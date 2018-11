Zwei mal Rot: Moosinning unterliegt dem ASV Dachau mit 1:0

FC Moosinning weiter im Sinkflug

von Dieter Priglmeir schließen

Der FC Moosinning befindet sich weiter im Sinkflug. Auch im zweiten Rückrundenspiel beim ASV Dachau mussten die Gelb-Schwarzen eine 0:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen.

Den FC Moosinning schmerzt nach der 0:2-Niederlage gegen den ASV Dachau vielmehr die Tatsache, dass mit Johannes Volkmar und Christos Ketikidis zwei Akteure die Rote Karte erhielten und in den kommenden Spielen nur schwer zu ersetzen sein werden.

Die erste Hiobsbotschaft hatte Coach Jacky Muriqi bereits vor Spielbeginn erhalten, als Keeper Franz Hornof signalisierte, dass sein Knie einen Einsatz nicht zulässt. Youngster Philipp Strunk stand dafür im Kasten, er absolvierte die 90 Minuten fehlerfrei.

Dachau übernahm von Beginn an die Initiative. Bereits in der 3. Minute tauchte Maxi Bergner frei vor dem Tor auf, setzte die Kugel aber aus halblinker Position rechts unten vorbei. Auf der Gegenseite jagte Kerim Cetinkaya den Ball aus 16 Metern übers Tor, ehe erneut Bergner das Leder an den rechten Pfosten des Moosinninger Gehäuses donnerte. Es ging weiter munter hin und her, für Moosinning setzte Nils Ehret einen Eckball knapp vorbei, während auf der anderen Seite Bergner, Andreas Roth und Marcel Berger Moosinninger Abspielfehler nicht nutzen konnten. Bei einem Schuss von Thomas Rieger spritzte Cetinkaya dazwischen und wehrte den Ball zur Ecke ab.

In der 39. Minute war die Moosinninger Defensive einmal mehr nicht gut sortiert, Ketikidis kam 20 Meter vor dem Tor gegen Bergner zu spät und holte ihn unsanft von den Beinen. Der Schiri wertete das als Notbremse und schickte den Innenverteidiger mit Rot vom Platz, den Freistoß von Roth drehte Strunk um den Pfosten. Die Moosinninger hatten ihre beste Möglichkeit, als Junis Ibrahim einen Freistoß über die Mauer hinweg an den Pfosten setzte.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie zunächst, und die Dachauer schien ihre Überzahl eher zu lähmen als zu beflügeln. Moosinning war nun besser im Spiel. Nach Zuspiel von Thomas Auerweck nahm Cetinkaya die Kugel mit, setzte sie aber volley aus zentraler Position übers Tor. Mit einem Doppelschlag machten die Dachauer alles klar. Zunächst köpfte Zvonimir Kulic eine Eckballhereingabe von links freistehend ein. Nur zwei Minuten hielten die Moosinninger bei einem schnell ausgeführten Freistoß ein Nickerchen, so dass der eingewechselte Michael Kornprobst den quer gespielten Ball aus kurzer Distanz abstaubte.

Die Dachauer ließen es dabei bewenden, die Moosinninger hingegen mussten noch einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. In der 76. Minute wurde Volkmar im Mittelfeld in einen Zweikampf verwickelt. Der Schiri wollte dabei am Boden ein Nachtreten des Moosinninger Kapitäns gesehen haben und zeigte auch ihm die Rote Karte.