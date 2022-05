270 Minuten Abstiegskampf pur

Von: Nico Bauer

Teilen

Tänzchen ums runde Leder: Mert Sahin will auch gegen Deisenhofen treffen. © Riedel

Bayernliga: VfB Hallbergmoos will auf jeden Fall vor Wasserburg bleiben

Hallbergmoos – 270 Minuten plus Nachspielzeit hat Bayernliga-Neuling VfB Hallbergmoos in dieser Saison noch zu absolvieren, um sich für eine der drei Varianten im Abstiegskampf zu qualifizieren. Der VfB kann mit einer schlechten Serie bis zum Schluss noch direkt in die Landesliga absteigen. Wahrscheinlicher ist zum jetzigen Zeitpunkt die Relegation, aber auch der direkte Klassenerhalt ist noch drin. Das Heimspiel gegen den FC Deisenhofen (Freitag, 19.30 Uhr) könnte dabei eine ganz entscheidende Rolle haben.

Nach dem durch einen Elfmeter in letzter Sekunde zustande gekommenen, glücklichen Sieg in Ingolstadt haben die Hallbergmooser wieder zwei Punkte Vorsprung zum TSV Wasserburg, der auf dem ersten Abstiegsrang steht. Wasserburg spielt am Freitag zu Hause gegen den Fix-Absteiger TSV Schwabmünchen. Alle gehen von einem Wasserburger Dreier aus, deshalb braucht der VfB mindestens einen Punkt, um vor den Innstädtern zu bleiben. In den direkten Duellen läge Wasserburg zwar vorne, aber der Verein hat ein Spiel ohne Zustimmung des Gegners wegen Corona abgesagt und deshalb laut Statuten bei allen Vergleichen das Nachsehen. „Natürlich hat man das Wasserburger Spiel im Hinterkopf“, sagt VfB-Trainer Matthias Strohmaier, „aber wir müssen auf uns selbst schauen. Wir wollen gewinnen.“

Das würde bedeuten, dass man zumindest über Nacht den TSV Dachau 65 überholen könnte. Am nächsten Spieltag gastiert Schwabmünchen. Mit einem Dreier gegen Deisenhofen wäre also eine Serie gut möglich. Der Trainer hofft auf einen ähnlich couragierten Auftritt wie in Ingolstadt. „Dann können wir auch dieses Spiel gewinnen, das muss man so sehen“, sagt Strohmaier deutlich. Seine Mannschaft bestehe aus lieben, manchmal zu höflichen Spielern, die jetzt zu Kämpfer werden müssen. In Ingolstadt war man das. Grundsätzlich gibt es nicht viel Grund, etwas in der Mannschaft zu ändern. Wahrscheinlich ist lediglich, dass Sandro Cazorla nach einem schwachen Spiel in der Startelf wieder durch Kaan Aygün ersetzt wird, der unfassbare Konterchancen vergeigte. Vielleicht hat er sich die Tore ja für Deisenhofen aufgehoben.

In der zweiten Hälfte könnte dann die Stunde für den lange verletzten Daniel Bauer schlagen. Er ist diesmal die wohl erste Offensiv-Einwechseloption, wenn man Strohmaier zuhört: „Er hat sehr gut trainiert in dieser Woche und weiß genau, wo das Tor steht.“

Aufstellung:

Dinkel – Mömkes, Strohmaier, Giglberger – Kostorz, Beetz, Petschner, Sahin (Werner), Schmit – Aygün, Diranko.