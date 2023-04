Zuschauern was schuldig - Moosinning strebt gegen Buchbach endlich einen Heimsieg an

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Christoph Ball vermisst die Gier im Team. F.: Verein © FCM

Der FC Moosinning konnte in diesem Kalendarjahr noch keinen Sieg zu Hause einfahren. Gegen die Reserve des TSV Buchbach soll sich das ändern.

Moosinning – Den TSV Buchbach 2 empfängt der FC Moosinning an diesem Samstag um 15 Uhr. „Und wir sind unseren Zuschauern zuhause noch was schuldig“, gibt Trainer Christoph Ball zu. Ein 0:0 gegen Freilassing und eine 1:4-Schlappe gegen Aufsteiger Peterskirchen sind die Bilanz aus den beiden Heimspielen der Frühjahrsrunde. Auswärts lief es besser mit Siegen in Siegsdorf und Dorfen.

Nach der 0:2-Niederlage zuletzt bei SK Srbija München dürften jegliche Aufstiegsambitionen bei den Gelb-Schwarzen angesichts der neun Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Serben ziemlich gegen Null tendieren. „Es war typisch für uns“, blickt Ball auf das letzte Spiel zurück. „Nach einem Fehler geraten wir früh in Rückstand und spielen dann praktisch auf ein Tor bis zum zweiten Treffer in der Nachspielzeit“, fasst der FCM-Trainer zusammen. Er vermisse bei seinen Jungs „die Gier, den unbedingten Zug zum Tor, ich kann ihnen ansonsten aber keine großen Vorwürfe machen“.

Personell wird es keine großen Änderungen geben. Luis Haumann hat seinen Trainingsrückstand aufgeholt, und Noah Nürnberger war diese Woche auch wieder zurück.

„Wir sind die Zweite eines Regionalligisten und müssen den Spielern, die in der Ersten nicht so zum Zug, oder nach Pausen zurück kommen, Spielpraxis geben“, erklärt Buchbachs Trainer Yüksel Acipinar. So lief am Karsamstag beim 4:0 gegen Rosenheim ein Quintett auf, das zwei Tage später im Regionalligakader stand. Zu denen zählte Torhüter Andreas Steer, der bis zur Winterpause schon mehrmals im Tor der Ersten stand. „Am Montag beim 2:2 gegen Freilassing musste ich mit meinem Kader auskommen“, sagt Acipinar, und er weiß: „Ein Abstieg muss unbedingt vermieden werden“. Derzeit stehen die Buchbacher auf dem Relegationsplatz. Die Erste spielte bereits am Freitag, sodass Verstärkung kommen dürfte. (Helmut Findelsberger)

FCM-Kader

Siegl, (D. Auerweck), Volkmar, Eschbaumer, Haumann, G. Ball, Haas, Jakob, Lanzinger, Reiser, Sassmann, Ulitzka, A. Auerweck, T. Auerweck, Kamm, „Maxi“ Lechner, Treffler, Nürnberger