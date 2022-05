A-Klasse 5: Pullinger Dusel, Vöttinger Pech

Von: Bernd Heinzinger

Das dramatische Abstiegsfinale in der A-Klasse 5 hat ein Opfer: Nach einer weiteren Niederlage muss der SV Vötting II direkt runter in die B-Klasse.

Freising – Unterbruck II zog durch einen Sieg noch vorbei und bekommt die Chance, sich über die Relegation zu retten.



FC Hettenshausen – SV Vötting II 1:0 (0:0). Ganz bitter war das Ende für die Vöttinger. Mit einem Unentschieden hätte man den direkten Klassenerhalt geschafft, wäre durch die beste Bilanz im Dreiervergleich an Pulling und Unterbruck II vorbeigezogen. Das Gegentor brach den Gästen aber das Genick. Abteilungsleiter Jannis Göft-Michaelis: „Unserer jungen Mannschaft fehlt einfach die Erfahrung. Das machte sich auch in Hettenshausen wieder deutlich bemerkbar.“ Vötting hatte die besseren Chancen und hielt mit vollem Einsatz beim Tabellendritten dagegen. „Vor und nach dem unnötigen 0:1 vermasselten wir hundertprozentige Möglichkeiten. Es hat einfach nicht sein sollen, die Welt geht aber trotz des Abstiegs nicht unter“, so Göft-Michaelis.

Tor: 1:0 Julian Catik (77.).



FCA Unterbruck II – SC Massenhausen 4:0 (1:0). Nur wegen des schlechteren direkten Vergleichs gegenüber Pulling muss der FCA in die Abstiegsrelegation. Trainer Patrick Schnatmann betont aber: „Wir nehmen die Herausforderung an, und es ist uns egal, welcher Gegner da kommt.“ Die Gäste aus Massenhausen hatten gegen leidenschaftlich kämpfende Unterbrucker keine Chance. „Vor unserem überragenden Publikum haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen“, freute sich Schnatmann. Vor allem in der zweiten Hälfte dominierte der FCA das Geschehen.

Tore: 1:0 Tobias Sigl (27.), 2:0 Johannes Georgi (66.), 3:0 Daniel Nefzger (68.), 4:0 Nicklas Hauptkorn (72.).



SpVgg Steinkirchen – SV Pulling 4:1 (1:0). Einziger Nutznießer im Saisonfinale war der SV Pulling, der trotz eines miesen Auftritts die Rettung feiern durfte. Der Klassenerhalt sei aber wirklich das einzig Positive an diesem Tag, meinte Abteilungsleiter Dominik Grimm: „Direkt nach dem Spiel überwog noch die Enttäuschung über unsere Leistung.“ Nach und nach sei aber die Erleichterung gekommen. „Natürlich ist es das Wichtigste, dass wir drinbleiben. Hoffentlich müssen wir in der nächsten Saison nicht wieder bis zum letzten Spieltag zittern.“

Tore: 1:0 Wolf Johannes Hartl (2.), 2:0 Miklos Ficsor (49./ET), 3:0 Martin Lechner (62.), 3:1 Florian Mitrach (65.), 4:1 Danilo Kirchner (89.).



VfB Hallbergmoos II – TSV Eching II 4:2 (3:1). „Wir haben noch einmal eine souveräne Leistung gezeigt“, lobte VfB- Co-Trainer Daniel Hartshauser: „Der Sieg ist absolut verdient.“

Tore: 1:0 Marc Winkelmann (8.), 2:0 Marc Gundel (11.), 2:1 Samuel Glogowski (28.), 3:1 Mathias Fritsch (43.), 3:2 Leon Franz (57.), 4:2 Nils Beckmann (89.).



SV Dietersheim – TSV Jetzendorf II 3:4 (1:1). SVD-Vorstand Mario Spoljaric sah eine Partie mit offenem Visier auf beiden Seiten. „Ein Unentschieden wäre am Ende gerechter gewesen.“

Tore: 0:1 Felix Ertl (15.), 1:1 Stanko Cimesa (20.), 1:2 Moritz Lessel (52.), 2:2 Seweryn Szczecina (59.), 3:2 Hendrik Ulfers (67.), 3:3 Alexander Beiz (72.), 3:4 Thomas Hirsch (78.).

FC Neufahrn II - TSV Allershausen II 2:6 (1:2). Dank einer starken Vorstellung vor allem in den letzten 30 Minuten holte sich der TSV den klaren Auswärtserfolg.

Tore: 0:1/2:4 Kim Peter (10./62.), 0:2/1:3 Erik Ogbebor (19./49.), 1:2 Abousria Diarra (39.), 2:3 Johannes Kress (55./FE), 2:5/2:6 Lucas Schimming (80./83.). (Bernd Heinzinger)