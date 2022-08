Wörth warnt Wartenberg

Von: Helmut Findelsberger

Do schaugst! Der Moosinninger Stefan Erl (r.) überlupft gekonnt den Allershausener Jannis Pankau. © Christian Riedel

SV nahezu in Bestbesetzung gegen den TSV – Kirchasch Favorit in Taufkirchen

Landkreis – Neun Landkreisteams im Vierzehnerfeld der Kreisliga, da sind Derbys vorprogrammiert. Die BSG Taufkirchen nimmt an diesem dritten Spieltag gegen den unberechenbaren SC Kirchasch einen weiteren Anlauf zu den ersten Zählern. BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier muss auf Fabian Aigner, Julius Heilmeier, Maxi Gebhard und Samuel Schlossnikl verzichten. Er geht optimistisch an die Aufgabe ran, „denn zuletzt waren sehr gute Ansätze zu sehen, und zwei, drei Tore hätten wir beim 0:4 in Unterbruck durchaus schießen müssen“. Dort wurde Rückkehrer Lukas Winhart zur Halbzeit ausgewechselt, „aber alles okay bei ihm“, beruhigt Bachmaier. 2:0 zuhause und 3:2 in Kirchasch hat die BSG vergangene Saison beide Vergleiche gewonnen. Zwei Niederlagen – das ist Kirchasch gegen nicht viele Gegner passiert. KSC-Spielertrainer Alexander Mrowczynski ist der personelle Aderlass beim Gegner nicht entgangen. „Da werden wir vielleicht sogar das Spiel machen müssen, was uns derzeit gar nicht so liegt“, mutmaßt er. Ein halbes Dutzend Langzeitausfälle, „und das alles Stammspieler“, hat er zu ersetzen. Gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Eitting, „nach starkem Spiel“, fehlen Julian Bauer und Michael Wernhardt, Kapitän Johannes Westermaier ist wieder zurück.

Beim FC Moosinning 2 war diesmal Manuel Gröber mit dem Lagebericht an der Reihe. Er bildet mit Benedikt Thumbs das Spielertrainer-Duo beim Aufsteiger. Jakob Bauer, Zeno Fendt und Marco Bertsch sind im Urlaub, aus diesem ist Josef Gröber zurück, und Kapitän Sebastian Schmid ist wieder verletzungsfrei.“ Bei uns ist alles gut nach dem Top-Start mit zwei Siegen“, sagt Gröber. Dem 33-Jährigen ist Eching-Bezwinger SV Kranzberg aus seiner Eittinger und Lengdorfer Zeit als einem der wenigen im Team nicht ganz unbekannt. Torjäger und Co-Spielertrainer Daniel Mömkes kennen dagegen die meisten. Der 30-Jährige stürmte nach seinen Stationen in Pullach, Kirchheim und Hallbergmoos drei Spielzeiten im gelb-schwarzen Trikot, ehe er 2021 nach Kranzberg gezogen war. „Letzten Sonntag hat er nicht gespielt“, erzählt Gröber, nachdem er bei der Kranzberger 0:3-Niederlage in Walpertskirchen spioniert hatte. Stephan Schikowski, Vize-Abteilungsleiter beim SVK, nannte eine leichte Grippe als Hinderungsgrund und geht davon aus, „dass Mömkes in seiner früheren sportlichen Heimat dabei ist“.

Erst ein Spiel hat der SV Eichenried absolviert. „Letztes Wochenende war an Fußball nicht zu denken“, erzählt Spielertrainer Stefan Huber, „denn der tragisch ums Leben gekommene Tobias Dreiseitel war Eichenrieder und stark mit dem SVE verbunden“. Das Spiel in Wartenberg wurde verlegt. „Diesen Donnerstag hatte ich noch elf Mann im Training“ berichtet Huber. „Urlaub, Krankheit, Verletzungen – alle namentlich aufzuzählen, würde den Artikel sprengen“, fügt er an. Er ist froh, dass er bereits vor einiger Zeit Maxi Hofmeister auf seine frühere Position als Feldspieler umfunktioniert hat – „und der macht das klasse“. Zum Aufsteiger-Duell kommt nun der FC Ampertal Unterbruck nach seinem 4:0 gegen Taufkirchen.

Das spielfreie Wochenende hat der TSV Wartenberg für eine zusätzlichen Trainingseinheit am Sonntag genutzt, erzählt der spielende Co-Trainer Maxi Kronseder. Ausfallen werden für das Spiel beim SV Wörth Jakob Taffertshofer und Manuel Engl. Wartenberg hat darüber hinaus auch zwei Polizisten im Team, und da wird es von Berufs wegen hin und wieder schwierig. Florian Hornauer dreifacher Torschütze in Taufkirchen, „spielt sicher, nur bei Dominik Bleicher wird es sich kurzfristig entscheiden“, weiß Wartenbergs Kronseder zu berichten. Und beim Gastgeber SV Wörth? „Bei uns schaut’s kadertechnisch super aus, wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, meldet geradezu euphorisch Lorenz Becker, Trainerkollege von Peter Bongers. „Die erste Elf steht“, betont er, nur Vale Haimmerer und Bujar Drogllava sind im Urlaub. Auf die Wartenberger freut sich Becker, „denn das sind immer schöne und enge Spiele“.