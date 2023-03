Wörth und Hörlkofen – die logische Fusion

Von: Dieter Priglmeir

Und wieder ein Fußballverein weniger. Die nächste Fusion steht ins Haus. Noch wollen es der SV Wörth und der Hörlkofener SV final nicht bestätigen, aber die langjährigen Gemeinderivalen werden wohl künftig gemeinsame Sache machen.

In der Jugend tun sie das schon längst – und zwar bis runter zur F-Jugend. Aber jetzt laufen Gespräche für eine Spielgemeinschaft der Herren.

Das bestätigte HSV-Fußballchef Martin Kutscherauer, der eine klare Meinung dazu hat: „Das ist ein überfälliger Schritt.“ Er verweist eben darauf, „dass wir in der Jugend sowieso schon alles komplett zusammen machen“. Mehr will der 29-Jährige aber nicht in der Zeitung lesen. Noch sei nichts in trockenen Tüchern, und man wolle schließlich alle mit ins Boot nehmen.

Wen er damit wohl meint? Natürlich die, die ihren SVW oder ihren HSV aufgebaut und über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Die die intensiven Lokalderbys geliebt und manchmal auch gehasst haben. Leute wie Rainer Englhart. Er erinnert sich an einen Elfmeter in der 96. Minute, der ein Spiel zugunsten des SV Wörth entschieden hat. „Da drehst du schon durch als Hörlkofener“, sagt der Mann, der 24 Jahre Abteilungsleiter beim HSV war. Klar, so eine Niederlage tut weh, bleibt aber im kollektiven Gedächtnis und Teil der Vereinshistorie. Und so was soll es künftig nicht mehr geben? Englhart gibt zu, dass er anfangs skeptisch war. Gespräche zwischen den Verantwortlichen habe es schließlich immer wieder mal gegeben. „Aber irgendwie haben wir nie eine gemeinsame Basis gefunden“, sagt er und gibt zu, „dass die Wörther ja meistens besser waren. Wir waren höchstens mal in der gleichen Liga. Aber jetzt begegnen wir uns auf Augenhöhe“. Recht hat er.

Wobei man sagen muss: Die Augen liegen gerade nicht sehr hoch. Wörth taumelt in der Kreisliga mit nur fünf Punkten dem Absturz in die Kreisklasse entgegen, und der HSV ist schon glücklich, wenn er in der A-Klasse eine solide, von Abstiegssorgen befreite Saison spielt. Momentan tut er dies – nicht zuletzt, weil die Trainer Christoph Böhning und Bernhard Nußrainer einen tollen Job machen und die jungen Leute begeistern. Aber die Besten von ihnen werden nicht ewig in der A-Klasse kicken. Okay, Letzteres ist eine gewagte Ferndiagnose, die auf nichts gestützt ist als jahrzehntelange Erfahrungen aus anderen Clubs. Aber wahrscheinlich würde es so kommen.

Deshalb: Die Fusion ist kein langsames Sterben, es ist ein Gesundschrumpfen, die – so ist zu hören – selbst die eingefleischtesten Wörther und Hörlkofener nicht kategorisch ablehnen. Das Sagen haben aber sowieso die Jungen, und das ist gut so. Erstens, weil es um sie geht, und zweitens weil sie immer schon in der Jugend mit Wörthern zusammen Fußball gespielt haben – um dann bei den Erwachsenen gegeneinander anzutreten. „Die neue Generation“, so nennt Englhart sie, gehe mit dem Thema pragmatisch um. Uralte Rivalitäten oder alte Rechnungen sollen vergessen sein – sofern sich da überhaupt jemand noch daran erinnert.

Aber warum rede ich eigentlich dauernd von der Vergangenheit? Viel wichtiger ist die Zukunft. Und die hört sich gut an: Niemand in Wörth oder Hörlkofen hat da große Fantasien: weder beim Namen (der wird wohl SG Wörth-Hörlkofen oder umgekehrt sein) noch bei der Ligenzugehörigkeit. Sollte Wörth aus der Kreisliga absteigen, dann befände sich die Spielgemeinschaft in der Kreisklasse. Der SVW müsste nicht mehr mit großem Aufwand Spieler halten, und für die Hörlkofener A-Klassen-Kicker wäre der Sprung auch nicht zu hoch. Das alles hört sich so gut und schlüssig an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Wörth und Hörlkofen schon in der kommenden Saison gemeinsame Sache machen. Hoffentlich ist bald der Haken dahinter.

Einen Schritt weiter sind da der FC Erding und Rot-Weiß Klettham. Die Vereine haben nicht nur schon offiziell ihre Fusion verkündet, sondern jetzt bereits ihre Trainer für die neue Saison bekanntgegeben. Wer spektakuläre Namen erwartet hat, ist jetzt vielleicht enttäuscht. Alle anderen – und das sind hoffentlich die meisten – sind erleichtert. Nein, die beiden Clubs bauen keine Luftschlösser, sondern ein solides Fundament und vertrauen auf ihre derzeitigen, sehr bodenständigen Übungsleiter. Die Chancen stehen deshalb nicht schlecht, dass da tatsächlich ein FC Herzogstadt entsteht und kein FC Herzogstadl.

Dennoch: Leicht werden die Aufgaben für die Trainer allerdings nicht. Florian Leininger wird – schöner Fußball hin oder her – an den Ergebnissen gemessen. Vielleicht noch diffiziler ist aber die Mission von Maxi Ostermair ud Ludwig Scheidl, die mit der Zweiten praktisch das „Sandwich-Kind“ großziehen müssen. Der Spagat zwischen sportlichem Erfolg (die Erste) und reinem Fußballspaß (die Dritte) – auch da muss man sich richtig reinknien.

Offiziell ist noch nichts, aber alle wollen es