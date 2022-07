75 Jahre FC Neufahrn: Legenden und viele helfende Hände

Sie haben nichts verlernt: Vor dem Legendenspiel fanden sich die ehemaligen Neufahrner Fußballer zum gemeinsamen Gruppenfoto ein – sehr zur Freude von FCN-Vereinschef Hans Peter Pohle (kniend, l.). © Peter Spanrad

Mit einem bunten Sporttag hat sich der FC Neufahrn anlässlich des 75-jährigen Jubiläums präsentiert. Auf Sportstars hat der Club bewusst verzichtet.

Neufahrn – Das 75-jährige Vereinsjubiläum wurde am Wochenende beim FC Neufahrn ausgiebig gefeiert. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Sports. Höhepunkt war das Legendenspiel, bei dem frühere FCN-Kicker ihr Können nochmals aufblitzen ließen.

Mit ausgelassener Partystimmung bei Livemusik starteten die Neufahrner am Donnerstag und Freitag in ihr großes Festwochenende. Am Sonntag standen das Wecken durch die Böllerschützen um 6 Uhr, das Weißwurstfrühstück, der Festgottesdienst, der Umzug durch Neufahrn und die Festreden im Festzelt auf dem Programm. Am Samstag war ganz viel Sport angesagt. „Für diesen Tag hatte man im Verein zunächst Überlegungen angestellt, einige Sportstars einzuladen“, verriet der Neufahrner Bürgermeister Franz Heilmeier. Diese Pläne habe man dann aber rasch verworfen. „Wir haben uns dazu entschlossen, dass sich am Samstag unsere Mitglieder auf dem Sportplatz präsentieren können – und deshalb haben wir keine Gäste eingeladen“, betonte Vorsitzender Hans Peter Pohle. So organisierten die Trainer einige Mixed-Turniere, in denen Mädchen und Buben, Frauen und Männer gemeinsam spielen konnten. Neben den Fußballern hatten die Stockschützen zu einem Turnier für jedermann eingeladen.

Weg mit dem Schnuller und rauf auf den Platz

Los ging es am Samstagvormittag mit dem Turnier der Bambini. Mit dabei waren einige Mädchen und Buben, die vor wenigen Wochen noch Windeln getragen hatten und ihren Schnuller rasch in den Kinderwagen warfen, ehe sie aufs Feld liefen. Aus dem eigenen Nachwuchs hatten die Betreuer zehn Teams zusammengestellt, die sich zum Beispiel „Wadlbeißer, „Rasenflitzer“ oder auch „Strafraumjäger“ nannten. Am Ende siegten die „Flugkopfballer“ vor den „Sturmläufern“. „Aber das Gewinnen war zweitrangig“, sagte Gerhard Bille, einer der Organisatoren. „Wichtig ist, dass jeder mal ein Tor schießt und Freude hat.“ Spaß hatten nicht nur die Bambini, sondern auch die anderen Neufahrner Jugendlichen in ihren Mixed-Turnieren.

Am Nachmittag stand das Spiel der Legenden an, Heilmeier war mit dem roten FCN-Trikot zum Zuschauen gekommen. „Wenn sie noch einen Torwart gebraucht hätten, wäre ich eingesprungen“, meinte der Rathauschef schmunzelnd. „Ich war früher selber als Torhüter aktiv.“ Die FCN-Legenden hatten zwei Teams auf die Beine gestellt: Team Weiß bestand aus Spielern, die in der Jugend bei Antonio Martinez trainiert hatten, und Team Rot hatte Franz Stöger unter seinen Fittichen. Weil es heiß war und die Kicker doch schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, spielten sie auf einem kleineren Feld zweimal 30 Minuten. Freilich fehlte den Oldies die Spritzigkeit – doch Raumaufteilung, taktisches Verständnis sowie die technischen Fertigkeiten haben sie nicht verlernt.

Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Nino Maisano und Dominik Fürst netzten für die Weißen ein, Andreas Amler und Darko Ferencak trafen für die Roten. Im Mittelpunkt standen immer wieder die beiden Keeper, Richard Grabmeier und Andreas Thalhammer parierten wie in alten Zeiten. Die Weißen erhöhten Anfang der zweiten Halbzeit das Tempo, Kevin Schmidt (2), Nino Maisano und Dominik Fürst sorgten für den 6:2-Sieg. Josch Stöger vom Verliererteam nahm die Schlappe gelassen hin: „Es geht um den Spaß. Wir treffen uns schon seit vielen Jahren einmal im Jahr zu so einem Spiel. Die Kommunikation auf dem Feld stimmt immer noch – und unsere alte Schule kann sich ebenfalls sehen lassen.“

Lob und Dank für großes Engagement

Bürgermeister Franz Heilmeier ist froh, dass sich der FCN vor allem für die Jugend so engagiert: „Die Erfahrungen, die die Kinder und Jugendlichen im Sport machen, sind für das Leben sehr wichtig.“ Nicht nur der organisatorische Aufwand beim Sporttag war enorm hoch für die Mitglieder, sondern auch an den anderen Festtagen. „Mehr als 50 Mitglieder haben das Fest ermöglicht. Sie waren fast dauerhaft im Einsatz. Einige haben sich sogar Urlaub genommen“, lobte Pohle das ehrenamtliche Engagement.

Die Fußball-Legenden:

Team Weiß: Richard Grabmeier, Nino Maisano, Thomas Hacker, Helmut Kestler, David Manzinger, Dominik Fürst, Stefan Streubel, Horst Rudzki, Kevin Schmidt.

Team Rot: Andreas Thalhammer, Christian Schrauder, Josch Stöger, Tomislav Miljanovic, Darko Ferencak, Andreas Amler, Giuseppe Lo Bianco, Said Hanali.

