A-Klasse 5: Eichenfeld und Allershausen II zweisam an der Spitze

Zielstrebig auf dem Weg zum nächsten Dreier: Die SG Eichenfeld (grün) löste die Aufgabe bei Kirchdorf II und sicherte sich die inoffizielle Hinrunden-Meisterschaft. Foto: Lehmann © Lehmann

Spieltag für Spieltag schrumpft die Gruppe der punktgleichen Spitzenteams: Nach dem Remis des MTV Pfaffenhofen gegen Pulling sind nun nur noch die SG Eichenfeld und Allershausens Reserve gleichauf.

FC Neufahrn II – TSV Allershausen II 1:2 (0:0). Nach den Kantersiegen der vergangenen Wochen zeigten sich die Allershausener mal wieder von ihrer menschlichen Seite. FCA-Coach Andreas Langer meint: „Wir haben uns schwergetan. Unter dem Strich wäre ein Unentschieden auch gerecht gewesen.“ FCN-Coach Michael Ködel sagte, seine Jungs hätten „gekämpft wie die Löwen“, und ist deswegen auch optimistisch für das nächste Wochenende: „Jetzt heißt es Mund abputzen. Wenn wir gegen Kranzberg II so spielen, gewinnen wir das.“

Tore: 0:1 Kim Peter (62.), 1:1 Patrick Gerspacher (67.), 1:2 Marco Rakonic (77.).

SC Kirchdorf II – SG Eichenfeld 1:5 (0:3). Vor dem Match hatte die SGE große Personalengpässe zu verzeichnen und daher nur drei Ersatzspieler auf der Bank sitzen. Auf dem Feld war davon wenig zu sehen: Das Topteam dominierte die Partie und ging verdient mit 5:1 vom Platz. Nun haben die Gäste spielfrei – danach geht es vor der Winterpause noch gegen die Spitzenteams Pfaffenhofen und Allershausen II.

Tore: 0:1 Niklas Reuter (10.), 0:2 Benedikt Feye (29.), 0:3 Abdel Mbohou (33.), 0:4 Felix Muckenthaler (57.), 1:4 Andreas Brinninger (70.), 1:5 Muckenthaler (87.).

FCA Unterbruck II – SC Massenhausen 2:2 (1:2). FCA-Trainer Christian Gruber reagierte auf die zahlreichen Ausfälle und reaktivierte einige Kicker von den Alten Herren. „Die bringen einfach die Ruhe mit. Das Läuferische müssen die Jungen dann leisten.“ Mit dieser neu zusammengesetzten Elf konnte der FCA II gut mit den spielerisch überlegenen Massenhausenern mithalten.

Tore: 0:1 Nico Kratzl (4.), 0:2 Nicusen Bailesteanu (31.), 1:2/2:2 Alexander Huber (37./ 89.).

VfB Hallbergmoos III – SV Dietersheim 2:3 (2:2). „Das war nicht schön anzuschauen“, berichtete SVD-Coach Stanko Cimesa und meinte damit die erste Halbzeit seines Teams: Die war seiner Einschätzung zufolge sogar die schlechteste der ganzen Saison. Dementsprechend ging es gegen die kriselnde Hallberger Truppe hin und her. Bis zur Pause hatte diese zweimal ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste dann Moral: Sie machten – obwohl seit der 60. Minute in Unterzahl – noch das 3:2 und bleiben damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Tore: 0:1 Wolfgang Holzapfel (12.), 1:1 Yannick Mbele (14.), 1:2 Seweryn Szczecina (23.), 2:2 Alen Skopljak, 2:3 Lukas Haußmann (68.).

TSV Reichertshausen – SV Kranzberg II 2:4 (1:1). Der SVK blieb das vierte Mal in Folge ungeschlagen und hat nun ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit wählte Coach Tobias Baierl eine offensivere Variante mit Zielspieler Thomas Rottenfußer im Angriff. Baierl: „Es war eine gute Teamleistung. Aber Thomas hat mit einer Vorlage und einem Tor die Wende gebracht.“

Tore: 1:0 Marian Savin (11.), 1:1 Lukas Kislinger (17.), 1:2 Alexander Huber (49.), 1:3 Jasmir Westermair (53.), 1:4 Thomas Rottenfußer (69.), 2:4 Sebastian Sander (90./ET).

MTV Pfaffenhofen – SV Pulling 3:3 (1:2). Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Pullinger wieder mal punkten. Der SVP ging jeweils auch in Führung – allerdings kamen die Pfaffenhofener stets zurück. Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer ist insgesamt zufrieden: „Beide Teams hätten am Ende noch das 4:3 machen können. Das 3:3 geht aber voll in Ordnung.“

Tore: 0:1/0:2 Christian Edler (20./33.), 1:2 Sulaiman Haidary (44.), 2:2 Aleko Hristov (58.), 2:3 Johannes Humplmaier (63.), 3:3 Dominik Hünten (68.). (Sebastian Bergsteiner)