Wörther Revanche geglückt

Kreisliga

Von Helmut Findelsberger schließen

Nach 0:3-Heimschlappe im Hinspiel: SVW gewinnt 3:0 in Walpertskirchen

Walpertskirchen – „Jetzt steht’s drei zu drei – und das darfst schreiben“, diktierte ein bestens gelaunter Heinrich Hundsnurscher dem Berichterstatter in den Block, nachdem sein SV Wörth am Mittwochabend das Kreisliga-Nachholspiel beim SV Walpertskirchen 3:0 (0:0) gewonnen hatte. Der Wörther Sportdirektor hatte ja schon angekündigt, dass sein Team anders zu Werke gehen müsse, als bei der 0:3-Hinspielniederlage. Diese haben sie nun vor 180 Zuschauern auch wett gemacht.

Es war ein packendes Nachbarderby, und mit Abtasten hielten sich beide Seiten gar nicht lang auf. Nach sieben Minuten prüfte Wörths Sturmführer Flo Rupprecht erstmals Thomas Pfanzelt, den Schlussmann der Hausherren. Dann folgten Walpertskirchener Abschlüsse im Dreierpack zwischen der 14. und 19. Minute: Robert Dormeier und Josef Göss schossen und köpften vorbei. Gegen Marius Orthuber hingegen musste Wörths Keeper Korbinian Becker schon mit einer Glanzparade einen Gegentreffer verhindern. Wörths Luis Triebenbacher scheiterte mit einem tückischen Aufsetzer an Pfanzelt, und gegen Maximilian Wanninger verhinderte dieser nach 33. Minuten mit tollem Reflex einen Gästetreffer.

So hätte jede der beiden Mannschaften mit einer Führung in die Pause gehen können. Wieder zurück, drehte Wörth auf. Nach drei Minuten zog Rupprecht von rechts nach innen und schloss mit links zum 1:0 ab. Der zur Pause auf Hausherren-Seite eingewechselte Christian Käser, Top-Torjäger der Liga, fand zwei Minuten später in Becker seinen Meister. Die Wörther waren nun auf Betriebstemperatur. Als ein Verteidiger der Hausherren einen hohen Ball unterlief, schaltete Maxi Wanninger am schnellsten, und nach 54 Minuten stand es 0:2. Und zehn Minuten später war dieses Duell der Nachbarn auch schon entschieden. In Robben-Manier zog Rupprecht nach innen, hängte die Sechzehner-Linie entlang seine Häscher ab und setzte mit links das Leder entgegen der Laufrichtung des Torhüters flach ins rechte Eck. In der 78. Minute verhinderte Wörths Torwart mit einer Glanzparade nochmal einen Käser-Treffer, aber auch der wäre für eine Wende wohl zu spät gefallen.

Derby, Kampf und Emotionen hin oder her – als Walpertskirchens Josef Götz mit blutender Schramme am Kopf auf der Tribünenseite raus musste, kümmerten sich sofort die Mama und die Oma von Flo Rupprecht um den zum Glück nicht allzu schlimm Verletzten, bis der Betreuer den Platz umrundet hatte.

Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmier suchte nach dem Spielerkreis schnurstracks wortlos die Kabine auf. Wörths Trainer Ewald Rupprecht zeigte sich dagegen logischerweise sehr zufrieden zeigte – „und das vor allem angesichts unserer Restetruppe“.