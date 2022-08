Zwei Isener Fußballgrößen sagen Servus

Von: Dieter Priglmeir

Wichtige Stütze des TSV Isen: Tiemo Wennrich © Christian Riedel / fotografie-ri

Der Kreisklassist geht in die neue Saison ohne Ex-Trainer Wennrich und Sportlichen Leiter Stangl

Isen – Wenn der TSV Isen am Sonntag in Berglern in die neue Saison startet (siehe Bericht Seite 10), werden zwei Urgesteine nicht mehr dabei sein: der langjährige Sportliche Leiter Tobias Stangl und der bisherige Spielertrainer Tiemo Wennrich.

Der inzwischen 34-Jährige hatte das Amt von Daniel Stangl übernommen und den TSV nach dem Aufstieg in der Kreisklasse gehalten. Dass es bei dem einen Trainerjahr vorerst bleiben würde, sei für ihn relativ schnell klar gewesen, erzählt. Wennrich. „Ich habe die Entscheidung bereits zum Ende der Wintervorbereitung getroffen.“ Der Hauptgrund: die fehlende Zeit. Wennrich wohnt inzwischen in München, ist in der Energiebranche tätig und leitet derzeit „ein Projekt mit Wasserstoff“, wie er erzählt.

Der Isener lässt aber auch durchblicken: „Wenn die Rahmenbedingungen total perfekt gewesen wären, hätte ich es vielleicht trotzdem nochmal versucht.“ Aber Teile der Mannschaft hätten in der Vorbereitung nicht ganz so intensiv mitgezogen, wie er sich das vorgestellt habe. „Dies in Kombination mit meiner Arbeit haben mich dann zu meiner Entscheidung gebracht.“

Auf Wunsch des Vereins sei die Entscheidung aber erst nach der Saison öffentlich gemacht worden. Der TSV hätte gern mit dem 34-Jährigen weitergearbeitet. Das wird auch aus der Pressemitteilung deutlich, die der Club Mitte Juli herausgab. Der scheidende Coach habe Großartiges geleistet. „Mit ihm verlieren wir einen höchst verdienten Sportsmann, der sich selbst oft genug auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Wir können Tiemo nicht genug danken“, wird Manfred Grosse zitiert, der bis Mai Fußball-Abteilungsleiter war. Sein Nachfolger Oliver Schmid fügt hinzu: „Unter den maximal schwierigen Bedingungen den Klassenerhalt in dieser intensiven Klasse zu halten, verdient höchsten Respekt.“

Gibt es eine Zukunft als Spieler? „Ich habe aufgehört“, sagt er der Heimatzeitung. Der Pass sei zwar weiterhin in Isen, „aber ich verpflichte mich zu nichts“, erklärt Wennrich und fügt hinzu. „Ich schließe aber auch nichts aus.“ Klar sei nur eins. „Ich habe mich immer nach dem Fußball gerichtet, natürlich auch bei der Urlaubsplanung.“ Das wolle er künftig nicht mehr, zumal seine Freundin als Lehrerin an die Ferien gebunden sei.

Grosse ist sich sicher: „Als Isener Junge wissen wir, dass er den TSV nicht hängen lässt. Das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, als Tiemo die Herausforderungen angenommen und für das Team zugepackt hat.“ Schmid fügt hinzu: „Wir wissen, was wir an ihm hatten und weiter an ihm haben. Er soll durchschnaufen, und dann kommt er bestimmt wieder zurück auf den Platz. Tiemo kann nicht ohne Fußball und ohne den TSV.“

Tobias Stangl © Christian Riedel / fotografie-ri

Letzteres trifft auch für Tobias Stangl zu, der selbst gar nicht mehr weiß, wie lange er Sportlicher Leiter war. „Mindestens zehn Jahre“, so schätzt er. Jetzt allerdings hat er hingeworfen. Auch weil er trotz seines Amtes nicht in die Trainerentscheidung involviert gewesen sei. Während er noch daran getüftelt habe, einen auswärtigen Coach nach Isen zu bringen („Weil ein Input von außen meiner Meinung nach der Mannschaft gut getan hätte“), sei die Entscheidung bereits gefallen gewesen. „Wenn du vom Hausmeister erfährst, wer der neue Trainer wird, dann ist das schon enttäuschend.“ Dies und die Entwicklung, die einige von ihm verpflichtete Spieler genommen haben, hätten ihn bewogen, aufzuhören.

Und jetzt? Laut Stangl hätten schon andere Clubs bei ihm angefragt, „aber erstens bin ich immer schon beim TSV gewesen, und zweitens genieße ich jetzt die Zeit mit meinen Kindern“.

Dass er dem TSV dennoch viel Erfolg wünsche – wie auch Wennrich – „das ist ja eh klar“. Grosse und Schmid bedankten sich bei Stangl, „der einen großen Beitrag geleistet hat, dass in Isen erfolgreich Fußball gespielt und sowohl das Team als auch das Drumherum weiterentwickelt wurden“.

Schmid erklärt, dass sich nach Wennrichs Entscheidung schnell eine interne Lösung abgezeichnet habe, von der auch Stangl wusste. Die Entscheidung sei aber tatsächlich ohne ihn gefallen. Aber auch deswegen, weil Stangl schon vorher seinen Rückzug angekündigt habe. Schmid hofft, dass dies kein Abschied für immer ist. „Ich kann mir gut vorstellen, mit Tobi zusammenzuarbeiten.“

Der neue Mann auf der Trainerbank ist übrigens kein Unbekannter. Andreas Januschkowetz ist ein Isener Eigengewächs und war bereits als Co-Trainer tätig, ehe er den Verein verließ. Jetzt ist er zurück und will „die Arbeit von Wennrich weiterentwickeln“. Er setze neben der Kontinuität im Team auch auf Spieler, die sich neu dem TSV Isen anschließen oder die aus dem Jugendbereich herauswachsen. „Mittelfristig sollen nicht mehr die Abstiegskämpfe das Fußballjahr in Isen kennzeichnen“, lautet das Ziel des TSV.