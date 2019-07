2:0! SE Freising gewinnt verdient beim TSV Kastl

Hofmaier und Hohlenburger treffen

von Michael Leitner schließen

Zweites Auswärtsspiel, zweiter Sieg: Die Fußballer des SE Freising gewannen am Freitagabend mit 2:0 beim TSV Kastl und stehen damit nach drei Landesliga-Partien bei sieben Punkten.

Freising – Der SEF war in der ersten Halbzeit die insgesamt bessere und aktivere Mannschaft – und die mit den klareren Torszenen: Top-Stürmer Andreas Hohlenburger scheiterte nach wenigen Sekunden an Keeper Jonas Reichl – und nach zehn Minuten an der Latte. Zudem waren die Gäste bei ruhenden Bällen ein ums andere Mal gefährlich. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde Kastl etwas offensiver, SEF-Torwart Boris Hrvacanin war aber glänzend auf dem Posten (32.). So oder so: „Wir hadern etwas mit unserer Chancenverwertung“, berichtete Freisings Fußballchef Nils Haack in der Pause.

In der 52. Minute gab es dafür aber keinen Grund mehr: Wieder eine Ecke für den SEF, Kopfball Sebastian Hofmaier – 1:0 für Gelb-Schwarz. In der Folge agierten die Platzherren druckvoller und zwangen Boris Hrvacanin zu einer Glanztat (59.). Freising hatte die Partie aber im Griff. Hohlenburger sorgte letztlich für die Entscheidung (85.).