Wieder ein Spektakel? FC Schwaig gewarnt vor den „unberechenbaren Wasserburgern“

Von: Helmut Findelsberger

Wie romantisch wird’s diesmal? Beim 4:2-Sieg kürzlich gegen Holzkirchen herzte Schwaigs Daniel Stich jedenfalls seine Liebste, Johanna Veitz. Diesmal fehlt er. © Riedel

Das Hinspiel war noch ein Freitagabend-Flutlichtspektakel. Das Rückspiel zwischen dem FC Schwaig und dem TSV 1880 Wasserburg findet nun am Sonntagnachmittag statt.

Schwaig – Spielbeginn ist in der NGL-Arena um 14 Uhr. Dieser Sonntagstermin hat nichts damit zu tun, dass es Freitagabend nicht mehr so klappen wollte. Immerhin, der 4:2-Sieg zuletzt gegen Holzkirchen war so eine Abendveranstaltung. „Der Wechsel ist der Jahreszeit geschuldet“, erklärt Abteilungsleiter Wolfgang Lang, „und dann haben wir uns gleich für Sonntag entschieden, weil anschließend auch noch die Zweite spielt“.

„Ein 6:3-Spektakel wird’s nicht nochmal geben“, glaubt Lang. Er erinnert daran, „dass in Wasserburg fast jeder Schuss von uns ein Treffer war“. In der Vorrunde war es der 11. Spieltag, in der Rückrunde ist es der zweite.

Vier Punkte hatte Spielertrainer Ben Held für die letzten drei Spiele vor der Winterpause als Ziel gesetzt. Drei wurden es bereits mit dem 2:1 in Karlsfeld. „Ein unheimlich wichtiger Sieg“, betont er „und schraubt die Punkteprognose gerne nach oben“.

Aber er warnt „vor den unberechenbaren Wasserburgern“. Da haben diese mit den Sportfreunden was gemein, denn da haben sich auch Siege, Unentschieden und vor allem Niederlagen immer wieder abgelöst.

Personell hat wohl Gäste-Trainer Harry Mayer mehr Sorgen: „Fünf Verteidiger sind diese Saison immer wieder ausgefallen.“ Stefan Scherhag und Dominik Brich, für Mayer „zwei der besten Innenverteidiger der Liga“, fehlen weiter. Beide sind ihm vor der Saison vom Ligakonkurrenten Bruckmühl nach Wasserburg gefolgt. „Wir haben noch was gutzumachen aus dem Hinspiel“, kündigt Mayer an. Im bisherigen Saisonverlauf trifft das auf beide Teams zu.

„Wir haben wieder mehr Alternativen auf der Bank“, zeigt sich Held ganz zufrieden. Torhüter Franz Hornof kommt erst am Samstag aus seinem Urlaub zurück, „und so bleibt auf alle Fälle Jannis Sternberg unser Torhüter“, kündigt Held an. Vom Karlsfeld-Aufgebot wird der angeschlagene Co-Spielertrainer Florian Fink fehlen. In Karlsfeld war’s der Polizeidienst, diesmal fehlt Daniel Stich „anderweitig“. Zurück ist Mickey Straßer, wieder fit sind Johannes Hornof und Ricardo Maier. Bei Maxi Hellinger und Leon Roth wird’s vor der Winterpause nichts mehr. (Helmut Findelsberger)

Tipp: 3:1 für Schwaig

FCS-Kader

Sternberg, F. Hornof; Jell, Neumann, Ibrahim, Simak, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Maier, Fichtlscherer, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl.