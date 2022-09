Zu viel Jugend? Altenerding und der Punktabzug

Von: Dieter Priglmeir

Wer kann die Altenerdinger Fußballer in der Kreisklasse stoppen? Vielleicht eine Niederlage vor dem Sportgericht? Hier ist die Geschichte einer sehr verwirrenden Jugendregelung - und die Story vom Schwaiger Schlagabtausch.

„Die Jugend ist an Gehorsam zu gewöhnen, damit sie es leicht findet, der Vernunft zu gehorchen.“ Das ist der Satz des Pythagoras. Naja, zumindest einer von seinen nicht ganz so guten. In Mathe soll er ja deutlich besser gewesen sein, aber davon verstehe ich nichts. Deshalb zurück zur Jugend und folgendem Zitat: „Junge Leute leiden weniger unter eigenen Fehlern als unter der Weisheit der Alten.“ Das ist vom französischen Philosoph Luc de Clapiers und auch schon fast 300 Jahre alt. Wie recht er hat. Und dabei wusste der damals noch nicht mal was von der so genannten Altersabsenkung.

Vor zwei Jahren haben die Fußballvereine beschlossen, an der Uhr zu drehen und den Jugendlichen ein Jahr Juniorenfußball wegzunehmen beziehungsweise ein Jahr mehr Männerfußball zu gönnen. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Blöd nur, dass dies nur im Fußballkreis Donau/Isar (Erding, Freising, Ingolstadt, Pfaffenhofen) gilt. Im restlichen Oberbayern geht die A-Jugend weiterhin nicht bis zur U 18, sondern bis zur U 19.

Das klingt nach Komplikationen, und die gibt es auch. Manchmal ist es einfach nur ein wenig sonderbar. Zum Beispiel, wenn im Merkur CUP jene Buben gegeneinander spielen, die in der Punktrunde in einem JFG-D-Jugend-Team (U 11/U 12) spielen, aber im weltgrößten E-Jugendturnier (U 10/U 11) für ihre Stammvereine aktiv sind.

Noch grotesker ist aber nun der Fall, der momentan das Sportgericht beschäftigt. Der Ausgang ist noch offen, aber womöglich verliert Kreisklasse-Tabellenführer SpVgg Altenerding die drei Punkte, die er sich vor zwei Wochen durch ein 4:0 gegen den FC Hohenpolding geholt hat. Die Gäste haben nun Protest gegen die Wertung eingelegt, weil die SpVgg einen Jugendspieler eingewechselt hatte, der bereits zuvor in der Zweiten aktiv war. Und Jugendspieler dürfen nicht zweimal an einem Tag spielen.

„Stimmt schon“, meint auch SpVgg-Fußballchef Andreas Heilmaier und bestätigt folgendes: Beim Stand von 3:0 habe Pedro Locke noch Josef Falih aufs Feld geschickt, „um dem Jungen noch ein wenig Spielpraxis zu gewähren“. Der hatte zuvor tatsächlich schon beim Spiel der Reserven (5:0 für Altenerding 2) mitgewirkt. Das räumt auch Heilmaier ein: „Die Frage ist aber nun: Ist ein 2004er-Jahrgang wirklich noch ein Jugendspieler?“ Da gibt’s kurioserweise zwei Lesarten: 1. Ja, in Oberbayern zählen 2004er zur Jugend. 2. Nein, im Fußballkreis Donau/Isar eigentlich nicht wegen der beschlossenen Altersabsenkung.

Das Problem ist dieses „Eigentlich“, denn explizit ist der Einsatz von 2004ern aufgrund der Altersabsenkung in der Jugendspielordnung nicht geregelt, weshalb sich der dem Vernehmen nach schon recht genervte Bezirksjugendleiter Florian Weißmann auch mit Fällen in Ingolstadt und Pfaffenhofen rumschlagen muss. Und eben in Erding, wo sich das Sportgericht laut Heilmaier mit einer Entscheidung ebenfalls schwer tut, „weil die 2004er weder eindeutig Jugend- noch Herrenspieler sind“, wie Altenerdings Fußballchef sagt. „Wir finden nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben“, betont er nochmals. Das Spiel sei auch nicht mehr großartig beeinflusst worden, „weil wir in der 66. Minute beim Stand vom 3:0 gewechselt haben“. Dem Altenerdinger Funktionär ist „schon klar, dass Letzteres natürlich keine Auswirkungen auf die Entscheidung hat“. Er habe auch Verständnis für den FC Hohenpolding, dass sie die Chance nutzen, wenn sie einen Regelverstoß sehen. „Umgekehrt hätte ich das sicher auch getan“, räumt er ein und wartet nun das Urteil ab. Wie’s ausgeht, sei völlig offen, glaubt Heilmaier, für den nur eins klar ist: „Die Altersabsenkung ist in vielen Paragraphen nicht zu Ende gedacht.“

Womit wir bei einer Zuschauer-Aktion wären, die sich im Landesliga-Spiel zwischen der SpVgg Landshut und dem FC Schwaig ereignet hat. Die war nicht nur unbedacht, sondern ein „Kasperltheater“, wie ein Zeuge sagt. Aber erst einmal zum Sport: 5:3 endete das Spiel und war echte Werbung für den Fußball. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Leider nahmen das zwei Zuschauer zu wörtlich. Während einer Unterbrechung – der Ball war gerade ins Aus geschossen worden – gerieten ein Landshuter und ein Schwaiger Fan aneinander, die sich vorher schon über die Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einigen konnten, wie unser Augenzeuge berichtet. Provoziert vom anderen, habe der eine dem anderen „das Kappi vom Kopf geschlagen und dann einen Faustschlag kassiert“. Er würde es eher als Rangelei statt als Schlägerei bezeichnen.

Schlägerei, Rangelei, Kasperltheater? Der Schiedsrichter fand es jedenfalls nicht lustig, pfiff die Partie erst nach dreieinhalb Minuten wieder an und meldete den Vorfall dem Verband. Und jetzt? Der FC Schwaig verweist auf das schwebende Verfahren, will sich deshalb nicht zu dem Vorfall äußern. Auch nicht, ob und inwieweit er dem vereinsbekannten Fan intern belangen wird, sollte der Club eine Strafe aufgebrummt bekommen. Dem sei der Ärger mit dem Niederbayern zum einen und dem Trouble mit dem Verein andererseits inzwischen auch sehr peinlich. Denn: „Ärger beginnt in Torheit und endet in Reue.“ Auch das ist von Pythagoras – der kennt sich halt aus mit Dreieicksgeschichten.