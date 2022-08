„Vogelwildes“ Spiel in St. Wolfgang - Altenerding fertigt Hohenpolding ab

Kreisklasse kompakt

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in St. Wolfgang. Forstern und Altenerding feiern Kantersiege. Die Spiele der Kreisklasse 4 vom Wochenende kompakt.

TSV St. Wolfgang - Aspis Taufkirchen 4:5

„Beide Mannschaften waren vogelwild“, erzählte St. Wolfgangs Trainer Harald Weiß über die 4:5-Heimpleite gegen Aspis. Bereits nach zehn Minuten lag sein Team 0:2 hinten, Kiriakos Diamantidis und Julian Schaumaier hatten Fehler der Defensive eiskalt bestraft. Aber auch die Gäste waren hinten nicht sattelfest, und Lukas Loidl konnte schnell auf 1:2 verkürzen. Es dauerte allerdings nicht einmal bis zur 20. Minute, bis Schaumaier einen Dreierpack geschnürt und den Abstand auf drei Tore vergrößert hatte. Mit zwei verwandelten Elfmetern durch Sebastian Lory kämpften sich die Hausherren zurück in die Partie. In einer Slapstick-Szene in der 61. Minute rutschte Heimkeeper Lukas Linner mit dem Ball am Fuß aus, und Schaumaier stellte auf 5:3. Loidl verkürzte abermals, doch auch weil die Gastgeber einen relativ eindeutigen Elfmeter nicht bekamen, reichte es für sie zu keinem Punkt mehr. Weiß: „Es hätte auch 10:10 ausgehen können.“



TSV Isen - FC Forstern 1:5

Die Gäste kontrollierten die Anfangsphase und gingen nach einem Solo von Andreas Freiwald verdient in Führung. Kurz vor der Pause nutzte Bastian Keilhacker einen inkonsequent geklärten Ball zum 2:0. Aus der Pause kamen die Gastgeber deutlich verbessert. Marc Obermeier erzielte mit einem tollen Freistoß ins Kreuzeck den Anschlusstreffer. Michael Bauer und zweimal Felix Wolfbauer per Kopf hatten beste Chancen zum Ausgleich, sie zielten allerdings einen Tick zu ungenau. Das Aufbäumen der Isener war jedoch zu Ende, als Samuel Agyemang in der 73. Minute einen Konter zum 3:1 vollendete. Nach einem Eigentor und Alexander Hubers Treffer in der Nachspielzeit hieß es 5:1 für Forstern.



SpVgg Altenerding - FC Hohenpolding 4:0

Die Veilchen wollten beweisen, dass die Pleite gegen Berglern nur ein Ausrutscher war, und holten sich mit einem souveränen 4:0 die Tabellenführung zurück. Besser ins Spiel kamen zunächst die Hohenpoldinger, Martin Neudecker und Daniele Eibl hatten gute Gelegenheiten. Die Hausherren waren da konsequenter und nutzten durch Matthias Loher ihre erste Chance zum Führungstreffer. Von da an dominierte Altenerding, und in der 17. Minute erhöhte Leonardo Tunjic auf 2:0. Die Zuschauer bekamen eine Partie voller Spielfreude zu sehen, auch die Gäste tauchten immer wieder vor dem Kasten auf. Erfolgreich blieben aber nur die Gastgeber: Leart Bilalli stellte nach Freistoßvorlage von Tunjic auf 3:0. In der Schlussphase erzielte Loher, bedient von Bilalli, den 4:0-Endstand.



FC Türkgücü Erding - DJK Ottenhofen 1:1

Ein bisschen Glück hat dem FC Türkgücü Erding beim Herbstfest-Heimspiel gegen die DJK Ottenhofen zu drei Punkten gefehlt. Nach einer recht unspektakulären ersten Hälfte, in der beide Teams kaum Chancen hatten, die Türken aber etwas bemühter wirkten, ging die DJK in Durchgang zwei in Front: Julian Jaros nutzte einen schlampigen TGE-Pass im gegnerischen Halbfeld aus und behauptete sich im Zwei gegen Drei gegen die Verteidigung (56.). Die Antwort kam von Kaan Cay in Minute 64: Der Stürmer zog aus rund 25 Metern von halbrechts ins lange Eck ab. Im Anschluss folgte ein Hin und Her. Türkgücü vergab durch Yasin Sahin und Spielertrainer Benji Tas zwei Großmöglichkeiten. Insgesamt ging das Unentschieden aber in Ordnung.



Rot-Weiß Klettham - SC Moosen 3:2

Die Kletthamer legten furios los, schon nach vier Minuten schloss Thomas Greckl eine schöne Kombination zum Führungstreffer ab. Zehn Minuten darauf setzte er einen Volleyschuss zum 2:0 ins Netz. Wie gut drauf Greckl ist, bewies irgendwie auch das 3:0, ein sehenswerter Schlenzer von Tobi Paulus. Denn es war Kletthams allererstes Saisontor ohne Greckls Beteiligung. Hinten standen die Hausherren lange sicher und schalteten Moosens gefährliche Offensive aus. Ein Doppelpack von Maxi Bauer machte das Spiel zum Ende hin zwar noch einmal spannend, wirklich in Gefahr war der Kletthamer Heimerfolg dann aber nicht mehr.



TuS Oberding - SV Eintracht Berglern 2:1

Bereits nach sieben Minuten ging Oberding nach einem Flachschuss von Markus Weber in Front. Die Gastgeber dominierten die Partie über weite Strecken, es haperte jedoch an der Chancenverwertung. Julian Renz und Robin Schluttenhofer waren jeweils allein vor Keeper Thomas Bauer, konnten ihn im Eins gegen Eins aber nicht überwinden. Auch von Tassilo Fröhlich kurz vor der Pause in Szene gesetzt, vergab Schluttenhofer. Diese Schludrigkeit bestraften die Gäste nach der Pause, als Michael Faltermeier per direktem Freistoß ausglich. Nach gut einer Stunde war es letztlich doch der zuvor glücklose Schluttenhofer, der auf Vorarbeit von Spielertrainer Weber zum entscheidenden Tor traf. (api/ma)