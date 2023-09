Zwei Tore reichen Langengeisling zum Turniersieg

Von: Dieter Priglmeir

Im Vorwärtsgang ist hier die Moosinningerin Franzi Kneidinger (2. v. r.) gegen die SG St. Wolfgang: Evi Brandhuber, Carina Wöll, Lea Gawlitzer, Christina Lex, Tatjana Beslic und Tanja Pointner (v. l.) beobachten die Szene. Am Ende setzen sich die Wolfgangerinnen 1:0 durch. FCM-Coach Alexis Schnitzlbaumer war dennoch mit der Leistung seines Teams zufrieden. © Christian Riedel

FC Langengeisling gewinnt den TS Teamwear Cup. Auch Gastgeber Schwaig bleibt ohne Gegentreffer

Schwaig – Hart, aber fair – so verlief laut Manfred Buchhauser der TS Teamwear Cup 2023. Er ist Trainer des FC Schwaig, der diese dritte Auflage der inoffiziellen Kreismeisterschaft für Frauenmannschaften organisiert hat. Inoffiziell aus zwei Gründen: Erstens ist es kein BFV-Turnier, zweitens fehlt mit dem FC Forstern das stärkste Team, das allerdings ohnehin mit seinen beiden Teams in der Bayernliga und in der Bezirksoberliga im Einsatz war (und zwei Siege feierte). Der FC Langengeisling verschob seinen BOL-Auftakt – und das sollte sich lohnen, denn das Team von Stefan Karamatic gewann letztlich das Turnier. Es war allerdings hart umkämpft.

Im Modus Jeder gegen Jeden spielten in der Schwaiger NGL-Arena der Kreisklassist SG Kirchasch/Walpertskirchen, die beiden Kreisligisten FC Moosinning und die SG St. Wolfgang/Lengdorf sowie Gastgeber und Bezirksligist FC Schwaig und das BOL-Team aus Geisling. Die Partien waren kurz (jeweils 25 Minuten), aber intensiv, wie Buchhauser meinte. „Alle Spiele waren hart umkämpft, was auch die knappen Ergebnisse nochmal unterstreichen, jedoch fair ausgetragen, sodass es keine schwereren Verletzungen bei den teilnehmenden Teams gab.“

Ein enges Spiel lieferten sich der FC Schwaig (auf dem Bild Franzi Lommer, l.) mit dem FC Langengeisling (Jasmin Weißig). © Christian Riedel / fotografie-ri

Letztlich reichten dem FC Langengeisling zwei Treffer zum Turniersieg. „Es waren bei allen Spielen genügend Chancen da, um das Ergebnis höher oder besser zu gestalten, aber die Gegner haben gut verteidigt, oder es waren Latte oder Pfosten im Weg“, meinte FCL-Coach Karamatic und räumte auch ein, dass die Beine von Spiel zu Spiel schwerer geworden seien, zumal am Vortag das Kreispokalhalbfinale gegen Moosinning gespielt worden war (wir berichteten). „19 Uhr Schlusspfiff am Samstag und 11 Uhr Anpfiff erstes Spiel am Sonntag. Dann vier 25-Minuten-Spiele in Folge mit 15 Minuten Pause dazwischen – das ging an die Leistungsgrenze. Daher bin ich mit der Einstellung mehr als zufrieden“, so der Trainer. „Hinten haben wir sehr wenig zugelassen.“

Elfmeterschießenum Platz zwei

Platz zwei musste nach Punkt- und Torgleichheit zwischen Gastgeber Schwaig und Titelverteidiger SG St. Wolfgang/Lengdorf im Elfmeterschießen entschieden werden. Hier setzte sich Schwaig mit 4:3 Toren durch.

Danach schritt Bernhard Schuster, Geschäftsführer von TS Teamwear, zur Siegerehrung. Turniersieger FC Langengeisling erhielt einen neuen Trikotsatz von Erima, Bezirksligist Schwaig einen original Bundesliga-Spielball, und die SG St. Wolfgang durfte sich als drittplatzierte Mannschaft über einen Gutschein zum Bubblefußball freuen. Die beste Nachricht kam zum Schluss: Auch im kommenden Jahr, so verkündete Buchhauser, werde der TS Teamwear Cup als Ein-Tages-Turnier ausgetragen. Mal sehen, wer nach dem FC Schwaig, der SG St. Wolfgang und nun dem FCL dann das Turnier gewinnen wird. pir

Die Ergebnisse

Langengeisling – Schwaig 0:0 Moosinning – St. Wolfgang 0:1 Kirchasch – Langengeisling 0:1 Schwaig – Moosinning 0:0 St. Wolfgang – Kirchasch 0:0 Langengeisling – Moosinning 1:0 Kirchasch – Schwaig 0:1 St. Wolfgang – Langengeisl. 0:0 Moosinning – Kirchasch 1:0 Schwaig – St. Wolfgang 0:0



Abschlusstabelle

1. FC Langengeisling 2:0 8

2. FC Schwaig 1:0 6

3. SG St. Wolfgang 1:0 6

4. FC Moosinning 1:2 4

5. SG Kirchasch 0:3 1