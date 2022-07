75 Jahre TSV Eching: Auch Toni Plattner schnürt die Fußballschuhe

Von: Ulrike Wilms

Mögen die Spiele beginnen! Das Jubiläum des TSV kann kommen, das Festzelt steht – praktischerweise direkt neben dem Hauptplatz im Stadion an der Dietersheimer Straße. © Wilms

Richtig rund geht‘s am Wochenende beim TSV Eching: Der Verein veranstaltet anlässlich seines 75-jährigen Bestehens ein Legenden-Spiel und viele Jugendturniere.

Eching – Mit drei kurzweiligen Festtagen begeht der TSV Eching an diesem Wochenende sein 75-jähriges Vereinsjubiläum – und da gehören natürlich auch fußballerische Akzente auf dem grünen Rasen dazu. Folglich wird es ordentlich rund gehen bei Freundschaftsspielen und -turnieren am Freitag und Samstag, bei denen neben dem Sport auch der Spaß und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen sollen. Von den E-Junioren bis zur Ersten Mannschaft stehen alle Alters- und Leistungsstufen in den Startlöchern.

Erste Jugendspiele schon am Freitag

Den „Jubiläumsball“ ins Rollen zu bringen und damit das Eröffnungsmatch zu bestreiten, ist am Freitag, 16.30 Uhr, der U12-3 in einer Mixed-Partie vorbehalten. Daran schließt sich, in etwa zeitgleich zum Anstich im Festzelt, um 17.30 Uhr der Anstoß zu einem D-Jugendturnier mit acht Mannschaften an. Das Teilnehmerfeld besteht aus Nachwuchsteams des SV Lohhof, FC Rot-Weiß Oberföhring, SC Oberhummel, SV Oberhaindlfing sowie der D 1 und D 2 des TSV Eching. Die letzte Begegnung des Tages, als Beginn ist 18.45 Uhr angesetzt, tragen die E2-Junioren der Zebras gegen die U 10 des ASV Dachau aus.

Bereits am frühen Samstagvormittag startet die F-Jugend um 9 Uhr in ihr Turnier. Mit dabei sind der VfB Hallbergmoos, FC Phönix Schleißheim, SV Vötting, FC Neufahrn I, FC Neufahrn II, TSV Eching I und TSV Eching II. Gespannt sein darf man auf das Gaudi-Spiel der E1-Junioren um 10.15 Uhr gegen ihre Väter, bei denen sicherlich beide Seiten beweisen wollen, dass sie – schon oder noch – Fußball spielen können. Mit den beiden Gastteams der U 14 der SpVgg Unterhaching haben sich die Erste und Zweite TSV-Mannschaft der C-Junioren echte Hochkaräter eingeladen. Die U14-1 der Spielvereinigung kickt immerhin in der bundesweit höchsten Spielklasse dieser Altersstufe, der NLZ-Liga.

Über 40 Ehemalige haben zugesagt

Besonders im Fokus aller TSV- und Fußballfreunde steht am Samstagnachmittag, 15 Uhr, das „Spiel der Legenden“ zwischen der Ersten Herrenmannschaft und dem All-Star-Team des TSV Eching. Über 40 ehemalige TSV-Kicker und Trainer haben ihr Kommen zugesagt. Der bekannteste Name unter den geladenen Gästen, der sich einen besonderen Platz in der Vereinshistorie sichern konnte, ist der von Anton „Toni“ Plattner: Er hat als Spielertrainer und Spieler den TSV von 1977 bis 1985 von der A-Klasse hinauf bis in die Bayernliga geführt. Prominentenstatus genießen in Eching jedoch auch – unter vielen anderen – „Fußballgott“ Fabijan Hrgota, die Leitl-Brüder Wolfgang und Reiner sowie Hans Mühlbauer. Alle Ehemaligen freuen sich auf ein Wiedersehen und einen Ratsch mit den früheren Weggefährten.

Doch im Mittelpunkt steht natürlich das Spiel: Knapp die Hälfte der TSV-Legenden will in der Partie über zweimal 30 Minuten mitmischen, die zudem komplett aufgezeichnet werden soll. Nach Aussage des 2. TSV-Vorsitzenden Gerd Beer möchte auch Plattner, mittlerweile 73 Jahre alt, zumindest kurz am Spielgeschehen mitwirken. Die Ehrengäste, die nicht zum Einsatz kommen, werden ihn und die anderen All-Stars kräftig anfeuern. Zuschauer sind natürlich willkommen.

