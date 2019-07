1:5! SVA Palzing verliert Derby gegen TSV Eching deutlich

Thomas Niggl mit Doppelpack

von Moritz Stalter

Vor 450 Zuschauern hat der SVA Palzing das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Eching mit 1:5 verloren. Der Aufsteiger hielt bis zur 70. Minute gut mit und hatte die besseren Chancen, dann aber schlug Eching im Stil einer Spitzenmannschaft zu.

Palzing – Bei Palzing begannen mit Onur Tas und Jonas Grundmann zwei Neuzugänge, bei Eching mit Maik Meißner, Maximilian Völke und Alexander Beer sogar drei. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf gutem Bezirksliga-Niveau, in der TSV-Stürmer Maxi Ceballos eine verunglückte Kopfballrückgabe der Palzinger mit dem 0:1 bestrafte (10.). In der 16. Minute erzielte Simon Stephan per Foulelfmeter das 1:1. Fabian Radlmaier und Jonas Grundmann hatten weitere gute Chancen für Palzing – der Treffer fiel aber auf der Gegenseite, weil Thomas Kaindl den Ball ins eigene Netz bugsierte (26.).

Nach dem Wechsel traf Stefan Fischer die Latte des TSV-Tores (63.), zwei Mal klärte Zebras-Keeper Alexander Strecker stark (51./64.). Als der SVA Palzing aufmachte, entschieden Thomas Niggl (70./81.) sowie Florian Höltl (75.) die Partie zugunsten der Gäste.