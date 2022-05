FC Buchbach: Später Gegentreffer entscheidet Nachholspiel-Heimpleite gegen den FC Augsburg II

Teilen

Rechnerisch könnte der TSV Buchbach noch in die Abstiegsrelegation abrutschen, was das Trainerduo Andreas Bichlmaier (links) und Marcel Thallinger aber mit zusätzlicher Motivation von der Seitenlinie verhindern will. © FuPa / Wolfgang Zink

Der TSV Buchbach bleibt in dieser Saison zuhause auch weiterhin ohne Sieg. In den letzten Spielen empfangen die Buchbacher noch Unterhaching und Tabellenführer Bayreuth und sind in Rosenheim geladen.

Buchbach – Der TSV Buchbach hat drei Tage nach dem 3:1 in Schalding erneut eine Heimniederlage kassiert und bleibt das schwächste Team der Rückrunde in der Regionalliga. Lange sah es beim Nachholspiel am Dienstagabend nach einem 0:0 aus, aber wieder mal kassierten die Rot-Weißen, die kaum Torgefahr entwickeln konnten, spät den Gegentreffer und unterlagen dem FC Augsburg II mit 0:1 Toren.

Die Partie begann mit einer Schrecksekunde für die Gäste, als Yannick Oberleitner den Ball von halbrechts zu seinem Keeper Maximilian Engl zurückspielte, dem die Kugel über den Fuß sprang – Glück für den FC Augsburg II in dieser Szene, zumal der Ball nur knapp neben dem Pfosten ins Toraus trudelte.

TSV Buchbach gegen den FC Augsburg II: Torlos ging es in die Kabinen

In der Folge präsentierten sich beide Mannschaften sehr engagiert, die Partie mit intensiven Zweikämpfen war sehr körperbetont, aber auch die spielerischen Komponenten kamen nicht zu kurz. Allein Strafraumszenen blieben im ersten Abschnitt absolute Mangelware: In der 33. Minute musste Andreas Steer vor Tobias Heiland retten, auf der anderen Seite dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Tobi Sztaf eine Flanke von Ali Petrovic über das Lattenkreuz köpfte.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, beide Teams taten sich dank disziplinierter Abwehrreihen schwer, ins letzte Drittel zu kommen. In der 54. Minute musste dann aber Augsburgs Keeper Engl gegen Benedikt Orth retten, der von Petrovic stark in Szene gesetzt wurde. Die Augsburger tauchten immer wieder vielversprechend vor dem Buchbacher Kasten auf, doch der aufmerksame Andreas Steer entschärfte die Situationen meist schon bevor es ernst wurde. Die zunächst beste Möglichkeit der Gäste vergab Heiland in der 63. Minute, als er nach Flanke von Marco Nickel aus zehn Metern zu wenig Druck hinter den Ball bekam, sodass Steer keine Mühe hatte.

FC Augsburg II: Mario Subaric bringt die Gäste kurz vor Schluss auf die Siegerstraße

In der 72. Minute hatten die Augsburger dann aber den Torschrei auf den Lippen, doch Steer drehte einen Schuss von Josue Mbila gerade noch um den Pfosten. Bei der nachfolgenden Ecke kam Achitpool Keereerom aus kurzer Distanz zum Abschluss, aber wieder war Steer auf dem Pfosten. Richtig Glück hatten die Buchbacher dann aber in 77. Minute, als der unbedrängte Dorian Cevis aus 14 Metern am langen Pfosten vorbei zielte.

Die Augsburger drängten nun auf den Siegtreffer, die Buchbacher konnten in dieser Phase kaum für Entlastung sorgen. Und wie so oft in dieser Frühjahrsrunde kassierten die Rot-Weißen spät den Gegentreffer: In der 86. Minute wurde Mario Subaric nicht energisch genug angegriffen, der Verteidiger nutzte seine Freiheiten und zirkelte die Kugel aus 14 Metern flach in die Maschen. (Michael Buchholz)