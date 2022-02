Zustorfs Spielertrainer Dominik Dorsch kündigt seinen Rückzug zum Saisonende an

Von: Dieter Priglmeir

Do bleibst! Dominik Dorsch stoppt Eichenkofens Jesse Tauber. Tom Kaiser (r.) beobachtet die Situation. © Riedel

Er hat den SV Zustorf zurück in die A-Klasse geführt. Nach der Saison wird er seinen Heimatverein verlassen.

Zustorf – Nur sechs Punkte nach 14 Spielen – der SV Zustorf steckt in höchster Abstiegsgefahr in der A-Klasse 7. Und jetzt verlässt auch noch Christoph Lehmann den Club in Richtung Wartenberg, wo er sich beim TSV um die Jugendarbeit kümmert. Dominik Dorsch will trotzdem noch das kleine Fußballwunder schaffen. Es wäre ja nicht das erste, das dem 33-Jährigen gelungen ist.

Im vierten Jahr trainiert er nun schon seinen Heimatverein. Es wird das letzte sein. „Ich habe den Verein frühzeitig informiert. Vier Jahre immer die selbe Ansprache – die Mannschaft braucht jetzt was Neues. Gerade die jungen Spieler hatten noch nie einen anderen Trainer im Herrenbereich. “, sagt der 33-Jährige. Nach der Saison sei Schluss.

„Wir hätten ihn sehr gern gehalten“, sagt Josef Buchner. Der SVZ-Chef macht dem Coach keinen Vorwurf, dass das Team Tabellenletzter ist. Dafür kennt er die Historie seines Vereins zu gut, der viele Jahre eine Fahrstuhlmannschaft zwischen B- Und A-Klasse war. Und einmal wäre das Team beinahe sogar in die C-Klasse abgestiegen.

Stattdessen führte Dorsch seinen Verein zurück in die A-Klasse. Die Meisterschaft in der B-Klasse sei sein erstes großes Highlight gewesen. Im Jahr drauf folgte der sensationelle Derbysieg gegen die SpVgg Langenpreising. Dorsch fabrizierte erst ein Eigentor, legte dann die beiden Treffer bis zum 2:2 vor und schoss in der 90. Minute das 3:2 – „und das alles an meinem 30. Geburtstag“, erzählt er strahlend.

Den großartigen Zeiten folgten schwierige: Wenn in Pandemie-Zeiten überhaupt mal gespielt wurde, dann verlief es aufgrund der schmalen Kadersituation meist wenig erfolgreich. Sieben Punkte Rückstand hat das A-Klassen-Schlusslicht (allerdings bei einem Spiel weniger) auf den VfB Hallbergmoos 3 und den FC Eitting 2.

Und jetzt soll die Aufholjagd mit einem Trainer klappen, der seinen Abschied schon verkündet hat? Dorsch fühlt sich nicht als Lame Duck: „Bei uns geht’s nicht um fehlende Motivation.“ Das Problem sei vielmehr das Verletzungspech. „Wenn dir vier Stammspieler ausfallen, kannst du das nicht immer mit jungen Leuten auffangen. Da musst du dann wieder die 40-Jährigen reinschmeißen.“

Seinen Abschied nehme ihm in Zustorf keiner krumm, da ist sich Dorsch sicher. Er selbst sei dem Verein auch dankbar, dass er hier seine erste Trainerstation haben und lernen durfte. Was er anders machen würde, wenn er nochmal anfangen würde? „Ich muss meine Erwartungshaltung zurückstecken. Wenn ich zehn Kilometer in 50 Minuten laufen kann, bin ich davon ausgegangen, dass das alle anderen auch können müssen. Aber das ist natürlich nicht so.“ Dass Stärken und Schwächen unterschiedlich verteilt sind, habe er erst lernen müssen. Dass Fußballer während der Saison ihre Urlaube planen, „verstehe ich persönlich zwar bis heute noch nicht, aber als Trainer muss man das akzeptieren“.

Und wie geht’s weiter? Drei Vereine hätten sich bereits bei ihm gemeldet, wollen ihn als Spieler oder Co-Trainer. „Ich muss mir das erstmal anhören“, sagt er. „Da sind spannende Sachen dabei. Mal schauen. Ich werde jetzt 33, habe wahrscheinlich noch zwei, drei gute Jahre als Spieler.“ Klar ist für ihn aber: Im Trainergeschäft will er auf alle Fälle bleiben.

Einen Nachfolger hat der SVZ übrigens noch nicht gefunden. „Wir sind auf der Suche. Aufgrund unseres dünnen Kaders wäre uns natürlich ein Spielertrainer lieber“, sagt Buchner, der in den kommenden zwei Wochen Vollzug melden will. Als Tabellenletzter der A-Klasse mit einem 16- oder 17-Mann-Kader habe der Verein zwar nicht unbedingt die besten Argumente. „Aber jeder Trainer weiß auch: Er trainiert hier eine erste Mannschaft, die immer anders im Fokus steht als eine Reserve“, hält Buchner dagegen. „Und hey, wir messen uns schließlich mit Vereinen wie der SpVgg Altenerding. Das ist doch eigentlich Wahnsinn für so einen kleinen Verein wie uns.“

Testspiele

19. Februar, 15 Uhr beim SV Walpertskirchen 2; 27. Februar, 14.30 Uhr beim SVE Berglern 2; 5. März, 12.30 Uhr beim FC Langengeisling 2; 13. März beim TSV Wartenberg