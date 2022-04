Zustorf auf der Suche nach dem elften Mann

Von: Sebastian Voichtleitner

Am Boden zerstört: Zustorfs Spielertrainer Dominik Dorsch (liegend) hat massive personelle Probleme. © Christian Riedel

Große Verletzungssorgen beim Schlusslicht – Auch Spitzenreiter Altenerding ist geschwächt

Landkreis – Am 19. Spieltag in der A-Klasse 7 stehen die Vorzeichen vorwiegend auf Heimsiege. Überraschungen sind jedoch nicht ausgeschlossen, denn viele Clubs sind noch von Verletzungssorgen geplagt.

Im Derby gegen die Reserve aus Langengeisling ist für Türkgücüs Spielertrainer Benji Tas Wiedergutmachung angesagt: „Wir haben nach der Hinspielniederlage eine Rechnung offen.“ Der Schlüssel zum Erfolg ist einfach: „Wir haben in den letzten beiden Spielen aus 50 Chancen nur vier Tore erzielt – wir müssen mehr aus unseren Möglichkeiten machen.“ Positiv stimmt Tas, dass der Kader quasi komplett ist, lediglich der Coach selbst fällt aufgrund einer Ellbogenverletzung aus – allerdings bis Saisonende.

Anders sieht die Personalsituation bei Tabellenführer Altenerding aus, denn zur ohnehin schon langen Verletztenliste gesellte sich nun auch Leonardo Tunjic hinzu. SVA-Coach Pedro Locke klagt: „Uns fehlt gegen Hallbergmoos fast eine ganze Mannschaft.“ Er kündigte dennoch an, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken.

Verletzungssorgen wie derzeit in Altenerding kennt Zustorfs Spielertrainer Dominik Dorsch über die gesamte Saison hinweg nur allzu gut. Nun trifft es den abgeschlagenen Letzten noch härter: Nicht nur Peter Schwab (Muskelfaserriss) und Niko Handorf (Verdacht auf Bandscheibenvorfall) werden länger fehlen – auch Kapitän und Leistungsträger Tom Kaiser hat Zwangspause (Außenbandriss). Dabei hätte sich Dorsch gerade beim FC Erding was ausgerechnet: „Rein tabellarisch sind die Erdinger in unserer Kategorie, mit aktuell zehn Mann wird es aber schwer. Wir hoffen noch irgendwo einen elften Mann zu finden.“

Mehr Zuversicht herrscht derweil in Eichenkofen, das mit sieben Punkten und ohne Gegentor stark aus der Winterpause kam. Mit Reichenkirchen kommt aber laut SpVgg-Coach Matthias Kurz „die bisher härteste Nuss“ auf sein Team zu. Er warnt vor allem vor zwei SGE-Akteuren: „Auf Christian Graf und Robert Lex müssen wir aufpassen – beide stechen bei Reichenkirchen heraus.“ Kurz muss aber improvisieren: Manuel Mundigl, Michael Wolf, Georg Hupfer und Moritz Schmidbauer fehlen.

Eitting II will gegen Langenpreising die nächsten drei Punkte zum vorzeitigen Klassenerhalt einfahren. Damit es klappt, bekommt die zweite Eittinger Mannschaft Verstärkung aus dem Kreisliga-Team, denn Marcel Güll, Thomas Hellinger und Bene Beierl kommen zum Kader hinzu. FCE-Coach Christian Westermair will nicht ausschließen, „dass noch der ein oder andere hinzukommt“. Zudem baue er auf den zuletzt formstarken Angreifer Sebastian Simmet.

Die dritte Garde des FC Moosinning geht optimistisch in die Partie gegen den Abstiegskandidaten aus Klettham. Für FCM-Spielertrainer Sebastian Kollmannsberger gibt es gleich mehrere Gründe: „Nach den Corona-Ausfällen der letzten Wochen konnten wir endlich wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren, es gibt keine Ausfälle zu beklagen – und außerdem ist die Maibaumzeit sowieso immer eine erfolgreiche für uns gewesen.“ Klettham dürfe man vor allem aufgrund des Unentschiedens gegen Türkgücü nicht unterschätzen. Diese Leistung will Kletthams Coach Erich Witt auch gegen den FCM sehen: „Eventuell reicht es dann auch zu mehr als zu einem Punkt.“ Max Osterholzer und Basti Kronseder kehren in den RWK-Kader zurück. vs