angriff hatten die Gäste Erfolg. Der TSV brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Markus Weber nagelte die Kugel aus zehn Metern unter die Latte (3.). Der TuS legte schnell das 2:0 nach. Diesmal war es ein Konter, den TSV-Torwart Felix Schönwälder noch klärte. Doch Tim Götze traf mit dem Nachschuss (12.). Beim 3:0 nutzte Götze einen zu kurzen Abwurf des TSV-Schlussmannes aus, er schnappte sich die Kugel und netzte kurz vor dem Pausenpfiff wieder ein (45.). Höhepunkt der zweiten Hälfte war der Anschlusstreffer durch Daniel Bauer nach einer Flanke von Daniel Werner (70.), doch mehr war für Wartenberg an diesem Tag einfach nicht drin.

FC Herzogstadt - FC Hohenpolding 1:1

„Wir haben zwei Punkte liegen gelassen, obwohl wir die bessere Mannschaft waren“, meinte Patrick Tischer, Vize-Chef der Platzherren. „Es war ein Pfosten- und Lattenfestival, aber wir haben im ganzen Spiel nur zwei Chancen zugelassen.“ Die erste war gleich nach zwei Minuten, doch Keeper und Spielertrainer Florian Leininger rettete. Sehenswert war die Führung der Hausherren. Maxi Niedermair ließ drei Gegenspieler aussteigen und flankte auf Luis Bigalke, der im Strafraum Marco Steinberg bediente. Steinberg verlängerte zum 1:0 in die Maschen (10.). Luke Feuser hätte vor dem Pausentee das 2:0 machen müssen, doch sein Schuss knallte an die Latte, der Nachschuss von Steinberg wurde von der Linie gekratzt. Einen Freistoß aus 20 Metern nagelte Martin Neudecker zum Ausgleich ins linke Kreuzeck (64.). Herzogstadts Bigalke spielte in der Schlussphase den Ball in den Lauf von Steinberg, der zum 2:1 traf. Doch die Szene war zuvor vom Unparteiischen abgepfiffen worden.

TSV St. Wolfgang - SVE Berglern 1:5

„Der Sieg war völlig verdient für uns. Er hätte auch höher ausfallen können“, meinte ein hochzufriedener Trainer Florian Leiner. Jubeln durften zuerst die Platzherren, denn Manuel Grundner traf zum 1:0 (15.), postwendend glich Thomas Schmid aus (17.). Dann war nur noch der SVE am Zug. Sebastian Hemauer traf zum 2:1 (52.). Dann ließ Faltermaier drei Treffer folgen. Zuerst verlängerte er eine Ecke von Hemauer (61.), dann folgten das 4:1 (71.) und 5:1 (83.).