Missverständnis führt zu Platzverweis für Klettham

In der A-Klasse 7 Donau/Isar konnten der SC Oberhummel, die SpVgg Eichenkofen, die SG Reichertskirchen und der SpVgg Neuching Siege holen. Langenpreising und Erding II trennten sich torlos.

SC Oberhummel 4

RW Klettham II 2

Oberhummel verwertete die ersten beiden Chancen. In die Torschützenliste trugen sich Alessandro Baier (19.) und Manuel Gieb (27.) ein. Noch vor dem Pausentee konnten die Gäste verkürzen: SCO-Verteidiger Mirza Cabric fälschte einen Schuss unhaltbar ab (35.). Kurz nach Wiederanpfiff gelang Sebastian Kronseder der Ausgleich (49.), der nicht lange hielt, weil Dennis Baumgartner auf der anderen Seite das 3:2 markierte (61.). Kletthams David Stolz flog 20 Minuten vor Schluss vom Platz. Nach einem falschen Einwurf rügte er den Schiedsrichter mit den Worten „das ist das dritte Mal“, der Schiedsrichter verstand „halt‘s Maul“ und schickte Stolz unter die Dusche. So schilderte Kletthams Abteilungsleiter Patrick Tischer die Situation. In der Nachspielzeit traf Andreas Reif zum 4:2 (92.).

FC Moosinning III 0

SpVgg Eichenkofen 2

Georg Hupfer brachte die Gäste früh in Führung (9.). Vor der Pause erhöhte Andreas Faltermaier zum 2:0 (43.). Im zweiten Durchgang ließ Eichenkofen nichts mehr anbrennen und ist nun engster Verfolger des ungeschlagenen Spitzenreiters Finsing.

SG Reichenkirchen 3

FC Langengeisling II 2

In einem wettertechnisch gesehen stürmischen Spiel gingen die Gäste durch ein Eigentor von Tobias Gaigl in Führung (21.). Es dauerte eine gute Stunde, bis der FCL das Chancenplus, in Person von Moritz Grimm, in einen Treffer ummünzte (61.). Die erneute Führung entstand nach einem Pressschlag von FCL-Keeper Moritz Wiesheu und Maximilian Jäkel. Vom Fuß des Reichenkircheners sprang der Ball kurios ins Tor (66.). Kurz darauf legte Reichenkirchen nach (70.). „Das einzige normale Tor des Tages“, beschreibt SG-Coach Helmut Maier den Treffer von Patrick Helmer. Vincent Stenzel verkürzte per Elfer noch auf 2:3 (81.).

SV Eintracht Berglern 2

SpVgg Neuching 3

Die Gastgeber starteten gut und markierten früh durch einen abgefälschten Freistoß von Maximilian Falkenberg das 1:0 (5.). Den Ausgleichstreffer für Neuching erzielte Markus Pfaus, der aus elf Metern vollstreckte (19.). Berglern ließ sich davon nicht einschüchtern und schlug zurück (26.). Torschütze Thomas Schmid stand wohl im Abseits, der Treffer zählte trotzdem. Im direkten Gegenzug nutzte Michael Fleischmann einen Torwartfehler und staubte zum 2:2 ab (27.). Beim Neuchinger 2:3 spielte der Wind mit, denn bei einer Flanke von Franz Pfleger verschätze sich ein Berglerner Abwehrspieler und versenkte die Hereingabe im eigenen Kasten (57.).

SpVgg Langenpreising 0

FC Erding II 0

In einem chancenarmen, unspektakulären Spiel hatte keine Mannschaft den Sieg verdient. „Die Null spricht für die Abwehr. Vier Chancen sind aber einfach zu wenig“, kritisiert Langenpreisings Trainer Peter Hösl das Offensivspiel seiner Elf.