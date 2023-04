A-Klasse 5: Neufahrn II siegt mit Trainer der Ersten - Vorne bleibt alles beim Alten

Beflügelnde Unterzahl

An der Tabellenspitze bleibt alles wie gehabt: Massenhausen verpasst gegen die Allershausener Zweite eine Überraschung, sodass der SGE weiter zwei Punkte fehlen.

Landkreis Freising – Hinten verließ Neufahrns Zweite dank des Siegs gegen Kirchdorf II die Abstiegsränge. Außerdem scheinen Unterzahlsituationen die Teams inzwischen eher zu beflügeln, als zu hemmen:Sowohl die Neufahrner als auch Hallbergmoos III erzielten trotz Zehn-Minuten-Zeitstrafen mehrere Treffer.

SV Kranzberg II – SG Eichenfeld 0:1 (0:0). SVK-Trainer Tobias Baierl hatte eine Reaktion gefordert – und sein Team war diesmal einem Punktgewinn nah: „Das war ein Gegner, der alles reinhaut, grätscht und kämpft“, sagte SGE-Coach Ludger Reuter, dessen Team zwar dominierte, sich aber momentan im letzten Drittel etwas schwertut. Dementsprechend brachte ein abgefälschter Schuss die Entscheidung.

Tor: 0:1 Markus Ujwari (76.).

FC Neufahrn II – SC Kirchdorf II 4:3 (1:1). Für den gesperrten Michael Ködel hatte beim FCN II das Trainerduo der Ersten aus Andreas Voggt und Andreas Fritsch das Zepter übernommen. Sie sahen eine ausgeglichene Partie, die nach der Pause kuriose Züge annahm. Obwohl die Gastgeber wegen einer Zeitstrafe in Unterzahl waren, trafen sie dreimal und lagen 4:1 vorne. Kaum waren wieder elf Neufahrner mit von der Partie, kamen die Gäste wieder ran. „Dann habe ich kurz gedacht, jetzt nehme ich wieder einen raus“, scherzte Voggt, der zufrieden war mit seinem Ausflug in die Zweite: „Wir haben es dann glücklich über die Zeit gebracht. So eine Spannung brauche ich aber nicht jede Woche.“

Tore: 1:0 Abousria Diarra (7.), 1:1 Tim Schwenk (25.), 2:1 Berke Bülbül (47.), 3:1 Tufan Cicek (55.), 4:1 Robert Hartmann (60.), 4:2 Fabian Eichler (75.), 4:3 Daniel Savarino (82./Elfmeter).

FCA Unterbruck II – VfB Hallbergmoos III 3:3 (2:1). In der Partie des Vorletzten gegen den Letzten zeigten beide Teams, dass sie noch große Ambitionen haben, die Abstiegsplätze zu verlassen. Die Unterbrucker gingen mit einer 3:1-Führung in die letzten zehn Minuten, die sie wegen einer VfB-Zeitstrafe auch in Überzahl bestritten. „Wir müssen das Spiel dann heimbringen“, sagte Coach Christian Gruber, der dann beobachten musste, wie die Hallbergmooser noch zurückkamen und kurz vor Schluss per Elfmeter den Ausgleich machten.

Tore: 0:1 Jens Balden (30.), 1:1/2:1 Matthis Hayer (33./35.), 3:1 Alexander Huber (55.), 3:2 Tobias Kopp (80.), 3:3 Thomas Kätzlmeier (90.).

SV Hohenkammer – SV Pulling 0:3 (2:0). „Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen heute“, sagte Tobias Stöger, Coach des SVH. „Es wäre mehr gegangen, aber wir hatten auch viele Ausfälle.“ Sein Team sah wenig Land gegen starke Pullinger. Deren Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer meinte: „In meinen Augen war das ein gutes Spiel von uns mit einer souveränen Leistung.“

Tore: 0:1/0:2 Matthias Heigl (32./39.), 0:3 Christian Bartels (47.).

TSV Allershausen II – SC Massenhausen 3:2 (3:0). Am Ende wurde es noch ganz schön knapp in Allershausen. In der ersten Hälfte dominierten die Platzherren klar, lagen durch einen Elfmeter und einen Freistoßtreffer von Kim Peter sowie dank Andreas Scheibeck mit 3:0 vorne. Doch dann kamen die Massenhausener in der zweiten Hälfte nochmal ran. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ruhiger gespielt, und Massenhausen hat hinten raus nochmal richtig Gas gegeben“, erzählte Markus Langer vom TSV.

Tore: 0:1 Andreas Scheibeck (6.), 2:0/3:0 Kim Peter (22., 25.), 3:1 Tobias Mock (46.), 3:2 Nicusen Bailesteanu (86.). (Sebastian Bergsteiner)