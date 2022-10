Wiedersehen nach zehn Jahren: Wie der WSV-Coach und seine Braut zusammenkamen

Von: Dieter Priglmeir

Rundum gelungener Empfang: Mit Fußbällen und einem Spalier wurden die frisch getrauten Julia und Lorenz Becker vor dem Erdinger Standesamt empfangen. © Privat

Herzlichen Glückwunsch an Lorenz Becker und Julia Hock - und alle Wörther Kicker feierten mit.

Wörth – Fußballerisch hat der SV Wörth derzeit vielleicht nicht so viel zu feiern. Aber es gibt ja viel wichtigere Dinge – wie etwa die Hochzeit von Trainer Lorenz Becker. Im Erdinger Standesamt gaben sich der 28-Jährige und die Digital Marketing Managerin Julia Hock (26) das Jawort. Die WSV-Kicker überraschten die beiden mit einem blitzsauberen Spalier.

Möge die Abwehr doch auch immer so sortiert stehen – nein, das hat sich der Bräutigam in diesem Moment garantiert nicht gedacht, sondern ausschließlich an seine Braut, die er schon seit der Kindheit kennt, die er aber erst zehn Jahre später wieder traf. „Im Sommer 2015 war das“, erinnert sich Becker. „Julia war gerade von ihrer Australienreise zurückgekommen, und dann sind wir uns am Wörther Weiher wieder über den Weg gelaufen – und so haben wir uns neu kennengelernt“. Für den Heiratsantrag buchte der Sachgebietsleiter im öffentlichen Dienst einen Wellnessurlaub. „Der war als Geburtstagsgeschenk getarnt“, erzählt er. Und dann habe er – „ganz privat auf einer Waldterrasse“ – die Frage aller Fragen gestellt.

Nach der standesamtlichen Hochzeit ging es mit den Familien zum Mittagessen nach Pastetten und für Kaffee und Kuchen in den Garten des neuen Eigenheims. „Und am Abend kamen unsere Freunde zum Feiern ans Lagerfeuer. Da es ein Donnerstag war, war dann natürlich trainingsfrei.“

Die Flitterwochen verbrachten die beiden auf Kos. Becker: „Für nächstes Jahr ist noch die kirchliche Trauung mit einer größeren Reise und Feier geplant.“ Die Festtage sind also für die WSV-Kicker noch längst nicht beendet. Dafür wollen der Coach und seine Kicker dann aber auch auf dem Platz wieder sorgen.