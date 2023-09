„Uns fehlte einfach das Glück“: FC Forstern muss sich mit Punkt begnügen

Einsatz mit Köpfchen: Forsterns Vera Funk (r.) erkämpft sich hier den Ball gegen Paula Schott. © Christian Riedel

1:1 im ersten Auswärtsspiel – die Forsterner Fußballerinnen waren nicht ganz glücklich damit, denn sie hatten eine Menge Möglichkeiten in dieser Partie beim alten Rivalen FC Stern München.

Forstern – Richtig nervös waren die Forsternerinnen zu Beginn des zweiten Spieltags in der neuen Bayernligasaison. Und der FC Stern nutzte diese kleine Schwäche direkt aus. Nach einem abgefälschten Schuss zappelte der Ball bereits nach sechs Minuten im Netz. Sophie Bachmann ließ Torfrau Christina Kneißl keine Chance.

Fortan kamen die Gäste besser ins Spiel, und es zeigte sich ein ähnliches Bild wie noch vergangenes Wochenende. Die Grün-Weißen spielten das gesamte Match über auf ein Tor, während sich die Gastgeberinnen keine einzige Möglichkeit auf einen weiteren Treffer erarbeiteten.

Noch in der ersten Hälfte versuchte es Veronika Auer zweimal aus der Distanz, und auch Kapitänin Franziska Stimmer zimmerte einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie nur knapp über den Querbalken.

In der zweiten Halbzeit brachte Coach Sebastian Wiese durch die Einwechslung von Vanessa Meingaßner und Julia Engstler zwei frische Kräfte auf den Rasen, die sich stark ins Spiel einbrachten. Und in der 68. Minute folgte der erlösende Ausgleich: Auer steckte den Ball auf Sandra Gilhuber durch, die das Leder an der Torfrau vorbeilegte und einschob. Kurz darauf hatte Engstler die durchaus verdiente Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch knapp im Duell mit der Münchner Torfrau Sofie Bayerschmidt.

„Uns fehlte einfach das Glück“, betont Trainer Wiese, aus dessen Sicht man die Partie auch mit 5:0 gewinnen hätte können. „Es war das erwartete schwere Spiel auf einem kleinen, engen Kunstrasen.“ Doch mit dem Unentschieden bleibt der FC Forstern vorerst weiterhin auf Kurs Richtung Tabellenspitze und kann nach einem spielfreien Wochenende dann wieder angreifen.