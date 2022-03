Zehn Dorfener Spieler beim Feiern mit Corona infiziert

Von: Tobias Fischbeck

Kunstrasen gewohnt ist der TSV St. Wolfgang (blau). Die Inninger würden lieber auf echtem Rasen spielen. © prä

Der TSV ist dennoch optimistisch gegen Grüntegernbach. Und Innings Coach Hahn ist sauer auf St. Wolfgang.

Landkreis – Spätestens seit der Bundestagswahl ist das Triell in aller Munde – genau das gibt’s in der A-Klasse 8. Doch hier geht’s um den Aufstieg. Ottenhofen, Steinkirchen und Grüntegernbach haben jeweils 38 Punkte auf dem Konto.

Aufgrund des Torverhältnisses ist TSV Grüntegernbach derzeit Dritter und hat im Stadtderby beim TSV Dorfen 2 den schwersten Gegner. Dorfen hat auf das Führungstrio vier Punkte Rückstand. Angesichts der großen Personalsorgen bei Grüntegernbach ist für Abteilungsleiter Wolfgang Schnappberger klar: „Dorfen ist für mich klarer Favorit und mit den Spielern aus dem erweiterten Kader der Bezirksliga-Mannschaft immer besser in die Saison gekommen.“ Er muss auf Michael Bach, Niklas Bürger, Lukas Eichner, Johannes und Rupert Fink, Maxi Handl, Willi Jackisch, Niko Lohmeier, Peter und Rupert Mayer, Tobias Müller sowie Bernhard Ostermaier verzichten. Fraglich sind Stefan Rückerl, Lorenz Köstler und Julius Tafelmeier. Die Ausfallliste bei Dorfen sieht ähnlich aus. Nach einem Sieg im abschließenden Testspiel haben sich acht Spieler beim anschließenden Feiern mit Corona infiziert. Dennoch macht Trainer Niklas Jensen unmissverständlich klar: „Wir sind heiß auf den Start und wollen nochmal oben angreifen“.

Der Tabellenzweite FSV Steinkirchen hat auf dem Papier mit dem SV Walpertskirchen 2 eine einfachere Aufgabe. FSV-Coach Kosta Papantoniou ist zufrieden mit der Vorbereitung. Das große Plus: Zu den Ausfällen ist keiner dazugekommen. Das kann im Aufstiegskampf ein entscheidender Vorteil sein. Er erwartet mit den „heimstarken Walpertskirchenern einen schwierigen Gegner“. WSV-Spielertrainer Sergio Linke zeigte sich dagegen mit der Vorbereitung nicht zufrieden. Im Vergleich zur „deutlichen Klatsche in der Vorrunde“ habe Walpertskirchen etwas gut zu machen. Fehlen werden Christian Reinhart, Michael Renner und Linke. Der Einsatz von Argjend Mziu ist fraglich.

Bei Spitzenreiter DJK Ottenhofen ist man laut Abteilungsleiter Benjamin Settles zufrieden mit der Vorbereitung gewesen. Doch in beiden Mannschaften habe man nun insgesamt zehn Corona-Fälle zu beklagen. So sei nur eingeschränktes Training möglich gewesen, und man gehe durchaus „mit einer Portion Ungewissheit“ in die Partie. Einziger Ausfall ist aktuell Markus Morawietz. Der Einsatz zahlreicher Corona-Genesener sei aber offen. Der FC Lengdorf 2 möchte die Gunst der Stunde nutzen, um vom vorletzten Platz weg zu kommen. Laut Trainer Volkmar Schrafen habe man nur drei Ausfälle zu beklagen.

Außenseiterchancen im Aufstiegskampf hat der TSV St. Wolfgang. Laut Trainer Harald Weiß habe man aus der Vorrunde „noch etwas gegen Inning gut zu machen“. Der Kern der Mannschaft sei einsatzbereit. Michael Gilhuber, Philipp Sutlieff, Marco Suchy, Wolfgang Steinweber und Sebastián Lory fallen aus. Der FC Inning geht dagegen laut Spielertrainer Manuel Hahn fast vollzählig ins Spiel, nur er selbst und Benedikt Daimer fallen aus. 30 Spieler seien im Training zuletzt dabei gewesen. „Stinksauer“ ist Hahn, dass das Spiel auf Kunstrasen stattfinden wird. „Wenn ich in der A-Klasse mit solchen Mitteln agieren muss, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Das Wetter ist gut, der Platz ist top“, schimpft Hahn. „Das zeigt mir, dass sie Respekt vor uns haben.“

Zwei Tabellennachbarn treffen mit der SpVgg Neuching und der BSG Taufkirchen 2 aufeinander. Laut Neuchings Pressesprecher Andreas Fellermaier wolle man mit komplettem Kader die Punkte zu Hause behalten. Bei Taufkirchen fallen Florian Held und Philipp Schatz definitiv aus. fis