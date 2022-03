Langengeislings Auftakt: Wucht gegen Wundertüte

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

So wollen sie sich auch heute freuen: Die Geislinger (blaue Trikots, v. l.) Maxi Birnbeck, Maxi Hintermaier, Ömer Altinisik, Kilian Kaiser und David Riederle bejubeln einen Trefffer beim 3:0-Testspielsieg gegen Taufkirchen. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling will gegen den TSV Buchbach 2 den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen.

Langengeisling – Gegen einen Landesligisten und einen Fast-Landesligisten hat der FC Langengeisling in der Vorbereitung verloren, gegen schwächere Mannschaften gewonnen. Wie wird das nun gegen gleichwertige Gegner? Die Antwort darauf gibt es im Heimspiel auf Kunstrasen gegen den TSV Buchbach 2 (Sa., 15 Uhr), der mit 20 Punkten aus 18 Spielen die gleiche Ausbeute hat wie der FCL.

Die Reserve des Regionalligisten hat allerdings bereits vergangene Woche mit dem 1:0-Erfolg gegen Reichertsheim Bezirksliga-Praxis erworben. Geislings Spielertrainer Maxi Hintermaier bleiben nur die Eindrücke aus der Vorbereitung. Die allerdings waren positiv. „Fitnesstechnisch sind wir auf einem guten Stand“, sagt er. Auch spielerisch habe sich das Team entwickelt. „Wir erarbeiten uns viele Chancen, am letzten Pass und am Torabschluss müssen wir aber noch arbeiten“, sagt der Coach. Die individuellen Fehler in der Abwehr seien dagegen weniger geworden, oder auf gut bairisch: „Wir haben hinten kaum noch einen Hund neig’haut.“

Allerdings muss Hintermaier auf mehrere Stammspieler verzichten: Innenverteidiger Niko Simak, Flügelflitzer Hannes Dornauer und Maxi Maier, bisher bester Torschütze. Im letzten Test verletzte sich dann auch noch Co-Trainer Douglas Wilson. Seine Cleverness und Routine werden gegen Buchbach fehlen. Das seien Ausfälle, die schmerzen, „aber wir haben einen schlagkräftigen Kader und werden das im Verbund lösen“. Von seinen 17 Spielern könne er bedenkenlos jeden spielen lassen.

Gegner Buchbach lasse sich schwer einschätzen. „Das ist eine totale Wundertüte. Die Mannschaft sieht immer anders aus.“ Oft seien auch Spieler aus dem Regionalliga-Kader nach ihrem Aufbautraining dabei – wie jüngst Andi Spitzer, den Hintermaier noch aus seiner Heimstettener Zeit kennt. Auf ein Wiedersehen auf dem Platz kann er zumindest heute verzichten. „Andi ist ein 1,90-Meter-Riegel. Das ist für den Gegner kein Spaß, wenn der in der Innenverteidigung oder auf der Sechs spielt.“ Laut Buchbachs Trainer Manuel Neubauer hat er bis auf Niko Llugiqi den gesamten Kader zur Verfügung hat. Tipp: 2:1

FCL-Kader

Brader, Bernhard, Faltermaier, S. und K. Stenzel, M.und D. Geigerseder, Seeholzer, Hintermaier, Aigner, Birnbeck, Riederle, Obermaier, Kaiser, Altinisik, Mecking, Steck