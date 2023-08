Wiedersehen zwischen Bonnet und Soave: Brisantes Landkreisderby zwischen Finsing und Lengdorf

Von: Helmut Findelsberger

Wiedersehen macht Freude: Gianfraco Soave vom FC Lengdorf und Thomas Bennet vom FC Finsing treffen aufeinander.

Landkreisderby um die Tabellenspitze. Am Freitagabend trifft der FC Finsing auf den FC Lengdorf. Etwas später empfängt Taufkirchen den SV Eintracht Berglern.

Finsing – Ein Landkreisderby läutet heute Abend den sechsten Kreisliga-Spieltag ein. Um 19 Uhr empfängt der FC Finsing den FC Lengdorf, „und der Sieger ist zumindest für eine Nacht Tabellenführer“, weiß FCF-Trainer Thomas Bonnet.

Torfabrik gegen 1:0-Spezialisten? Bonnet: „Kann man so sagen, aber wenn wir diesmal zu Null spielen, sollten wir auch gewinnen, denn Chancen kreieren wir immer.“ Acht Tore hat der Bezirksligaabsteiger bei den letzten beiden Siegen geschossen und keines kassiert.

Thomas Bennet: „Franco Soave war in Finsing zu Bezirksliga-Zeiten mein Trainer“

„Das mit den 1:0-Spezialisten unterschreibe ich“, gibt Lengdorfs Spielertrainer Gianfranco Soave zu, „aber nach Walpertskirchen kommt jetzt der nächste Landkreis-Brocken“. Die beiden Chefs haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. „Franco war in Finsing zu Bezirksliga-Zeiten mein Trainer“, erinnert Bonnet an die Saison 2015/16. „Auf ein richtig rassiges Derby, und das zum Volksfestauftakt“, freut er sich. Und er hofft, „dass sich Werner Schröder auch wieder so freuen kann wie nach dem Moosen-Spiel“. Der 62-Jährige, seit Ewigkeiten Betreuer, „war da mal richtig zufrieden“. Personell schaut es gut aus. Nur der langzeitverletzte Sebastian Schätzl fehlt, und die Urlaubsrückkehrer haben mehr Trainingseinheiten hinter sich.

Etwas weniger rosig sieht es beim Gast aus. Soave: „Die Zweite spielt gleichzeitig, und da werden Stefan Lechner und Andreas Baumgärtl, die zuletzt bei mir ausgeholfen haben, wohl von Anfang an gebraucht“. Kapitän und Sturmtank Martin Lechner musste am Mittwoch das Training abbrechen. „Das wird knapp bei unserem Leader“, befürchtet Coach Soave. fi Tipp: 2:1 für Finsing

Kreisklasse: BSG Taufkirchen – SV Eintracht Berglern (Fr., 20 Uhr)

Langsam auf Betriebstemperatur kommt Absteiger BSG. Sie steht punktgleich mit Türkgücü Erding auf Platz zwei. Nun soll gegen Berglern der nächste Sieg her: „Mit Berglern kommt eine ausgeruhte und erfahrungsgemäß unangenehme Mannschaft. Spielerisch sowie kämpferisch werden wir da noch eine Schippe drauflegen müssen“, vermutet BSG-Coach Thomas Bachmaier, der auf Langzeit-Urlauber Dion Heydemann verzichten muss.

Ein Sieg und eine Niederlage sind die Berglerner Bilanz. Vergangenes Wochenende war die Eintracht spielfrei. Trainer Flo Leiner hat für das Auswärtsspiel alle Mann an Bord. Den Berglernern ist eine Überraschung zuzutrauen. Vergangene Saison siegten sie auch gegen das Überteam Altenerding. fis