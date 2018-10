1:0 – Kostorz köpft Hallbergmoos zum Derbysieg gegen Moosinning

Nach Maßflanke von Ben Held

von Nico Bauer schließen

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben nachgelegt. Zwei Tage nach dem 3:2-Erfolg in Traunstein gewann der Landesligist am Freitagabend mit 1:0 (1:0) gegen den FC Moosinning. Damit ist der VfB wieder in die obere Tabellenhälfte zurückgekehrt.

Vor knapp 500 Zuschauern zeigten die Hallbergmooser in der ersten Halbzeit eine allenfalls mäßige Leistung. In einer zerfahrenen Partie gab es lange gar keine Torszenen, bis Moosinning bei einer unfassbaren Doppelchance erst an Keeper Ferdi Kozel und dann an Wolfgang Lex scheiterte, der auf der Linie klärte. Der Treffer gelang stattdessen Andi Kostorz – und zwar mit einem mustergültigen Kopfball nach einer Maßflanke von Ben Held (44.).

Nach der Pause beschränkten sich die Hallbergmooser auf Konterangriffe, machten aber zu wenig daraus. Defensiv hatte der VfB den Gegner mit einer Ausnahme zwar im Griff, doch es blieb eng. Zu oft spielte das Team seine Konter nicht gut aus. Und dennoch hatten die Hausherren eine Handvoll guter Chancen, die das 2:0 hätten bringen müssen. So blieb es bei einem dreckigen 1:0, einem klassischen Arbeitssieg. nb