Zwei Vereine, eine Mission: Fußball dahoam mit der SG Hörlkofen/Wörth

Von: Dieter Priglmeir

Kick-Off für die neue Spielgemeinschaft (v. l): Valentin Haimmerer (Spieler des SVW), Wörths Fußballchef Heini Hundsnurscher, sein Hörlkofener Kollege Martin Kutscherauer, HSV-Jugendleiter Rainer Engelhart, der künftige SG-Trainer Lorenz Becker, Michaela Eckmayer (2. Kassierin des HSV), Jugendleiter Markus Eckmayer, HSV-Vorsitzender Wolfgang Well und SG-Trainer Florian Well ziehen gemeinsam an einem Strang. Blau oder rot – den Unterschied soll es künftig nur noch am Tischkicker geben. Auf dem Spielfeld will man eine Einheit sein. © DIETER PRIGLMER

Die einstigen Rivalen Hörlkofener SV und SV Wörth gründen eine Spielgemeinschaft, damit der eigene Nachwuchs auch später eine Perspektive hat.

Wörth/Hörlkofen – Eine Gemeinde, zwei Sportvereine, aber ein Fußballclub – das ist die künftige Formel in der 4500-Einwohner-Gemeinde Wörth. Der Hörlkofener SV und der SV Wörth werden weiter bestehen bleiben, im Fußball wollen sie als Spielgemeinschaft Hörlkofen/Wörth künftig gemeinsame Sache machen. Ab der kommenden Saison soll die SG mit einer Mannschaft in der A-Klasse und mit der Zweiten in der C-Klasse auf Punktejagd gehen.

Nur in der A-Klasse? Schließlich spielt der SV Wörth derzeit in der Kreisliga. Mit lediglich sechs Punkten ist der Abstieg in die Kreisklasse vorprogrammiert, aber selbst diese Liga halten die Verantwortlichen nicht für richtig, wie Hörlkofens Fußballchef Martin Kutscherauer erklärte. „Schau ma mal, wie viele Leute bei Wörth übrig bleiben.“ Er deutete dabei einen großen Spieleraderlass beim SVW an, den dann auch sein Wörther Kollege Heini Hundsnurscher bestätigte. Namen wollte dieser noch nicht nennen, bis auf einen: Der jetzige SVW-Trainer Lorenz Becker bleibt dem Verein treu. Mehr noch: Er wird künftig die Erste Mannschaft der SG coachen. Um die Zweite kümmert sich Florian Well, der bisher schon die HSV-Reserve trainiert hat. Das aktuelle HSV-Trainer-Duo Christoph Böning und Bernhard Nußrainer hat bereits gegenüber der Heimatzeitung erklärt, gern den Weg frei zu machen für ihren Nachfolger. Was ist die SG, was sind ihre Ziele? In einem Gespräch mit der Heimatzeitung gaben die Verantwortlichen beider Vereine die Antworten darauf.

Wann geht’s los?

Die Spielgemeinschaft (SG) Hörlkofen/Wörth wird ab der Saison 2023/24 in die Punktrunde starten. Beinahe wäre es schon ein Jahr früher losgegangen, wie Kutscherauer erzählt, denn sein Wörther Kollege Hundsnurscher war schon im April mit der Idee auf ihn zugekommen. „Das wäre aber zu kurzfristig“, meint Kutscherauer. Jetzt habe man genügend Zeit gehabt, den Vereinsmitgliedern in den Jahreshauptversammlungen das Ansinnen zu erklären. „Die Idee ist ja nicht neu“, sagt Hundsnurscher. Auch HSV-Jugendleiter Rainer Englhart erinnert sich an konkrete Verhandlungen vor zehn Jahren, die aber gescheitert waren. „Irgendwie hat’s immer einem nicht gepasst.“

Warum gerade jetzt?

„Weil alle die Zusammenarbeit wollen“, sagt Kutscherauer und erwähnt die gemeinsame Jugendarbeit, die HSV und SVW seit 35 Jahren mit ein paar Unterbrechungen betreiben. Und es passe auch, „weil die SG nicht nur von den Jungen gewollt, sondern von ihnen auch gemacht wird“, betont Englhart. Ab der F-Jugend spielt man gemeinsam in einem Team. „Und nach der A-Jugend hast du dann das Gezerre, wo die Spieler dann hingehen“, weiß Hundsnurscher. Durch alle Generationen gingen inzwischen die Befürworter. „Und auch bei unseren Edelfans haben wir Überzeugungsarbeit geleistet“, ergänzt Michaela Eckmayer, 2. Kassierin beim HSV und Wörther Gemeinderätin.

Warum keine direkte Fusion?

„Wir haben zwei funktionierende Verein“, erklärt HSV-Vorsitzender Wolfgang Well. Beide wollten ihre Eigenständigkeit beibehalten und auch ihre Sportanlagen weiterhin betreiben. Bei einer SG, die man jedes Jahr neu beim Verband beantragen muss, sei man flexibler. Allerdings machten sowohl Kutscherauer als auch Hundsnurscher klar, dass die Spielgemeinschaft langfristig angelegt ist.

Wer führt die SG?

Beide Vereine bringen jeweils zwei Personen in ein neues Gremium ein, die alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Für den HSV ist neben Kutscherauer noch Mladen Stipkovic im Boot. Beim SV Wörth sind es Hundsnurscher und Martin Hermann.

Wer sind die Trainer?

Lorenz Becker coacht derzeit das Kreisliga-Team des SV Wörth und wird künftig die Erste der SG übernehmen. Sein Co-Trainer Peter Bongers habe schon signalisiert, dass er nicht mehr zur Verfügung steht, sagt Becker, der sich vermutlich noch Verstärkung sucht. „Ich bin richtig heiß auf die Aufgabe. Für mich ist es eine große Ehre, dass ich für das Projekt meiner Heimatgemeinde ausgewählt wurde“, betont Becker und blickt zu Kutscherauer. „Ich habe mit Martin schon in der F-Jugend zusammengespielt.“ Er habe da nicht lange überlegen müssen: „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit.“ Die Klassenzugehörigkeit sei da nicht entscheidend, auch wenn es längerfristig schon das sportliche Ziel sei, sich in der Kreisklasse zu etablieren.

Florian Well trainiert bereits jetzt die Zweite Mannschaft des SV Hörlkofen in der C-Klasse und stellt klar: „Ich war von Anfang an für die SG.“ Er erinnert daran, dass der HSV erst seit drei Jahren wieder eine Zweite hat und freut sich auch auf einen künftig größeren Kader, was sich auch bei der Trainingsbeteiligung entsprechend auswirken werde.

Sind auch Spieler gegen die SG?

Ein paar Gespräche habe man führen müssen, lassen die beiden Fußballchefs durchblicken. Aber letztlich würden sich die Spieler auf die kommende Saison freuen. Es herrsche eine Aufbruchstimmung, und es würde auch niemand der älteren Spieler die Situation nutzen, um seine Karriere zu beenden. „Niemand wird aufhören“, sagt Florian Well für den SV Hörlkofen. Wie eingangs erwähnt, werden sich etliche Spieler aus dem Kreisliga-Kader des SV Wörth anderen Vereinen anschließen.

Wo wird trainiert, wo wird gespielt?

Die Trainings werden die beiden Teams getrennt abhalten. Die einen in Hörlkofen, die anderen in Wörth. „Das tut auch unseren Plätzen gut, wenn da nicht ständig 30 Leute drauf sind“, sagt Wolfgang Well. Die Heimspiele werde man gemeinsam bestreiten. Dreimal auf der einen Anlage, dann dreimal auf der anderen. „Nach den Auswärtsspielen werden wir jeweils zu dem Wirt gehen, der gerade bei den Heimspielen nicht dran ist, damit auch er ein Geschäft macht“, erklärt Kutscherauer.

Warum startet die SG nicht als Kreisklassist?

Theoretisch wäre das nach dem absehbaren Abstieg des SV Wörth aus der Kreisliga möglich. „Aber wir gehen davon aus, dass unsere derzeitige Erste den Stamm der SG-Mannschaft bilden wird“, erklärt Hörlkofens Abteilungsleiter Kutscherauer mit Blick auf den zu erwartenden Wörther Spieleraderlass. Ein Blick auf die derzeitige Tabelle der A-Klasse 7 zeigt: Der HSV hat mit Platz sieben ein solides A-Klassen-Team – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit einigen Wörthern verstärkt dürfte man in der neuen Saison im oberen Drittel dabei sein.

Die Gefahr eines Abstiegskampfs in der Kreisklasse wolle man vermeiden. Das wäre zu viel Druck für die Spieler im ersten Jahr, meint Kutscherauer, der zudem betont. „Wir werden nicht den Aufstieg als Saisonziel ausgeben. Die Liga ist egal. Wir gründen die SG nicht, um eine bestimmte Spielklasse zu erreichen. Unser Ziel ist es, möglichst die jungen Fußballer aus unserer Gemeinde bei uns zu halten.“ Da sei eine höhere Qualität im Kader das eine. Ebenso wichtig sei aber auch die Quantität. „Wenn du wegen eines ohnehin kleinen Kaders nur acht Leute im Training hast, ist das halt frustrierend.“ Apropos Spielklasse; Nach oben hin ist ohnehin eine Grenze gesetzt: Spielgemeinschaften dürfen nur bis zur Kreisliga geführt werden.

Kommen Neuzugänge?

Aus der aktuellen A-Jugend, der neben den beiden Gemeindevereinen noch die DJK Ottenhofen angehört, stoßen vier Spieler (inklusive Felix Karpfinger, der jetzt schon bei den Herren spielt) zum Team. In der neuen Saison könnte es sogar laut Jugendleiter Markus Eckmayer zwei A-Jugenden geben. Für die Zukunft sieht es also nicht schlecht aus. Externe Spieler werde die SG nicht anfragen, betont die SG-Führung. Sehr wohl aber Spieler aus der Gemeinde, die derzeit für andere Vereine aktiv sind. „Und das sind einige“, weiß Hundsnurscher.

Mit welchen Trikots werden die SG-Teams auflaufen?

Der HSV rot, der SVW blau – wie soll das künftige Trikot aussehen? Florian Well hat die einfachste Lösung: „Unsere Trikots sind eh schwarz.“ Auch Kutscherauer sieht das entspannt: „Wir werden jetzt sicher nicht unsere alten Dressen wegwerfen.“ Allerdings sei schon jeweils ein neuer Trikotsatz angedacht. „Blau und rot – so schwer ist das jetzt auch nicht zu kombinieren“, meint Michaela Eckmayer. Außerdem ist schon ein gemeinsames Logo in Arbeit, in dem beide Wappen vereint sind und das laut SVW-Kicker Valentin Haimmerer bald präsentiert werden soll.

Wie sehen die Sponsoren das Projekt?

Große Unternehmen wie etwa die Gewo unterstützen ohnehin schon beide Vereine. Englhart zeigt sich zuversichtlich, dass auch „unsere vielen mittelständischen Betriebe“ den beiden Clubs gewogen sein werden. „Die meisten haben doch schon lange den Wunsch, dass wir gemeinsame Sache machen“. Übrigens auch die politische Gemeinde, wie Ratsmitglied Eckmayer bekräftigt.

Lässt der SVW die Saison schleifen?

Der Abstieg aus der Kreisliga steht fest, welche Motivation haben die Wörther Kicker da noch für den Saisonendspurt? Trainer Becker macht deutlich: „Wir wollen auch weiterhin in jedem Spiel das Optimale rausholen. Die Mannschaft zieht mit. Das sind super Jungs, die immer motiviert sind und bis zum Schluss alles geben. Das haben sie ja auch in Unterbruck beim 2:2 bewiesen.“