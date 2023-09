Zweiter Sieg im zweiten Spiel: FC Forstern II „noch besser als erwartet“

Teilen

Der FC Forstern II führt nach zwei Spieltagen die Tabelle in der Bezirksliga Oberbayern an. © Alexander Fox

Wahrer Kampfgeist beim FC Forstern II: Mit nur einer Auswechselspielerin fuhr die Reserve bei der DJK Otting mit einem 4:3 den zweiten Dreier im zweiten Spiel ein.

Forstern - Die Elf von Suheyp Trabelsi kam gut rein und führte nach einem Fernschuss von Laura Schuhbauer bereits nach neun Minuten. Nach einem Steckpass von Rosa Knauer auf Maria Zierer erzielte diese das 2:0 (19.). Doch vor der Pause kassierten die Gäste, die in Otting keine etatmäßige Torfrau dabei hatten, den Ausgleich. Michaela Kurz und Michaela Gradl trafen. „Die erste Hälfte ging ganz klar an uns“, so Trabelsi dennoch.

Nach der Pause habe man „das Spiel nicht mehr in der Hand“ gehabt, sei zu nervös gewesen. Doch Zierer brachte ihr Team mit dem 3:2 zurück auf die Siegerstraße (54.), ehe Neuzugang Julia Marjanovic mit einem Sololauf eine Minute vor Abpfiff den Sack zumachte. Der letzte Treffer des Tages gelang Otting durch Gradls Last-Minute-Tor.

„Wir wussten, was die Mädels draufhaben, aber das, was sie am Wochenende gezeigt haben, war noch mal besser als erwartet“, freute sich Trabelsi, der die Fitness seiner Spielerinnen lobte: „Das war kämpferisch und spielerisch eine starke Leistung.“ (Franziska Kugler)