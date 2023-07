75 Jahre SV Kranzberg: Jubiläumsspiel gegen die Unterhachinger Profis

Von: Nico Bauer

Vorsitzender Anton Hierhager freut sich über eine nette Zusatzeinnahme für den SVK. © Bauer

Die Fußballer des SV Kranzberg hoffen am Mittwoch im Jubiläumsspiel gegen Unterhaching auf eine große Zuschauerkulisse. Die B-Junioren gibt‘s im Vorprogramm.

Kranzberg – Der SV Kranzberg feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen und beschenkt sich zum Jubiläum mit einem ganz besonderen Fußballspiel: Am kommenden Mittwoch empfängt der Club den Drittligisten SpVgg Unterhaching. Ab 18.30 Uhr kickt der Kreisligist gegen die Profis – und bereits ab 17 Uhr duellieren sich die B-Junioren der Vereine.

Hachings Präsident Manfred Schwabl ist nicht nur ein bodenständiger Mann, sondern auch ein Freund des Amateurfußballs. Deshalb spielt seine SpVgg dreimal pro Jahr gegen unterklassige Vereine – heuer ist der SV Kranzberg dabei.

So kam es zu diesem Spiel

Die Partie hat eine besondere Geschichte, weil die Kranzberger Fußball-Legende Toni Kopp und Manfred Schwabl eng befreundet sind. Die beiden kickten von 1984 bis 1986 zusammen in der A-Jugend des FC Bayern München. Danach trennten sich aber die Wege: Schwabl schaffte den Sprung in den Profikader des FC Bayern, Kopps Karriere ging bei den Bayern Amateuren weiter. Die Freundschaft der beiden wurde richtig dick, als sie sich bei einem A-Jugend-Turnier in Brasilien drei Wochen lang ein Zimmer teilten.

Kopp hatte vorgeschlagen, im Zuge des SVK-Jubiläums in Unterhaching anzufragen – und so kommt es nun zu dieser Highlight-Partie. Die Profis haben vom SVK für den Besuch kein Geld verlangt und bringen auch noch die B-Junioren mit. Diese treffen im Vorspiel um 17 Uhr auf die Spielgemeinschaft aus Kranzberg und Allershausen. Nach dem Fußballfest werden die Hachinger Kicker noch auf der Terrasse des Sportheims zum Abendessen eingeladen. „Es ist schön, dass sie nach dem Spiel nicht gleich wieder fahren“, freut sich SVK-Vorsitzender Anton Hierhager.

Das müssen die Fans beachten

Bei solchen Freundschaftsspielen der SpVgg Unterhaching kommen in der Regel 500 bis 1000 Zuschauer. Wenn dies auch in Kranzberg der Fall ist, darf sich der Verein über eine nette Zusatzeinnahme freuen. „Wir können angesichts von 160 000 Euro Investitionen in unser Sportgelände jeden Euro gut gebrauchen“, betont Hierhager. Der Verein hat den neuen Hauptplatz an der Sportheim-Terrasse für 100 000 Euro erneuert und auch die Tennisanlage für rund 50 000 Euro modernisiert.

Wegen einer großen Baustelle werden die Zuschauer gebeten, über die Kreisstraße Allershausen-Fahrenzhausen den Ort Kranzberg anzufahren. Dort sind die Parkplätze ausgeschildert. Karten gibt es an der Tageskasse.

