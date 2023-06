75 Jahre SV Vötting: Freisings Fußball-Elite schlägt die Erste deutlich

Weltmeister Hansi Pflügler (l.) gab sich unter anderem die Ehre gaben. Er lernte einst das Kicken beim SVV. © Lehmann

Im Rahmen der 75-Jahr-Feier des SV Vötting trat die Erste gegen ein Freisinger All-Star-Team an. Mit dabei: Weltmeister Hansi Pflügler, die Ball-Brüder und Ex-Coach Manuel Haupt.

Vötting – Es kam einem kleinen Dorffest gleich, was Vorsitzender Markus Schappert und seine zahlreichen Helfer da bewerkstelligt haben. Am Samstag, dem mit Abstand am besten besuchten Tag des dreitägigen Festwochenendes zum 75-jährigen Vereinsjubiläum, konnte man den Eindruck gewinnen, als habe sich ganz Vötting am Sportplatz versammelt. Alles wartete schließlich gespannt auf den Auftritt des Fußball-Allstar-Teams.

SV Vötting: Showmatch der sportliche Höhepunkt des Jubiläumswochenendes

Die Partie gegen die Erste des SVV stellte zweifellos den sportlichen Höhepunkt des Jubiläumswochenendes dar. Allein schon wegen des Weltmeisters von 1990, Hansi Pflügler, der das Fußballspielen in Vötting erlernt und danach eine beispiellose Karriere beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft hingelegt hat.

Aber es ist nicht der Fußball allein, der den Verein ausmacht. Das brachte Schappert beim offiziellen Festakt, dem gut 300 Leute beiwohnten, klar zum Ausdruck. „Wir haben Tennis, wir haben Billard, wir haben Kegeln, Fitness & Gesundheit“, so der Clubchef. Auf allen Ebenen werde hervorragende Arbeit geleistet, stellte er sichtlich zufrieden fest. Im Beisein von OB Tobias Eschenbacher, Sportreferent Jürgen Mieskes, vom Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport, Sebastian Wanzke, sowie von Stadträten wie Benno Zierer oder Rudolf Schwaiger und dem BLSV-Vertreter Stefan Garbatsch machte Schappert deutlich, was ihm der SVV bedeutet. „Ein Sportverein ist für mich ganz ehrlich ein Ausgleich für’s Leben – ein Zusammenkommen unter Gleichgesinnten“, sagte der Vereinschef sichtlich gerührt.

Hochkarätig besetzt: Die von Maximilian Peschek (hinten l.) gecoachte Erste Mannschaft des SV Vötting (schwarze Trikots) trat gegen ein Freisinger Allstar-Team (rot) an, bei dem sich unter anderem die Ball-Brüder Christoph und Georg sowie Ex-Trainer Manuel Haupt. . . © Lehmann

Pflügler: „Bei einer solchen Partie kann man schonmal verlieren“

Eschenbacher fand es beeindruckend, „was der SV Vötting in den 75 Jahren alles geleistet hat“. Was für ihn oberste Priorität habe, seien das Miteinander, die Jugendarbeit und die soziale Arbeit, die damit verbunden sei. Der Freisinger Rathauschef ließ es sich nicht nehmen, dem Club anlässlich des 75-jährigen Bestehens ein kleines Geschenk zu überreichen: „Ich darf euch noch einen kleinen Zuschuss zum Fest geben und ganz herzlich gratulieren. Alles Gute, SV Vötting“, sagte Eschenbacher. Garbatsch sprach davon, dass 75 Jahre schon „eine Hausnummer“ seien. Auch er kam nicht mit leeren Händen, überreichte einen Gutschein sowie eine Urkunde.

Emotionaler Höhepunkt des Festakts waren die Ehrungen, die man sich eigens für die Jubelfeier aufgehoben hatte. Allen voran nannte Schappert die beiden „Könige des Vereins“, die dem SVV seit Tag eins die Treue halten. Bei der Ehrung der Gründungsmitglieder Alfons Rupp und Alfred Reichinger gab es folglich einen frenetischen Applaus.

Lange in Erinnerung dürfte auch besagtes Allstar-Spiel bleiben, das die Erste Mannschaft mit 7:4 klar für sich entscheiden konnte. Für Weltmeister Hansi Pflügler kein Beinbruch, wie er auf FT-Nachfrage erklärte. „Man gewinnt natürlich lieber. Aber bei einer solchen Veranstaltung, bei einer solchen Partie, kann man schon mal verlieren.“

Der olympische Gedanke war es auch, der beim Sommerbiathlon im Vordergrund stand. Am Ende hatte das Team des SV Vötting die Nase vorn. Dicht gefolgt vom Team „Wirtshaus“ und den „Löschknechten“ der Feuerwehr an der TU München.