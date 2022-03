Langengeislinger Zuversicht nach der 3:6-Niederlage

Von: Dieter Priglmeir

Geislinger Freude: Forstinnings Keeper liegt auf dem Rücken, FCL-Youngster Ömer Altinisik freut sich über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3. Am Ende unterlag aber sein Team mit 3:6 Toren. © Christian Riedel

Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier sieht viel Gutes beim Test des Bezirksligisten in Forstinning.

Langengeisling – Trotz der 3:6-Niederlage beim VfB Forstinning war Maxi Hintermaier zufrieden. „Das war ein super Test“, sagt der Spielertrainer des FC Langengeisling. „Es macht einfach Spaß, gegen so eine spielstarke Mannschaft. Da sind auch wir deutlich besser. Das Ergebnis ist auch um zwei Tore zu hoch ausgefallen.“

Was ihm nicht gefiel? „Dass wir uns mit individuellen Fehlern die ersten Gegentore quasi selber reingehauen haben.“ Ballverlust im Spielaufbau oder Stellungsfehler bei Standards – das bestrafte der souveräne Tabellenführer der Bezirksliga Ost mit drei Treffern. Kilian Stenzel hatte per Elfmeter (nach Foul an Hintermaier) zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen. Den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte Ömer Altinisik, der eine Kombination über Maxi Birnbeck und Fabian Aigner vollendete, noch in der ersten Halbzeit.

In der 58. Minute traf Markus Obermaier sogar zum Ausgleich. Nach schönem Diagonalpass von Stenzel hatte er den Torwart mit einem Schuss ins kurze Eck überrascht, der mit einer Hereingabe auf einen der beiden Stürmer gerechnet hatte.

Nur vier Minuten später antwortete der VfB, der auch beide Punktspiele gegen den FCL gewonnen hat, mit seinem vierten Treffer. „Am Schluss ist uns dann die Kraft ausgegangen“, erklärt Hintermaier die beiden letzten Gegentore in der 85. und 89. Minute. Während die Forstinninger nämlich zur Halbzeit acht frische Kräfte gebracht hatten, konnte der FCL nur zweimal auswechseln. „Die Forstinninger konnten nochmal richtig anschieben. Uns ist dann halt dann doch irgendwann die Kraft ausgegangen“, erklärt Hintermaier, der sich über „gute Balleroberungen und viele Chancen, die wir uns herausgespielt haben“, freute.

Am Sonntag steigt nun für den Bezirksligisten aus Langengeisling die Generalprobe gegen die BSG Taufkirchen. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. pir