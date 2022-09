A-Klasse 5: Massenhausen kickt Dietersheim vom Spitzenplatz

Plötzlich war das Selbstvertrauen futsch: Der SV Dietersheim – hier spielt Noe Adjalle (l.) den Ball an Massenhausens Nico Kratzl vorbei – gab nach dem Führungstreffer das Spiel aus der Hand. Foto: Michalek © Michalek

Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse 5: Nach einer Woche auf Rang zwei eroberte der SV Pulling den Platz an der Sonne zurück.

Freising – Währenddessen verlieren die Reserve-Teams aus Neufahrn und Kranzberg am Tabellenende etwas den Anschluss.

FC Neufahrn II – FCA Unterbruck II 0:4 (0:3). Der Druck war vor der Partie groß für den FCA. Bei einer Niederlage wäre der Tabellenletzte aus Neufahrn an Unterbruck vorbeigezogen. „Dann wären wir auch mittendrin im Strudel gewesen“, sagt Trainer Christian Gruber, dessen Mannschaft zunächst nervös agierte, dann aber vom überragenden Stürmer Tobias Sigl getragen wurde. Er erzielte die ersten drei Treffer „und hat die Mannschaft einfach mitgerissen“, meint Gruber, der nun zufriedener auf die Tabellensituation blickt: „So haben wir jetzt ein bisschen Abstand. Das tut schon gut.“

Tore: 0:1/0:2/0:3 Tobias Sigl (22./31./40.), 0:4 Manuel Hagn (62.).

SV Kranzberg II – SV Pulling 2:3 (1:2). „Es hat keinen Spaß gemacht zuzuschauen“, berichtet Trainer Tobias Baierl vom SVK. „Das war fußballerisch ganz schlechtes Niveau.“ Die Pullinger waren leicht überlegen und gingen cleverer mit ihren Torchancen um. Auch wenn die Kranzberger Reserve nach der Pause eine kurze Drangphase hatte, war Pulling bald wieder mit zwei Toren in Front – bis kurz vor Schluss, als Sebastian Sander das 2:3 erzielte. „Da haben wir es noch unnötig spannend gemacht“, betont der Pullinger Co-Abteilungsleiter Christian Edler. Die Kranzberger Kicker bemühten sich zwar noch um eine Schlussoffensive – letztlich kam der Anschlusstreffer allerdings zu spät.

Tore: 0:1 Kristijan Lackovic (15.), 0:2 Vincent Lieke (37.), 1:2 Dominik Bauer (40.), 1:3 Kristijan Lackovic (63.), 2:3 Sebastian Sander (89.).

TSV Allershausen II – SC Kirchdorf II 4:1 (3:0). „Wir haben von Anfang an gut gespielt“, betont Allershausens Übungsleiter Andreas Langer, dessen Team schon zur Halbzeit mit 3:0 vorne lag. „Das war Gold wert“, sagte Langer. Andererseits weckte das Ergebnis Erinnerungen an vergangene Woche, als Pulling eine 3:0-Führung des TSV zwischenzeitlich gedreht hatte. Tatsächlich war Kirchdorf nach der Pause am Drücker und erzielte den Ehrentreffer. Doch Allershausen gelang es auch dank einer guten Torhüterleistung von Andreas Ettl, die Führung zu verteidigen. „Es war vielleicht gar nicht verkehrt, dass das letzte Woche passiert ist. Das wollte keiner nochmal erleben.“

Tore: 1:0 Nils Spann (20.), 2:0 Phongphat Khlongkhlaew (22.), 3:0 Kim Peter (24.), 3:1 Simon Grünwald (49.), 4:1 Phongphat Khlongkhlaew (84.).

SC Massenhausen – SV Dietersheim 2:1 (1:1). Der SVD hat nach nur einem Spieltag wieder die Tabellenführung verloren. Der Grund laut Coach Stanko Cimesa: „Wir waren heute immer zwei, drei Schritte zu spät.“ Sein Team habe sehr gut begonnen und das 1:0 erzielt, „aber dann waren das Taktische und das Selbstvertrauen weg – und wir haben aufgehört, Fußball zu spielen.“ SCM-Trainer Tobias Sigl stellte hingegen bei seiner Mannschaft um, sodass sie vorne mehr Zugriff bekam. Nach dem Erfolg gegen Eichenfeld war das schon der zweite Sieg für den SCM gegen ein Spitzenteam. „Wir können gerade die Spannung gut hochhalten.“ Nächsten Sonntag könnte seine Truppe gegen Pulling dann den nächsten Tabellenführer vom Thron stoßen.

Tore: 0:1 Seweryn Szczecina (23.), 1:1 Christoph Scholz (45.), 2:1 Thomas Antoniol (86.).

SV Hohenkammer – VfB Hallbergmoos III 2:0 (0:0). „Das ist ein Spiel, bei dem du dich nachher fragst, wie du es verlieren konntest“, sagte VfB-Trainer Fabian Schum. Seine Mannschaft habe gerade in der zweiten Hälfte zahlreiche Torchancen gehabt, während Hohenkammer durch einen Sonntagsschuss und einen Standard seine Tore erzielte. Das ist Teil eines größeren Problems. Schließlich hat der VfB III bisher noch kein Auswärtsspiel gewonnen und nur in Pfaffenhofen überhaupt Tore erzielt. „Es ist wie verhext. Wir müssen dem auf den Grund gehen“, meint Schum.

Tore: 1:0 Stefan Pfab (51.), 2:0 Musa Cengiz (70.).

TSV Reichertshausen – SG Eichenfeld 4:2 (1:0). Auch die SGE haderte mit ihrer Chancenverwertung. „Wir haben uns vor dem Tor blöd angestellt“, so Trainer Ludger Reuter. Hinzu kommt die Schwäche beim Verteidigen von Standardsituationen. Alle vier TSV-Treffer fielen nach ruhenden Bällen. „Das werden wir kommende Woche jetzt auf jeden Fall trainieren.“

(Sebastian Bergsteiner)