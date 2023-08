Wolfgang Haslberger: „Wir Schiedsrichter sind auch Fußballfans“

Von: Dieter Priglmeir

Der Mann mit der Maske ist Fabian Klos, unangefochtener Leader bei Arminia Bielefeld – und erster Ansprechpartner für Schiedsrichter Wolfgang Haslberger. Für den Referee aus St. Wolfgang ist – wie hier beim Spiel in Dresden – die Kommunikation mit den Spielern wichtig. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Der Referee aus St. Wolfgang pfeift gern vor 30 000 Zuschauern. Die Atmosphäre blendet er aber aus. Das muss er auch, sagt er im Interview.

St. Wolfgang – 30 000 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion – und alle hören auf den Pfiff von Wolfgang Haslberger. Für den 30-Jährigen aus St. Wolfgang war die Partie der 3. Liga zwischen den Traditionsclubs Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld ein weiteres Highlight seiner Schiedsrichter-Karriere. 3:1 gewann Dynamo, das einen Elfmeter zugesprochen bekam, gegen die Bielefelder, die nach einer roten Karte die Schlussphase zu zehnt spielen mussten. Über diese Entscheidungen und mehr sprachen wir mit dem Schiedsrichter, der am Sonntag im DFB-Pokal ran muss, bevor er kommende Woche wieder in der zweiten Liga angreift.

Herr Haslberger, war das Ihr erstes Spiel in Dresden?

Zu Dresdner Zweitliga-Zeiten war ich als vierter Offizieller und auch als Assistent hier. Und ich erinnere mich noch gern an das Spiel gegen Osnabrück in der vergangenen Saison. Da lag Dynamo 0:2 hinten und hat noch 3:2 gewonnen. Das war ein spannendes und attraktives Spiel. Das Ganze vor voller Hütte – da macht dir dein Job besonders viel Spaß und freut dich aber auch als Fan dieses Sports. Denn das sind wir Schiedsrichter ja auch alle.

Wie motivierend ist die Stadion-Atmosphäre für einen Schiedsrichter?

Das bringt schon nochmal ein paar Prozentpunkte. Vor so einem Publikum will man auch eine Topleistung bringen. Natürlich möchte ich das immer. Aber so eine Stimmung kitzelt eben nochmal was raus. Der Druck ist höher, und den braucht man, um immer volle Konzentration zu haben. Die Atmosphäre nehme ich beim Einlaufen wahr, während des Spiels kann ich das aber extrem gut ausblenden.

Weil es gefährlich ist, wenn der Schiedsrichter sich mit der Welle mittragen lässt und die sachliche Ebene verlässt?

Mit Sicherheit birgt das eine Gefahr bei einer entsprechenden Stadionatmosphäre. Aber das darf dir einfach nicht passieren. Was wir sehr wohl wahrnehmen und darauf reagieren müssen, ist, wenn die Stimmung umschlägt. Denn dann ändert sich auch oft das Verhalten der Spieler.

Inwiefern?

Wenn zum Beispiel die Zuschauer zu pfeifen beginnen, dann kann es schon passieren, dass sich der Kapitän in der Pflicht sieht, auf dem Platz ein Zeichen zu setzen. Da müssen wir sensibilisiert sein...

... und selbst mit einer strengeren Spielleitung reagieren?

Es geht mehr um die Kommunikation. Ich hole in so einem Fall dann die beiden Kapitäne zu mir und spreche mit ihnen.

War das vergangenen Samstag nötig? Wie schwer war die Partie zu leiten?

Erst einmal aus der Sicht des Fußballfans gesprochen: Es war ein extrem attraktives Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die leidenschaftlich, aber fair gekämpft haben. Für uns als Schiedsrichter-Team war es zudem gut, dass es bei Dynamo und der Arminia klare Leader gibt. Stefan Kutschke und Fabian Klos haben ihre Mannschaften gut im Griff.

Eine klare Hierarchie in der Mannschaft ist gut für den Schiedsrichter?

Ja, denn das erleichtert die Kommunikation.

Unmissverständlich war die rote Karte, die Sie dem Bielefelder Kaito Mizuta zeigten – eine klare oder knifflige Entscheidung?

Das Knifflige war, dass sie einen extrem hohen Einfluss aufs Spiel hatte. Dresden hatte gerade das 3:1 geschossen, und zwei Minuten später diese Situation. Der Spieler hatte sicher nicht die Intention, Kutschke zu verletzen. Aber ich muss die Fakten bewerten, und es war nun mal ein Tritt mit offener Sohle auf die Achillessehne.

Kaito Mizuta war fassungslos.

Wie gesagt, er hat das nicht mit Absicht gemacht, deshalb ist seine Reaktion nachvollziehbar. Aber ich konnte nicht anders entscheiden.

Welche heiklen Momente gab es sonst noch?

Eigentlich keine. Eine wichtige Entscheidung war noch der Strafstoß, der dann zum 2:0 führte. Aber da war die Situation auch klar.

Welche Note würden Sie sich für die Leitung geben?

Das mache ich nicht. Das sieht ja sowieso jeder anders. Aber ich war mit der Teamleistung sehr zufrieden.

Weshalb?

Weil nicht wir das Spiel entscheiden haben, sondern die Mannschaften selbst. Das ist für mich immer das Entscheidende.

Wie geht’s für Sie weiter?

Am Sonntag ist DFB-Pokal. Da leite ich dann das Spiel beim FC-Astoria Waldorf gegen Union Berlin.

Und dann dürften ja auch schon wieder die ersten Zweitliga-Einsätze folgen – auf welche Stadien freuen Sie sich besonders?

Einfach aus nächste. Aktuell freue ich mich eben auf den Dietmar-Hopp-Sportpark in Waldorf.

Aber die Arena auf Schalke, das Hamburger Volksparkstadion, das Berliner Olympiastadion...

Mir geht’s wirklich nicht um die Stadien.

Aber man darf ja mal träumen: In welcher Arena dieser Welt möchte man mal ein Spiel leiten...

Ach, da gibt es so viele wunderschöne...

Dann zurück zu den Basics: Vergangene Woche haben über 30 Neuschiris die Prüfung in Erding bestanden – so viele wie noch nie.

Als ich das mitbekommen habe, habe ich mich sehr gefreut. Das ist super für die Schiedsrichtergruppe Erding.

Welchen Tipp würden Sie den Neulingen geben‘?

Fehler kann und wird man immer machen. Aber du darfst nie von oben herab agieren. Es ist wichtig, dass du den Spielern und Verantwortlichen immer auf Augenhöhe begegnest. Aber auch, dass du dies von ihnen verlangst. Das ist die Basis eines jeden Fußballspiels.