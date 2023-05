Wilde Aufholjagden in Eichenried und Wartenberg - bei Eitting „ist die Luft einfach raus“

Hart umgekämpft war das Kreisderby in Taufkirchen. Hier bekommt es BSG-Kicker Lukas Christofori (r.) mit Johannes Lenz zu tun. Eittings Keeper Noah Mpatsios und Lukas Petermeier beobachten die Aktion aus der Ferne. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

In der Kreisliga war Tag der Unentschieden angesagt. Gleich drei Partien fanden keinen Sieger. Jedoch endeten die meisten Begegnungen torreich.

BSG Taufkirchen 0:0 FC Eitting

Ein wenig konnten sie dann schon aufatmen in Taufkirchen. Auch wenn der eine Zähler nur eine magere Ausbeute war für das Sorgenkind, freute sich Coach Thomas Bachmaier über den Punkt. „Meine Mannschaft war mit einem ganz anderen Mindset auf dem Platz, das hat richtig Spaß gemacht“, lautete die Analyse.

Und dennoch: Hinterher haderten die Hausherren schon auch ein wenig mit Fortuna. Denn vor allem im ersten Durchgang sei man klar besser gewesen, berichtete Bachmaier, es fehlte aber das nötige Spielglück. Die größten Chancen vergaben Dominik Keuter und Samuel Schlossnikl. Nach dem Seitentausch mischte dann auch Eitting ein wenig mit, ohne aber für richtig Furore zu sorgen, sodass es am Ende beim leistungsgerechten Remis blieb. „So wenn wir jeden Spieltag aufgetreten wären, müssten wir uns jetzt keine Sorgen machen“, erklärte Bachmaier weiter. Eittings Trainer Thomas Zellermayr hatte derweil ein „ausgeglichenes Spiel“ mit einem gerechten Ergebnis gesehen. „Die Luft ist einfach raus.“

TSV Wartenberg 3:3 TSV Allershausen

Ein absolut verrücktes Kreisliga-Spiel sahen die Zuschauer am Sonntag in Wartenberg. Und sie sahen eine Partie, in der die Gäste lange wie der sichere Sieger aussahen und zur Pause 2:0 vorne lagen. Zunächst hatten die Hausherren eine Ecke zu kurz abgewehrt, Marc Gundel zog aus zehn Metern ab (16.). Nach einem Foul von Keeper Max Millisterfer an Gundel im Strafraum trat dieser selbst an und verwandelte den Elfmeter sicher (23.).

Doch nach dem Seitentausch? Kam Wartenberg wie verwandelt aus der Kabine und hatte den Rückstand bald egalisiert. Tim Schmolmann hatte sich zunächst über rechts wunderbar durchgesetzt, seine Hereingabe fand in Max Maier einen dankbaren Abnehmer, der das Leder volley in die Maschen zimmerte (52.). Während Allershausen keinen Zugriff mehr fand, spielte Wartenberg wie verwandelt. Und nach einer Maier-Kopfball-Ablage konnte Daniel Werner aus kurzer Distanz ausgleichen (67.). Wenig später stand es sogar 3:2, Martin Maier hatte einen gefühlvollen Heber platziert (75.). Schluss war trotzdem noch nicht: Eine Freistoßflanke konnten die Gäste in den Strafraum verlängern, wo erneut Gundel mit seinem dritten Treffer ausglich (79.). In der Folge ging es auf und ab, beide Seiten hatten Siegchancen, am Ende stand aber ein unter dem Strich gerechtes Remis. „Die Moral in der zweiten Halbzeit hat gestimmt“, lobte TSV-Sprecher Thomas Rademacher. „Unter dem Strich war es ein verdientes Unentschieden.“

SV Wörth 1:2 SV Kranzberg

Irgendwie sind sie die Enttäuschungen schon gewohnt, aber trotzdem wollte es Lorenz Becker, Wörths Coach, am Ende nicht so recht verstehen. Wieder hatten die Hausherren ein passables Spiel absolviert, verpassten es aber einmal mehr, sich zu belohnen. „Ein Unentschieden wäre mindestens drin gewesen“, so das Fazit. Kranzberg, das mit dem Sieg den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, wirkte ideenlos, einzig Michael Kopp mit einem Lattentreffer versprühte in Durchgang eins Torgefahr.

Nach dem Wechsel lag Wörth dann zunächst verdient vorne, Nessim Mahsas hatte einen Konter abgeschlossen (52.). Und der SVK? Hatte am Ende gewaltiges Spielglück und traf vor dem Tor in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen. Zunächst schlug Basti Walter eine butterweiche Flanke in den Strafraum, wo Felix Hengge mit einer Kopfball-Bogenlampe zum 1:1 traf (76.). Zum Matchwinner und Klassenerhalts-Held wurde denn aber Levi Peis, der ein weites Zuspiel von Felix Hengge annahm und irgendwie ins Tor traf (85.). „Am Ende ist es aber völlig egal, wie wir gewonnen haben, wir sind durch“, jubelte SVK-Trainer Anton Kopp.

FCA Unterbruck 1:2 FC Moosinning II

Auch wenn es für den Aufstieg egal sein wird, haben sich die Moosinning mit dem Erfolg im Ampertal Platz zwei zurückgeholt – und dabei das Hinspiel kopiert. „Auch da standen wir tief und kamen über Konter, heute hat das wieder geklappt“, freute sich Trainer Benedikt Thumbs. „Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir cleverer waren.“

Und es war eine Partie, in der die Gäste recht schnell in Führung lagen. Nach einem weiten Ball vertändelte ein Unterbrucker Verteidiger zwei Mal das Leder, Max Henneberger nahm das Geschenk dankend an und traf zur Führung (4.). In der Folge stellte sich Moosinning hinten rein, Unterbruck fand dagegen jedoch kein Mittel. Einzig FCA-Goalgetter Andi Hohlenburger war ein Mal knapp dran, scheiterte aber an FC-Keeper Quirin Fendt.

Endgültig durch war die Partie schließlich kurz nach dem Wiederanpfiff, ein erneuter Patzer der FCA-Defensive ebnete den Weg für Christoph Kollmannsberger und das 2:0 (54.). Zwar gelang Hohlenburger nach einer Ecke per Kopf noch der Anschlusstreffer, quasi aus dem Nichts heraus, das jedoch viel zu spät, nämlich in der 2. Minute der Nachspielzeit.

SV Eichenried 3:3 FC Lengdorf

Auch in Eichenried bekamen die Zuschauer viel für ihr Geld geboten – und vor allem am Ende Hausherren, die recht enttäuscht waren. Hatten sie doch einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. „Nach so einer ersten Halbzeit musst du einfach gewinnen“, lamentierte Trainer Stefan Huber hinterher. Denn Durchgang eins lief ganz nach dem Eichenrieder Geschmack. Nach gut einer halben Stunde war Korbinian Lommer die Führung gelungen, nach einem Steckpass von Michael Kopp war freie Bahn vor dem Tor (32.). Und wenig später schien die Partie durch. Dieses Mal glänzte Markus Humplmair als Vorlagengeber, der Nicolas Reuße Sanchez butterweich bedient hatte (39.).

Doch nach dem Kabinengang leistete sich Eichenried ein paar Minuten kollektiven Tiefschlaf, den Lengdorf eiskalt ausnutzte. Erst zimmerte Martin Lechner einen Freistoß aus 25 Metern recht humorlos in die Maschen, ehe Lechner im Strafraum von Max Kirmeyer gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter versenkte Flo Spielberger (55.). Und plötzlich lagen die Gäste in der Nachspielzeit sogar vorne. Nach einem eklatanten Ballverlust im Mittelfeld schloss Mathias Holzner den Konter ab (90.+1). Zu diesem Zeitpunkt waren die Lengdorfer sogar nur noch zu zehnt, nach einer Notbremse hatte Florian Waxenberger früher zum Duschen gehen dürfen. Doch zu Ende war die Partie da immer noch nicht, und so stand Reuße Sanchez nach einem allerletzten langen Ball am zweiten Pfosten und staubte ab (90.+5). „In der ersten Halbzeit haben wir kein super Spiel gemacht“, musste FC-Sprecher Dietmar Fischer zugeben. „Nach dem Wechsel wurde es besser, so haben wir einen verdienten Punkt geholt.“ (MATTHIAS SPANRAD)