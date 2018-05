Zwei Watschn und ein orientierungsloser FC Moosinning-Chef

Das Sportgeflüster

von Dieter Priglmeir schließen

Karl Thumbs ist seit 34 Jahren Funktionär beim FC Moosinning. In dieser Zeit und auch davor hat er selbst gespielt, zum Beispiel 1981 vor 3300 Zuschauern in der Freisinger Savoyer Au. Damals schlug der FC Moosinning als krasser Außenseiter den TSV Eching und stieg in die Landesliga auf.

Die Torschützen beim 2:1-Sieg: Rupert Lanzinger (heute FCM-Sportchef) und Herbert Tom Sitter (heute Discoclubchef – mindestens).

Jetzt ist wieder mal Relegation angesagt. Und so vieles hat sich verändert, dass sogar Karl Thumbs kurz die Orientierung verloren hat.

Zumindest wunderte sich die Dorfener Delegation bei der Auslosung in Schäftlarn, als der FCM-Vorsitzende des Weges kam. Der folgende Dialog war ungefähr so:

„Servus Karl, was duasd denn du do? Hier wird die Abstiegsrelegation ausgelost.“

„Und die um den Aufstieg.“

„Duad ma leid, aber die is gerade in Regensburg.“

„Echt? Da komm’ i jetzt aber nimmer rechtzeitig hi.“

150 Kilometer einfach wären es gewesen – das war natürlich nicht zu schaffen. „Da hat mich niemand vermisst“, nahm es Thumbs gelassen. Es gibt andere Dinge, über die er sich aufregt: zum Beispiel die Tatsache, dass das erste Aufstiegsspiel beim FC Anadolu Bayern auf einem Kunstrasenplatz stattfand.

War’s nur eine taktische Finte des Gegners? „Schwer zu sagen“, meint Thumbs, „der Hauptplatz hat wirklich wie eine Schafwiesn ausgeschaut“. Thumbs lobt auch die Anadolu-Verantwortlichen als „sehr vernünftige Leute“. Er versteht auch die Aufregung der Fans, nachdem Anadolu ein Treffer annulliert wurde (wir berichteten).„Da hätten unsere Zuschauer auch getobt.“

Doch was am Donnerstag in den Schlussminuten passierte, dafür hatte er überhaupt kein Verständnis. Laut Thumbs waren jene Anadolu-Ersatzspieler, die nicht zum Einsatz kamen, vom Aufwärmen zurückgekommen – offenbar mit reichlich Frust: „Ein Spieler hat einen Ball in Richtung unserer Ersatzbank geschossen und dann in unsere Richtung gespuckt.“ Das habe sich Joe Schmid nicht gefallen lassen wollen. Doch ehe er sich versah, bekam er eine Watschn verpasst. Völlig baff sei auch ein 14-jähriger FCM-Fan gewesen, der ebenfalls geohrfeigt wurde. „Aber dann sind die Ordner schnell gekommen und haben die Situation beruhigt“, erzählt Thumbs, der die Sache damit auf sich beruhen lassen will, sofern der Schiedsrichter nichts vermerkt hat.

Anadolu-Manager Erol Balci machte auch deutlich, dass solche Aggressionen auf dem Platz nichts zu suchen haben.Dass es zu Ohrfeigen gekommen wäre, habe er noch nicht gehört. „Da die Zuschauer mit einem Zaun vom Platz getrennt waren, kann ich mir das auch nicht vorstellen.“ Balci versicherte aber, dass er den Anschuldigungen nachgehen und Fehlverhalten auch ansprechen werde.

Seine Antwort will der FCM morgen auf dem Platz geben.Und neben dem Platz. Laut den Regularien der Landesliga ist jeweils ein Ordner pro 100 Zuschauer nötig. 3300 Menschen wie seinerzeit in Freising werden wohl nicht mehr kommen, aber 800 könnten es schon werden, vermutet Thumbs, der auf ein faires Spiel hofft.

Diesbezüglich sei das Relegationsspiel vom Mittwoch in Dorfen erwähnt, als ein Planegger Spieler einen TSV-Kicker umgrätschte. Während sich der Gefoulte am Boden krümmte, marschierte der Täter von dannen, um dann von seinem Trainer Michael Lelleck zurechtgewiesen zu werden: „Wennst schon einen umhaust, dann entschuldige dich gefälligst bei ihm.“ Das hat übrigens Dorfens Vereinsvorsitzenden Bernd Schmidbauer so beeindruckt, dass er sich spontan beim Gästetrainer bedankte.