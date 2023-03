150-Jahr-Feier der Feuerwehr Palzing: Das ganze Dorf hilft mit - „Ampermania“ gibt Startschuss

Ausgezeichnete Mitglieder: Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Neumair (3. v. l.) und Thomas Badhorn (4. v. l.) geehrt, für 25-jährige Mitgliedschaft Christoph Mathias (3. v. r.) und Jakob Berghammer (2. v. r.). Glückwünsche gab es von Kreisbrandinspektor Helmut Baur (l.), Kommandant Martin Ball (2. v. l.) und Bürgermeister Helmut Priller (r.). © Martin

Bei der Feuerwehr Palzing wird im Juni großes Jubiläum gefeiert. Gleich zum Beginn verspricht die „Ampermania“ einen stimmungsvollen Auftakt.

Palzing – Das ganze Dorf hilft zusammen: Wenn die Freiwillige Feuerwehr Palzing im Juni ihr 150-jähriges Gründungsfest feiert, wird jede Hand gebraucht. Dass jeder anpackt, wo Hilfe nötig sein wird, das wurde bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch ohne viel Worte besiegelt. Kommandant Martin Ball stellte auch den Rechenschaftsbericht der vergangenen sieben Monate vor.

Im Juli hätten sich die Palzinger Kameraden endlich wieder vor Ort treffen können, erinnerte Ball. Am Vorhof des Feuerwehrhauses an der Kapellenstraße habe man Bänke und Tische aufgestellt – im Freien, um Abstandsregeln einhalten zu können. Zehn Einsätze habe man seit vergangenem Sommer geleistet. Darunter auch solche mit heftigen Eindrücken. Ein Frontalzusammenstoß von zwei Autos etwa, der sich im Januar auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Haindlfing und Palzing ereignet hatte.

Über 600 Stunden für die Festausschuss-Sitzungen

Im Rahmen der Brandschutzwoche im Oktober war eine Großübung mit angenommenem Brand in einer Biogasanlage am Roberger-Hof organisiert worden. Immer wieder mussten auch umgestürzte Bäume auf der Straße entlang des „Weißen Bergs“ zwischen Siechendorf und Palzing entfernt werden. Sitzungen des Festausschusses hätten über 600 Stunden gefordert, berichtete Schriftführer Harald Schmid. Schön sei es, dass man jetzt wieder zusammensitzen könne. Die Feuerwehr lebe einfach auch von der Kameradschaft, betonte ebenfalls Kreisbrandinspektor Helmut Baur.

Die Festlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Palzinger Wehr beginnen bereits Anfang Juni. Am 3. Juni werde man gemeinsam mit den Mitgliedern des Sportvereins den Zeltaufbau vor dem Sportheim an der Ampertalstraße stemmen, erklärte Ball. Zum ersten Mal seit der Corona-Zeit werde dort wieder die „Mutter aller Feste“ stattfinden. Die „Ampermania“ bilde sozusagen den inoffiziellen Start in die Jubiläumswoche. Nach der Zeltparty müsse dann für die 150-Jahr-Feier bestuhlt werden. Am Festsonntag, 11. Juni, werde man dort nach dem Weckruf mit Böllerschüssen die Vereine zum gemeinsamen Weißwurstfrühstück laden, im Anschluss daran werde ein Festgottesdienst stattfinden. Mit einem gemeinsamen Mittagessen klinge der Festsonntag aus.

Orientierungsfahrt mit anderen Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Im Rahmen des Jubiläumsfestes finde auch wieder die beliebte „Orientierungsfahrt“ der Palzinger Feuerwehr statt. Die Feuerwehren im Landkreis sowie die Hilfsorganisationen seien zur Teilnahme herzlich eingeladen. „Meldet’s euch an“, appellierte der Kommandant.

Einen Dank der Vorstandschaft gab es in Richtung Gemeinde Zolling. Dort stoße man immer auf offene Ohren, wenn es um finanzielle Mittel für Lehrgänge oder Material gehe, lobte Ball. „Die Sicherheit für unsere Feuerwehren hat oberste Priorität“, betonte Bürgermeister Helmut Priller. Eine Zuwendung gebe es auch für den Platz im Dorfzentrum, an dem die Dorfgemeinschaft Palzing aus Mitteln des Bürgerfonds des Onyx-Kraftwerks in Anglberg eine überdachte Sitzgruppe aus rustikalem Massivholz errichten darf. Ein fest installiertes Toilettenhäuschen werde man aus Haushaltsmitteln der Gemeinde beisteuern, betonte der Zollinger Rathauschef.

Ehrung für treue Mitglieder

Langjährige Mitglieder wurden bei der Sitzung am Mittwoch ebenfalls geehrt: für 40 Jahre Thomas Badhorn und Martin Neumair, für 25-jährige Mitgliedschaft Jakob Berghammer und Mathias Christoph. Lob gab es vom Kommandanten auch für den Nachwuchs der Wehr. Zwei junge Damen seien seit Sommer vergangenen Jahres fleißig bei den Übungen mit dabei.

Maria Martin

Die Feuerwehr Palzing in Zahlen Einsätze: 10

Geleistete Stunden für Übungen, Feuerwehrhauspflege und Vorstandssitzungen: 172

Geleistete Stunden: 1561

Geleistete Stunden des Feuerwehr-Vereins: 656

Nächster Termin: Aktion „Saubere Landschaft“ am Mittwoch, 29. März; Beginn ist um 18 Uhr am Feuerwehrhaus.

