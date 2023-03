„Wir müssen endlich einen Dreier holen“ - FC Langengeisling gegen Freilassing unter Zugzwang

Nicht wieder einknicken, wie hier Florian Rupprecht (M.) beim 1:1 gegen den FC Finsing, wollen die Langengeislinger am Samstag gegen den ESV Freilassing. Foto: christian Riedel © christian Riedel

Gegen Gegner aus dem Tabellenkeller hat der FC Langengeisling bislang so seine Schwierigkeiten. Im Abstiegskampf wartet nun wieder ein Top-Team auf den FCL.

Langengeisling – Gegen drei Gegner aus der Abstiegszone hat der FC Langengeisling in diesem Jahr gespielt und nur zwei Punkte geholt. Langsam rückt die Abstiegszone näher. Umso wichtiger wäre an diesem Samstag um 14 Uhr ein Sieg. Allerdings kommt mit dem ESV Freilassing ein Top-Team nach Langengeisling.

„Das ist eine sehr gute Mannschaft, die letzte Saison um den Aufstieg mitgespielt hat“, weiß FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. „Heuer liegen sie aber schon weit zurück, und eigentlich ist die Saison für sie gelaufen.“ Deshalb hofft er, „dass sie es vielleicht ein wenig lockerer angehen lassen“.

Gern denkt er zurück ans Hinspiel, als die Geislinger 2:1 gewannen; der Anschlusstreffer des ESV fiel erst in der 94. Minute. „Zum einen hatten wir damals einen richtig guten Tag erwischt“, erinnert sich Hintermaier, „zum anderen hatten die Freilassinger damals viele Ausfälle zu beklagen, unter anderem fehlte ihr Torjäger Kurt Weixler“. Der ist mittlerweile wieder dabei und hat in dieser Saison schon sieben Mal getroffen. „Da wird einiges an Arbeit auf uns zukommen.“

Was seinen Kader betrifft, so hat sich Marcel Geigerseder nach einer Schulteroperation, die schon länger geplant war, für den Rest der Saison verabschiedet. Dafür haben sich die zuletzt angeschlagenen Paul Bucher und Moritz Wiesheu wieder zurückgemeldet. „Und Felix Wagenlehner hilft aus, damit haben wir mehr Alternativen“, erzählt Hintermaier.

Beim Blick auf die Tabelle meint der FCL-Coach: „Siegsdorf ist nach dem Sieg unter der Woche so gut wie durch, und ich gehe davon aus, dass Buchbach nicht absteigt – das werden die schon hinkriegen.“ Doch letztlich sei es so: „Wir müssen auf uns schauen und endlich drei Punkte holen.“ Er sei auf alle Fälle zuversichtlich, meint Hintermaier und fügt schmunzelnd an: „Wie immer.“ (wk)

FCL-Kader

Hierl (Strecker); Seeholzer (?), Aigner, Hintermaier, Buchberger, Bucher, Kaiser, Maier, K. Stenzel, S. Stenzel, Dornauer, Rupprecht, Brinbeck, Riederle, Wilson, Wiesheu, Wagenlechner