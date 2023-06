Relegation zur Kreisklasse: St. Wolfgang will bleiben, Fraunberg aufsteigen

Von: Tobias Fischbeck

In Walpertskirchen entscheidet sich heute um 19 Uhr, ob der TSV St. Wolfgang auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse an den Start gehen darf oder ob der Zweitplatzierte der A-Klasse 8, der FC Fraunberg, aufsteigt.

Walpertskirchen – Oft begegnet sind sich beide Teams in der Vergangenheit nicht. „Den Gegner einzuschätzen, ist etwas schwer, da das letzte Aufeinandertreffen mit dem FCF schon eine Weile her ist. Das spielt aber auch keine Rolle, denn uns erwartet eine spielstarke Mannschaft, die sich gegen starke Gegner behauptet hat und bis zum letzten Spieltag noch Meister werden konnte“, weiß TSV-Abteilungsleiter Bernhard Deuschl.

Vor allem in der Rückrunde hatte St. Wolfgang eine Aufholjagd gestartet und den Grundstein dafür gelegt, dass man nicht direkt abgestiegen ist und eine zweite Chance bekommen hat. „Da haben unsere Spieler gezeigt, dass wir in der Kreisklasse konkurrenzfähig sind“, sagt Deuschl. „Aktuell sind wir gut in Form, sind stabil und haben nach den letzten drei Siegen in Folge eine gute Basis für das Relegationsspiel. Letzten Endes ist aber bei einem Spiel in der Relegation immer auch die Tagesform entscheidend. Nach dem letztjährigen Relegationsmarathon ist auch heuer die Relegation ein absolutes Highlight für uns. Wir freuen uns auf das Spiel und die tolle Kulisse mit unseren Fans.“

Fraunberg möchte sich für eine starke Saison belohnen. Erst gegen den späteren Meister aus Hörgersdorf hatte der FC das Nachsehen. „Da waren wir natürlich schon kurz frustriert, aber davon war am Dienstag im Training gar nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Wir haben darüber gesprochen, dass wir eine super Rückrunde gespielt haben und nun eine große Chance haben, uns dafür zu belohnen“, sagt FCF-Akteur Malte Kaps. „Der Optimismus ist voll da, und die Tage vor der Relegation sind geprägt von positiver Stimmung und Vorfreude.“

Den Druck spüre laut Kaps nur der Gegner: „Ein Verein mit der Größe und Reputation St. Wolfgangs möchte auf gar keinen Fall absteigen. Das wissen auch die Spieler. Die tragen eine negative Last mit sich herum, wohingegen wir nur gewinnen können“, glaubt Kaps.

Fraunberg will das Spiel offensiv angehen, kündigt er an. „Ohne große Vorkenntnisse über die Mannschaft zu haben, ist klar, dass sie verwundbar sind. Genau da werden wir den Finger in die Wunde legen und deshalb mutig attackieren“, sagt Kaps. „Was wir besser machen müssen als am Samstag ist, dass wir unser Spiel nicht nur eine Halbzeit lang auf den Platz bringen.“ (Tobi Fischbeck)