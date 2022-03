Zu viel Hektik - FC Langengeisling bei Generalprobe in Kirchasch nur Remis

Von: Dieter Priglmeir

Gestoppt: Kirchaschs Luisa Mayerhofer (r.) spitzelt Langengeislings Theresa Widl den Ball weg. Anja Schwenzer (l.) muss nicht mehr eingreifen. © Christian Riedel

Mit einem 2:2 mussten sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling bei der SG Kirchasch/Walpertskirchen zufriedengeben.

Kirchasch – Während sich SG-Trainer Daniel Brenninger über die „sehr gelungene Leistung“ des Kreisligisten freute, war FCL-Trainer Stefan Karamatic nicht zufrieden: „Wir haben anfangs zwar Druck gemacht, uns aber dann von der Hektik anstecken lassen.“

Alexandra Stadler brachte den Gastgeber in Führung (22.), Jasmin Weißig gelang der Ausgleich für die ohne Sieben angetretenen Geislingerinnen. Nach der Pause hatte der FCL deutlich mehr Spielanteile, vergab aber seine Chancen. Milena Schulte gelang schließlich das 2:1 für den Bezirksliga-Spitzenreiter. Die Heimelf kam aber noch zum Ausgleich, weil Antonia Chowanietz mit einem Rückpass die eigene Torfrau überwand (74.). Nach einem Foul an Stadler hätte die SG die Partie sogar noch komplett drehen können, doch die Torjägerin selbst schoss den Strafstoß gegen den Pfosten. In der Nachspielzeit hatte auch der FCL das 3:2 auf dem Fuß, aber gleich zwei Spielerinnen verfehlten aus zehn Metern das leere Tor.