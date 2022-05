Wolfganger Sturmlauf: 6:0-Erfolg gegen Unterbruck

Schon nach drei Minuten war der Ball das erste Mal im Netz. Es folgte ein Sturmlauf der St. Wolfganger Fußballerinnen. © IMAGO

Einen 6:0 (3.0)-Sieg feierten die Fußballerinnen der SG Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf in der Kreisliga gegen den FC Ampertal Unterbruck.

St. Wolfgang – Es war ein einziger Sturmlauf. Bereits in der 3. Minute setzte Lisanne Kärnter den Ball aus der zweiten Reihe ins Netz zur Führung. Es folgten weitere Chancen, doch erst in der 19. Minute krachte es wieder. Evi Brandlhuber luchste der Gästeabwehr den Ball ab. Ihre Flanke setzte Sophia Schorer per Kopf an die Latte und verwertete den Abpraller.

Auf der Gegenseite prüfte Lena Zaindl SG-Torfrau Svenja Kendzia, die glänzend reagierte. Danach war wieder die Heimelf dran. Brandlhuber flankte auf Schorer, die auf 3:0 erhöhte.

Auch nach der Pause drängte die Heimelf weiter. Schorer startete einen Sololauf und stellte auf 4:0 (46.). Tanja Pointner prüfte mit einem tollen Schuss Keeperin Nadine Esterl, die zur Ecke retten konnte. Die anschließende Ecke von Spezialistin Veronika Lipp setzte Sophia Wildgruber in die eigenen Maschen (48.).

Noch einmal versuchte Lena Zaindl ihr Glück, doch Lisa Butzenberger und Torfrau Kendzia hatten da was dagegen. In der 75. Minute fiel das letzte Tor der Partie. Nach einem Unterbrucker Fehlpass schnappte sich Sandra Lechner den Ball, umspielte noch die Keeperin und beförderte die Kugel über die Linie.

In der 78. Minute zirkelte Lipp nochmals einen tollen Eckball in den Strafraum, doch Anna Obermaier setzte ihren Kopfball gegen die Latte. Trotz des eindeutigen Vorsprungs kämpft die SG bis zur letzten Minute, ohne nochmals zum Erfolg zu kommen. Der dritte Sieg in Folge war eingetütet. (hze)