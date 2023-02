Trainingsbeteiligung: 1 Mann. Und dann?

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © hep

Wie trenne ich mich vom Trainer? Im kleinen Erdinger Amateurfußball läuft das deutlich geschmeidiger ab als bei den Profis. Ein paar Beispiele gefällig?

Löwentrainer Michael Köllner wird entlassen, und alle lässt das kalt? Scheint so. Wen juckt das noch, wenn der „Trainer des Jahres 2021“ nun als „Möchtegern-Trainer“ (schlimmeren Beleidigungen will ich hier keine Plattform geben) gilt und deshalb zwar „schweren Herzens“, aber doch logischerweise vor die Tür gesetzt wird. Fußball ist nun mal ein Ergebnissport, und Trainerentlassungen sind so normal wie falsche Einwürfe.

Wenn wir ganz ehrlich sind: Die Vereine müssen sich schon arg Mühe geben, um uns in dieser Hinsicht noch richtig zu überraschen. Jean Löring, der legendäre Boss von Fortuna Köln, hat das mal geschafft, als er Coach Toni Schuhmacher während der Halbzeitpause rauswarf. Was hatte er auch für eine andere Wahl? Die Fortuna lag zur Halbzeit gegen den Namensvetter aus Düsseldorf 0:2 hinten, „und ich als Verein musste reagieren“, sagte damals Löring. Manchmal muss es eben schnell gehen. So wie bei einem gewissen Leroy Rosenior, den der englische Club Torquay United noch während seiner Vorstellung bei der Pressekonferenz entließ. Inzwischen hatten Investoren den Club gekauft, die sich eben einen anderen Coach vorstellten. Blitzrauswürfe – niemand ist davor gefeit. Selbst Carlo Ancelotti nicht, den der FC Chelsea nach einer Niederlage entließ, als er nach dem Abpfiff noch im Spielertunnel stand.

Hmm, wie komme ich jetzt von Tunnel auf Erding? Keine Ahnung, aber es ist mir wichtig für die Botschaft: Bei uns im kleinen Amateurfußball ist nämlich doch noch vieles anders. Mane Angermaier, seit Jahren der Macher beim FC Fraunberg, formuliert das wunderschön: Alles, was er in dieser Hinsicht miterlebt habe, „ist gediegen abgelaufen“. Auch sein Kirchascher Pendant Maxi Bals outet sich als „Fan von Kontinuität“. Rausschmeißen? Beim KSC wäre jüngst das Gegenteil angebracht gewesen, als Alex Schmidbauer trotz Zusage doch noch wechseln wollte. Er bekam nämlich die Chance, ein Bezirksligateam zu coachen. Also Festbinden! Letztlich sei das keine Option gewesen, so Bals, „denn wir wollen einen jungen aufstrebenden Trainer keine Steine in den Weg legen“.

Ja, es fällt auf: Es kommt durchaus oft vor, dass Trainer von sich aus gehen – aus unterschiedlichsten Gründen. Für immer in Erinnerung bleibt das Training eines A-Klassisten, als der Coach nur einen einzigen Spieler vorfand. Wie damals die Übungseinheit aussah? „Erst eine Stunde Eins-gegen-Eins aufs ganze Feld. Und dann noch eine halbe Stunde Versteckste in der Kabine“, meinte der Trainer damals. Den Humor hat er übrigens bis heute nicht verloren. Wie sollte man auch reagieren, wenn zum Beispiel ein Spieler eine halbe Stunde zu spät zum Training kommt und von der stressigen Arbeit erzählt? „Dabei ist der bloß nicht von der Couch hochgekommen. Das hat man schon an der Frisur gesehen, die auf hoibe drei stand.“ Das war übrigens in der Kreisklasse. Das Ende damals: Nach einem 0:3 in der Halbzeit forderte er eine Reaktion der Mannschaft. „Am Ende haben wir sieben kassiert.“ Auch irgendwie eine Antwort, findet er. „Die Verantwortlichen wollten weitermachen. Aber man muss einsehen, wenn es nicht funktioniert und die Chemie nicht stimmt.“

Funktioniert hat es dagegen bei Wast Held und Falke Markt Schwaben 2, trotzdem musste er gehen. Die Erste spielte damals in der Bayernliga. Eine Sensation und nicht zuletzt das Verdienst des damaligen Meistercoaches, meint Held. Aber: „Sein Training war relativ eintönig. Ich gestalte das lieber abwechslungsreich.“ So abwechslungsreich, dass sich dies die Herren Bayernliga-Spieler auch irgendwann so wünschten. „In der Woche darauf war ich entlassen“, erzählt Held. Da sei wohl jemand eifersüchtig gewesen. In der Zweiten habe es einen Riesenaufruhr gegeben, aber der Vorstand musste das durchziehen.

Ein schöneres Ende erlebte dagegen Franco Soave. Weil es eben kein Ende war. Der heutige Coach des FC Lengdorf spielte Anfang der 2000er beim TSV Ottobrunn, mit dem er bis in die Bezirksoberliga durchmarschierte. Trotzdem wollte der Vorstand den Meistertrainer Horst „Burschi“ Kraus entlassen. „Wir haben uns damals geschlossen dagegen gewehrt und gedroht, dass wir aufhören“, erzählt er. Die Folge: Burschi durfte bleiben.

Ja, das gibt’s auch noch: Der Respekt der Mannschaft vor den Leistungen des Trainers. Hans Bruckmeier etwa hatte in seiner aktiven Fußballerzeit mit dem Fürther Nationalheld Herbert Erhardt und den FC-Bayern-Spielern Walter Wagenbauer und Dieter Brenninger „solche Koryphäen, da hättest du ja gar nicht gewagt, etwas dagegen zu sagen“.

Und dann gibt’s noch diese Trainer, die denken, sie seien Koryphäen und schnell merken, dass sie hier nicht Wurzeln schlagen können. Andi Heilmaier erinnert sich an einen Coach, der einen Spieler für die Altenerdinger A-Jugend verpflichten wollte. „Er hat sich mit ihm um 8 Uhr abends getroffen. Er hat ihn dann bis nach Mitternacht zugetextet.“ Der Spieler sei dann doch nicht gewechselt – „völlig überraschend“, wie Heilmaier schmunzelnd erzählt. Und der Trainer habe nach drei Wochen von selbst gemerkt, dass er vielleicht etwas zu hohe Ansprüche für eine A-Jugend hatte.

Und noch ein Coach wählte seinen Ausstieg selbst. Aber dieser kam überraschend. Im Jahr zuvor war er mit dem TSV Isen noch aufgestiegen. „Und mitten in der Vorbereitung teilt er mir mit, dass er sein Amt niederlegt. Und zwar sofort.“ Das erzählt Tobi Stangl, damals Sportlicher Leiter des TSV. „Das war an einem Samstag. Am Tag darauf hatten wir ein Testspiel. Das habe ich dann gecoacht. Wir haben gewonnen, und danach hat sofort Bernd Eiglsperger übernommen.“ Letztlich sei es ein Happy End gewesen, doch der Rücktritt beschäftigt Tobi Stangl noch heute: „Der Mann hat mir damals nur diese eine Whatsapp geschickt. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.“